[{"available":true,"c_guid":"19ca9b86-979d-47a4-8782-68a91ed0235e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rektor és a kancellár közös előterjesztését egyhangúlag támogatta a szenátus.\r

","shortLead":"A rektor és a kancellár közös előterjesztését egyhangúlag támogatta a szenátus.\r

","id":"20210322_testnevelesi_egyetem_modellvaltas_mocsai_lajos_itm","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19ca9b86-979d-47a4-8782-68a91ed0235e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a306410f-56db-4dc5-8a91-0a7ce24cb283","keywords":null,"link":"/itthon/20210322_testnevelesi_egyetem_modellvaltas_mocsai_lajos_itm","timestamp":"2021. március. 22. 22:24","title":"Modellt vált a Testnevelési Egyetem is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09948371-aacd-4d98-9d2e-9134cf908e83","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A legutóbbi, 2016-os ötkarikás játékokon bár más összeállításban, de bronzérmet szerzett a magyar válogatott.\r

","shortLead":"A legutóbbi, 2016-os ötkarikás játékokon bár más összeállításban, de bronzérmet szerzett a magyar válogatott.\r

","id":"20210322_Tokioi_olimpia_ferfi_parbajtorcsapat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09948371-aacd-4d98-9d2e-9134cf908e83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88c5d844-69ea-4e1c-886c-b9d7a4a812d1","keywords":null,"link":"/sport/20210322_Tokioi_olimpia_ferfi_parbajtorcsapat","timestamp":"2021. március. 22. 14:04","title":"Nem jutott ki a tokiói olimpiára a férfipárbajtőr-csapatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c0c7e47-8c51-46db-a022-81c60725ee2e","c_author":"Eduline","category":"kultura","description":"Csak három népszerűbb szak volt a jogászképzésnél.","shortLead":"Csak három népszerűbb szak volt a jogászképzésnél.","id":"20210322_felveteli_jogasz_egyetem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c0c7e47-8c51-46db-a022-81c60725ee2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebe46709-563c-4df9-9ee5-ffc99f3b863b","keywords":null,"link":"/kultura/20210322_felveteli_jogasz_egyetem","timestamp":"2021. március. 22. 15:09","title":"Alaposan megugrott a jogra felvételizők száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1187acd-21f7-4aad-a123-aca7c66c7833","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Hubble-teleszkóp, illetve az azt űrbe juttató Discovery űrsikló előtt tiszteleg a Lego egy új szettel, amely nem csak tematikája, hanem kivitelezése miatt is sokak kedvence lehet.","shortLead":"A Hubble-teleszkóp, illetve az azt űrbe juttató Discovery űrsikló előtt tiszteleg a Lego egy új szettel, amely nem csak...","id":"20210322_nasa_lego_hubble_urtavcso_discovery_ursiklo_10283","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1187acd-21f7-4aad-a123-aca7c66c7833&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9584730b-298c-4852-aaa8-977b7988a83d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210322_nasa_lego_hubble_urtavcso_discovery_ursiklo_10283","timestamp":"2021. március. 22. 18:10","title":"Különleges Lego-készlet érkezik: 2354 darabban a NASA Discovery űrsiklója és a Hubble-űrtávcső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99804ed2-1da3-4284-b7d8-cdf838ebb5bc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A építőiparban a legelterjedtebb a feketefoglalkoztatás, de az éttermi dolgozók ötödét sem jelentették be.","shortLead":"A építőiparban a legelterjedtebb a feketefoglalkoztatás, de az éttermi dolgozók ötödét sem jelentették be.","id":"20210323_feketen_foglalkoztatottak_epitoipar_etterem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99804ed2-1da3-4284-b7d8-cdf838ebb5bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18d3e70d-ae1c-423a-a184-56be41930fcc","keywords":null,"link":"/kkv/20210323_feketen_foglalkoztatottak_epitoipar_etterem","timestamp":"2021. március. 23. 08:32","title":"A feketén foglalkoztatottak majdnem fele építőipari dolgozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc732d00-a55c-43f7-9c9b-bc87cb4db6b8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kisfilm egy olyan alternatív valóságban játszódik, ahol azoknak, akik szülők akarnak lenni, többfordulós alkalmassági vizsgán kell átesniük. ","shortLead":"A kisfilm egy olyan alternatív valóságban játszódik, ahol azoknak, akik szülők akarnak lenni, többfordulós alkalmassági...","id":"20210322_Masodik_kor_Lovas_Rozi_Molnar_Aron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc732d00-a55c-43f7-9c9b-bc87cb4db6b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bed3dac-c41f-48fc-8aba-5e96df483461","keywords":null,"link":"/elet/20210322_Masodik_kor_Lovas_Rozi_Molnar_Aron","timestamp":"2021. március. 22. 16:53","title":"Oscar-jelölés közelébe kerülhet egy Molnár Áronnal és Lovas Rozival forgatott kisfilm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b6ce26d-7d21-42b9-9814-617967dadb63","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Stripe lett a Szilícium-völgy történetének legértékesebb cége, pedig első nagyon unalmas a profil: digitális fizetést kínálnak cégeknek. Az elmúlt egy évben még nagyobb lett az amúgy is nagy üzlet.","shortLead":"A Stripe lett a Szilícium-völgy történetének legértékesebb cége, pedig első nagyon unalmas a profil: digitális fizetést...","id":"20210321_stripe_sziliciumvolgy_95milliard","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b6ce26d-7d21-42b9-9814-617967dadb63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be6abd12-28eb-4d57-9d48-5c3a21f56541","keywords":null,"link":"/kkv/20210321_stripe_sziliciumvolgy_95milliard","timestamp":"2021. március. 21. 14:42","title":"A koronavírus is kellett hozzá, hogy egy ír testvérpár cége beelőzze a Facebookot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd180291-d0d3-41f5-b496-fed73d71dc31","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rusvai Miklós szerint a koronavírus a kismamákat sem kíméli.","shortLead":"Rusvai Miklós szerint a koronavírus a kismamákat sem kíméli.","id":"20210322_rusvai_miklos_virologus_magzat_oltas_kismama_terhesseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd180291-d0d3-41f5-b496-fed73d71dc31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bca08170-d9bd-4a80-b977-30c870ce62ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20210322_rusvai_miklos_virologus_magzat_oltas_kismama_terhesseg","timestamp":"2021. március. 22. 05:41","title":"Virológus: Nálunk sem lehet elkerülni azt, hogy a terhes kismamák oltása is megkezdődjön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]