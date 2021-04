Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"00df0159-01f4-4fbf-96e2-3767ba147dbb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A pénzintézet azt közölte, hogy tanult az esetből.\r

","shortLead":"A pénzintézet azt közölte, hogy tanult az esetből.\r

","id":"20210423_europai_szuperliga_jp_morgan_tamogatas_foci","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00df0159-01f4-4fbf-96e2-3767ba147dbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81fdb726-aebd-4dad-8bf6-ea967239ddb6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210423_europai_szuperliga_jp_morgan_tamogatas_foci","timestamp":"2021. április. 23. 13:05","title":"Bocsánatot kért az Európai Szuperliga miatt a sorozatot finanszírozó JP Morgan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2310408f-2dee-461e-86b4-4ba133042064","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Pénteken kezdődhetnek meg a csapatkivonások, Vlagyimir Putyin pedig kész fogadni Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt.","shortLead":"Pénteken kezdődhetnek meg a csapatkivonások, Vlagyimir Putyin pedig kész fogadni Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt.","id":"20210422_ukran_hatar_csapatkivonas_oroszorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2310408f-2dee-461e-86b4-4ba133042064&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eddd6eef-7dd5-484e-af4e-d760daad6a33","keywords":null,"link":"/vilag/20210422_ukran_hatar_csapatkivonas_oroszorszag","timestamp":"2021. április. 22. 18:14","title":"Visszavonják az orosz csapatokat az ukrán határról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056b0f2b-12dd-4b42-9f85-5244ae1378a5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A korlátozások megszegése miatt nem, de a pirotechnikai eszközök használata miatt büntet a rendőrség.","shortLead":"A korlátozások megszegése miatt nem, de a pirotechnikai eszközök használata miatt büntet a rendőrség.","id":"20210423_FradiUjpest_buntetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=056b0f2b-12dd-4b42-9f85-5244ae1378a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec3b4a7e-22eb-4cb9-87c5-bc04dfa4210d","keywords":null,"link":"/itthon/20210423_FradiUjpest_buntetes","timestamp":"2021. április. 23. 08:45","title":"Fradi–Újpest: Öt szurkoló ellen indult eljárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44b5902e-6f3f-459b-8922-559752d46ad6","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A jogállamok az autokratákkal szemben az emberek felelősségtudatára építenek, és az be is jön – mondta Martin Schulz a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak.

","shortLead":"A jogállamok az autokratákkal szemben az emberek felelősségtudatára építenek, és az be is jön – mondta Martin Schulz...","id":"20210422_Schulz_Az_autokratak_a_jarvany_soran_sem_jeleskednek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44b5902e-6f3f-459b-8922-559752d46ad6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb0bcf62-ee13-40a0-aa88-09f8e295bd7e","keywords":null,"link":"/360/20210422_Schulz_Az_autokratak_a_jarvany_soran_sem_jeleskednek","timestamp":"2021. április. 22. 07:26","title":"Schulz: Az autokraták a járvány során sem jeleskednek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61feb2d1-4b1f-4eb8-9bad-09942001342c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A 35 méter magasan lévő medence alja teljesen áttetsző.","shortLead":"A 35 méter magasan lévő medence alja teljesen áttetsző.","id":"20210423_london_medence_lakopark_sky_pool","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61feb2d1-4b1f-4eb8-9bad-09942001342c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f933787-081f-480c-9366-6c72844635ef","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210423_london_medence_lakopark_sky_pool","timestamp":"2021. április. 23. 16:50","title":"Van egy lakópark Londonban, ahol a házak tetejét egy hosszú úszómedence köti össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c83b6b0-cec4-4213-b5b1-e287fec86e3f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit királyi család tartja magát a hagyományokhoz, és új fotót tett közzé a legkisebb Cambridge születésnapja alkalmából.","shortLead":"A brit királyi család tartja magát a hagyományokhoz, és új fotót tett közzé a legkisebb Cambridge születésnapja...","id":"20210423_Lajos_herceg_3_eves_lett_es_a_legujabb_foton_mar_biciklizik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c83b6b0-cec4-4213-b5b1-e287fec86e3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e136222d-dc10-4eb4-b6c7-cd587fe71f57","keywords":null,"link":"/elet/20210423_Lajos_herceg_3_eves_lett_es_a_legujabb_foton_mar_biciklizik","timestamp":"2021. április. 23. 11:28","title":"Lajos herceg 3 éves lett, és a legújabb fotón már biciklizik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf09e892-1069-4a01-8a29-115a5ea6d474","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sikerrel vizsgázott a rover (nyitóképünkön is látható) MOXIE nevű eszköze, amely mintegy 800 Celsius-fokon gyártott le oxigént a vörös bolygón. Nem valami sokat, de ez is jelentős eredmény.","shortLead":"Sikerrel vizsgázott a rover (nyitóképünkön is látható) MOXIE nevű eszköze, amely mintegy 800 Celsius-fokon gyártott le...","id":"20210422_perseverance_mars_jaro_oxigen_moxie","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf09e892-1069-4a01-8a29-115a5ea6d474&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64daf486-a0f5-4e67-b320-3ac3d5554146","keywords":null,"link":"/tudomany/20210422_perseverance_mars_jaro_oxigen_moxie","timestamp":"2021. április. 22. 10:33","title":"Itt a NASA újabb sikere: 10 percre elég oxigént termelt a Marson a Perseverance","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4768eed0-af10-4efd-8898-44a4a5a11958","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Citadellán új kilátóteraszok épülnek, az ágyútoronyban kiállítás lesz, a keleti oldalon pedig egy lépcsősort alakítanak ki. Most megnézheti a kiadott látványterveket is.","shortLead":"A Citadellán új kilátóteraszok épülnek, az ágyútoronyban kiállítás lesz, a keleti oldalon pedig egy lépcsősort...","id":"20210422_citadella_megujitas_latvanytervek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4768eed0-af10-4efd-8898-44a4a5a11958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63bef0f4-fa8d-4df9-8866-033429e66533","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210422_citadella_megujitas_latvanytervek","timestamp":"2021. április. 22. 16:15","title":"Fotók: Ilyen lesz a megújult Citadella","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]