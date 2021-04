Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ee53989c-f6f9-4c19-a795-324d9da03b52","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"A hosszú bezártság után végre van elérhető kulturális program: elkezdődött az öt hétig tartó, félig online eseményeket, félig látogatható kiállításokat is ígérő OFF-Biennále. A rendezvény társalapítójával, Somogyi Hajnalkával beszélgettünk, és válogattunk a programfüzetből is.","shortLead":"A hosszú bezártság után végre van elérhető kulturális program: elkezdődött az öt hétig tartó, félig online eseményeket...","id":"20210427_OFFBiennale_somogyi_hajnalka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee53989c-f6f9-4c19-a795-324d9da03b52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75bea9fc-68bb-4479-8046-e7ed113e341a","keywords":null,"link":"/elet/20210427_OFFBiennale_somogyi_hajnalka","timestamp":"2021. április. 27. 20:00","title":"Lehet sikeresnek lenni kormányzati hátszél nélkül is – elkezdődött a 3. OFF-Biennále","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a795cb7-bdf3-4d9a-829d-b4fc49d7a4b2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Ugyan a tavaly év eleji, lezárásokkal teli időszakhoz viszonyítva megduplázódott a Starbucks nyeresége, a negyedéves eladási adatok gyengébbek lettek a vártnál.","shortLead":"Ugyan a tavaly év eleji, lezárásokkal teli időszakhoz viszonyítva megduplázódott a Starbucks nyeresége, a negyedéves...","id":"20210428_starbucks_nyereseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a795cb7-bdf3-4d9a-829d-b4fc49d7a4b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa18e706-bed9-4784-9c74-e12a452f5e17","keywords":null,"link":"/kkv/20210428_starbucks_nyereseg","timestamp":"2021. április. 28. 08:40","title":"Hiába nőtt a Starbucks nyeresége, a befektetők nem elégedettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6872043a-a55f-41a2-b10c-4298be887631","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Lecserélnék a III. kerületben a H- és a K-hidat is. Az építéshez a Déli összekötő vasúti híd most elbontott elemeit használnák fel.","shortLead":"Lecserélnék a III. kerületben a H- és a K-hidat is. Az építéshez a Déli összekötő vasúti híd most elbontott elemeit...","id":"20210427_gyalogos_hid_oduda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6872043a-a55f-41a2-b10c-4298be887631&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80b0915d-70e0-41b3-abb9-e26addc3406d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210427_gyalogos_hid_oduda","timestamp":"2021. április. 27. 07:45","title":"Kétszintes gyalogoshidat terveznek a Demeter-féle popkulturális központhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab67b5d7-720b-4fde-a182-aaf96af7566e","c_author":"Matalin Dóra","category":"elet","description":"Ha annak az okait keressük, miért áll Magyarország az első helyen a lakosságarányos Covid-halálozás világrangsorában, akkor nem kerülhetjük el a tükörbe nézést sem – a szó szoros értelmében. A magyar felnőttek 70 százaléka túlsúlyos vagy elhízott, a fertőzés szövődményei rájuk pedig különösen veszélyesek. A Covid ráadásul tovább hizlalja az embereket.","shortLead":"Ha annak az okait keressük, miért áll Magyarország az első helyen a lakosságarányos Covid-halálozás világrangsorában...","id":"20210427_elhizas_halalozas_covid_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab67b5d7-720b-4fde-a182-aaf96af7566e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"591195fd-07a1-445e-ad3f-028d15d515a8","keywords":null,"link":"/elet/20210427_elhizas_halalozas_covid_koronavirus","timestamp":"2021. április. 27. 06:30","title":"A magyarok elhízottsága is hozzájárul a rossz hazai koronavírus-adatokhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"256cd5ce-5881-49f4-be2f-2f465ecaad71","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Megérkeztek Magyarországra a teljesen új fejlesztésű Enyaq szabadidő-autó első példányai, melyek közül mi egy nagy akkumulátoros, 204 lóerős példányt fogtunk vallatóra. ","shortLead":"Megérkeztek Magyarországra a teljesen új fejlesztésű Enyaq szabadidő-autó első példányai, melyek közül mi egy nagy...","id":"20210428_vissza_a_farmotorhoz_kiprobaltuk_a_skoda_enyaq_villanyautot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=256cd5ce-5881-49f4-be2f-2f465ecaad71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aadfa57-28f4-40c4-8e29-95444b795324","keywords":null,"link":"/cegauto/20210428_vissza_a_farmotorhoz_kiprobaltuk_a_skoda_enyaq_villanyautot","timestamp":"2021. április. 28. 06:41","title":"Vissza a cseh farmotorhoz: kipróbáltuk a Skoda Enyaq villanyautót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fb48c9c-5448-4486-879c-400d03abd3fc","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Eredetileg 3-5 éveseket vizsgáltak, képesek-e jutalomért önuralmat tanúsítani, de a közgazdászok hamar rájöttek, hogy felnőtt emberek gazdasági döntéseinél is érdemes ugyanezt megfigyelni. És sokan nem teljesítettek valami jól, ami a hitelezésben, a marketingben, de akár az egészségügyi kérdésekben is megmutatkozik.","shortLead":"Eredetileg 3-5 éveseket vizsgáltak, képesek-e jutalomért önuralmat tanúsítani, de a közgazdászok hamar rájöttek...","id":"20210428_gazdasag_egy_masik_kozgazdasag_turelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4fb48c9c-5448-4486-879c-400d03abd3fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc70a934-b5b6-49bd-ab48-439e06522526","keywords":null,"link":"/360/20210428_gazdasag_egy_masik_kozgazdasag_turelem","timestamp":"2021. április. 28. 07:00","title":"Felnőttek tömegei is elbuknak az óvodásokkal kipróbált pillecukros türelemteszten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4be5d715-bb7f-4a34-ac81-299275b574b6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új formátum kipróbálását az összes csapat támogatta.","shortLead":"Az új formátum kipróbálását az összes csapat támogatta.","id":"20210426_f1_sprintfutam_idomero_edzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4be5d715-bb7f-4a34-ac81-299275b574b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e4123e2-c159-408a-9146-26ef8a9b74a8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210426_f1_sprintfutam_idomero_edzes","timestamp":"2021. április. 26. 21:22","title":"Már az idén kipróbálják a sprintfutamokat az F1-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16534fb4-646f-4fa2-82d3-4a39ee6442e7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy friss kutatás szerint a csernobili szülők szervezetét ért sugárzás nem terjedt át a később fogant gyermekekre.","shortLead":"Egy friss kutatás szerint a csernobili szülők szervezetét ért sugárzás nem terjedt át a később fogant gyermekekre.","id":"20210426_csernobil_atomeromu_sugarzas_sugarfertozott_egeszsegkarosodas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16534fb4-646f-4fa2-82d3-4a39ee6442e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38452b57-5962-46d1-8645-784154869d5c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210426_csernobil_atomeromu_sugarzas_sugarfertozott_egeszsegkarosodas","timestamp":"2021. április. 26. 13:07","title":"A csernobili sugárfertőzöttek gyermekei nem szenvedtek egészségkárosodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]