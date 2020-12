Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"34b386f3-c473-4b61-a5df-24e96e09e0e1","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A 30 méter magas lucfenyőt idén Szlovénia ajándékozta az egyházi államnak.



","shortLead":"A 30 méter magas lucfenyőt idén Szlovénia ajándékozta az egyházi államnak.



","id":"20201213_Felkapcsoltak_a_fenyeket_a_Vatikan_karacsonyfajan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34b386f3-c473-4b61-a5df-24e96e09e0e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"888df488-b887-48d6-8319-b989b3db111f","keywords":null,"link":"/elet/20201213_Felkapcsoltak_a_fenyeket_a_Vatikan_karacsonyfajan","timestamp":"2020. december. 13. 07:55","title":"Felkapcsolták a fényeket a Vatikán karácsonyfáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c11dc65-40e8-4046-8ab8-d61f814d571b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Viszont semmilyen olyan információ nem derült ki belőle, ami bármit is segíthetett volna a bűnügyek feltárásában.","shortLead":"Viszont semmilyen olyan információ nem derült ki belőle, ami bármit is segíthetett volna a bűnügyek feltárásában.","id":"20201212_Tobb_mint_50_ev_utan_de_megfejtettek_a_zodiakus_gyilkos_egyik_rejtjeles_uzenetet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c11dc65-40e8-4046-8ab8-d61f814d571b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b2ae477-2b07-4627-8fcd-396f3ec52e5a","keywords":null,"link":"/vilag/20201212_Tobb_mint_50_ev_utan_de_megfejtettek_a_zodiakus_gyilkos_egyik_rejtjeles_uzenetet","timestamp":"2020. december. 12. 14:32","title":"Több mint 50 év után, de megfejtették a zodiákus gyilkos egyik rejtjeles üzenetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc9747fc-2fdf-4cb8-a51e-dbbe7b4556dc","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Danyi Gábor és Elek Gábor irányította női válogatott ezúttal Németországtól kapott ki 32-25-re, és már matematikai esélye sincs az elődöntőbe jutásra.","shortLead":"A Danyi Gábor és Elek Gábor irányította női válogatott ezúttal Németországtól kapott ki 32-25-re, és már matematikai...","id":"20201212_kezilabda_eb_kozepdonto_magyarorszag_nemetorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc9747fc-2fdf-4cb8-a51e-dbbe7b4556dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36fb9bdc-30ee-4566-b25f-f4a5d75db620","keywords":null,"link":"/sport/20201212_kezilabda_eb_kozepdonto_magyarorszag_nemetorszag","timestamp":"2020. december. 12. 18:22","title":"Kézilabda-Eb: vereséggel kezdték a középdöntőt a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b513dc2e-7401-4c81-86c4-f8d80affec51","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már annak sem örültek sokan, hogy az Apple kihagyta az iPhone 12-k mellől a töltőt és a fülhallgatót. Állítólag tovább redukálná a doboz tartalmát, és töltőkábelt sem adna a telefonhoz.","shortLead":"Már annak sem örültek sokan, hogy az Apple kihagyta az iPhone 12-k mellől a töltőt és a fülhallgatót. Állítólag tovább...","id":"20201213_apple_iphone_doboz_nincs_mobil_tolto_kabel_2021","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b513dc2e-7401-4c81-86c4-f8d80affec51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb528615-7a91-4ac0-bcb8-8e4474028212","keywords":null,"link":"/tudomany/20201213_apple_iphone_doboz_nincs_mobil_tolto_kabel_2021","timestamp":"2020. december. 13. 08:03","title":"Töltőkábel sem lesz az iPhone-ok dobozában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1cd075c-ab37-45e6-9da3-948e77cf423e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Immár itthon is elérhető a négykarikás gyártó középkategóriás SUV-jának legerősebb változata.","shortLead":"Immár itthon is elérhető a négykarikás gyártó középkategóriás SUV-jának legerősebb változata.","id":"20201212_341_loeros_dizelmotorral_magyarorszagon_az_uj_audi_sq5_tdi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1cd075c-ab37-45e6-9da3-948e77cf423e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a003dd49-e0c5-4e4a-8b61-745669c612a5","keywords":null,"link":"/cegauto/20201212_341_loeros_dizelmotorral_magyarorszagon_az_uj_audi_sq5_tdi","timestamp":"2020. december. 12. 07:59","title":"341 lóerős dízelmotorral Magyarországon az új Audi SQ5 TDI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa4c4c6d-20c7-4aa7-b710-e8a88e6fe93c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jelentős lezárások lesznek az egytonnás, élesített amerikai bomba miatt.","shortLead":"Jelentős lezárások lesznek az egytonnás, élesített amerikai bomba miatt.","id":"20201212_Vasarnap_este_hatastalanitjak_a_Kvassay_hidnal_talalt_bombat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa4c4c6d-20c7-4aa7-b710-e8a88e6fe93c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59c196c4-6e32-4840-b087-8f28f7657add","keywords":null,"link":"/itthon/20201212_Vasarnap_este_hatastalanitjak_a_Kvassay_hidnal_talalt_bombat","timestamp":"2020. december. 12. 14:40","title":"Vasárnap este hatástalanítják a Kvassay hídnál talált bombát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfadf360-deac-4cf0-b9b2-3f92e4e306d1","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Julian H-ra Berlinra akadtak a rendőrök: valószínűleg neki köszönhető, hogy kínos felvételek kerültek ki a szélsőjobbos osztrák Szabadságpárt politikusáról.","shortLead":"Julian H-ra Berlinra akadtak a rendőrök: valószínűleg neki köszönhető, hogy kínos felvételek kerültek ki a szélsőjobbos...","id":"20201211_Letartoztattak_a_ferfit_aki_az_osztrak_Ibizabotranyt_szervezhette","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfadf360-deac-4cf0-b9b2-3f92e4e306d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"621ae770-d448-4ecd-9e0b-64f45c0945fd","keywords":null,"link":"/vilag/20201211_Letartoztattak_a_ferfit_aki_az_osztrak_Ibizabotranyt_szervezhette","timestamp":"2020. december. 11. 21:29","title":"Letartóztatták a férfit, aki az osztrák Ibiza-botrányt szervezhette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9ff0865-bb73-4ea4-b7c9-01958cf2d498","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem meglepő módon megoszlanak a vélemények.","shortLead":"Nem meglepő módon megoszlanak a vélemények.","id":"20201212_Nemet_lapok_Felig_tele_vagy_felig_ures_a_magyar_kormany_pohara_Brusszel_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9ff0865-bb73-4ea4-b7c9-01958cf2d498&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7d43ee8-ec44-4824-897d-059ce547c17a","keywords":null,"link":"/360/20201212_Nemet_lapok_Felig_tele_vagy_felig_ures_a_magyar_kormany_pohara_Brusszel_utan","timestamp":"2020. december. 12. 09:08","title":"Német lapok: Félig tele vagy félig üres a magyar kormány pohara Brüsszel után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]