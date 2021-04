Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d026c99f-bf1a-4fac-a0e1-ebb3b6069a89","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Azt lehetett sejteni, hogy a techcégeknek nagy profitot hozhat a lezárás, de a vártnál is jobb lett a nagyok nyeresége.","shortLead":"Azt lehetett sejteni, hogy a techcégeknek nagy profitot hozhat a lezárás, de a vártnál is jobb lett a nagyok nyeresége.","id":"20210428_google_alphabet_microsoft","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d026c99f-bf1a-4fac-a0e1-ebb3b6069a89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcef541d-60d8-4053-a193-f38f120aab4f","keywords":null,"link":"/kkv/20210428_google_alphabet_microsoft","timestamp":"2021. április. 28. 07:48","title":"Soha nem volt ekkora nyeresége a Google anyacégének, meglepte az elemzőket a Microsoft is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71447e2c-e900-4328-9f6e-2ddfbb371d07","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Szörnyű csontváznak nevezte magát az orosz ellenzéki politikus, akinek büntetését helybenhagyták egy rágalmazási ügyben. Az is kiderült, hogy új büntetőeljárás indult ellene.","shortLead":"Szörnyű csontváznak nevezte magát az orosz ellenzéki politikus, akinek büntetését helybenhagyták egy rágalmazási...","id":"20210429_alekszej_navalnij_birosag_ehsegsztrajk_itelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71447e2c-e900-4328-9f6e-2ddfbb371d07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aafa079c-3b64-49b7-b122-176aa0bfa70b","keywords":null,"link":"/vilag/20210429_alekszej_navalnij_birosag_ehsegsztrajk_itelet","timestamp":"2021. április. 29. 15:45","title":"Bíróság elé állt a nagyon lefogyott Navalnij, újabb büntetőeljárás indult ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa04eb8e-12fe-4fa5-9f35-51ffe51bff26","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Hamarosan megkezdődnek az intézményközi tárgyalások az Európai Parlament, az Európai Bizottság és a tagállamok között az uniós vakcinaútlevéllel, hivatalos nevén digitális zöldigazolvánnyal kapcsolatban. ","shortLead":"Hamarosan megkezdődnek az intézményközi tárgyalások az Európai Parlament, az Európai Bizottság és a tagállamok között...","id":"20210428_Unios_vakcinaigazolas_kuzdelem_a_diszkriminacio_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa04eb8e-12fe-4fa5-9f35-51ffe51bff26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a3114f7-7d07-4c21-836d-07f6ad498885","keywords":null,"link":"/eurologus/20210428_Unios_vakcinaigazolas_kuzdelem_a_diszkriminacio_ellen","timestamp":"2021. április. 28. 13:51","title":"Uniós vakcinaigazolás: körvonalazódnak a tervek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5b7a0a8-eb51-499c-958e-75889bb62c02","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nincs szó tartós áremelkedésről a hazai albérleti piacon. Hiába a márciusi fél százalékos emelkedés, még mindig alacsonyabbak az árak, mint tavaly ilyenkor. A piacra komoly hatással lehet a rövid távú lakáskiadásra vonatokozó szabályok várható szigorítása.



","shortLead":"Nincs szó tartós áremelkedésről a hazai albérleti piacon. Hiába a márciusi fél százalékos emelkedés, még mindig...","id":"20210429_lakaskiadas_lakberek_airbnb_kshingatlancom_alberlet_ingatlan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5b7a0a8-eb51-499c-958e-75889bb62c02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48f5416d-48a4-4716-b970-3c0edfb2eb40","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210429_lakaskiadas_lakberek_airbnb_kshingatlancom_alberlet_ingatlan","timestamp":"2021. április. 29. 10:19","title":"Stagnálnak a lakbérek, még mindig alacsonyabbak, mint egy éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6d73f5b-e544-4b3f-a0a6-ddae6aa17d34","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó új szabadidőautójának első példányai a nyáron érkeznek meg a kereskedésekbe. ","shortLead":"A japán gyártó új szabadidőautójának első példányai a nyáron érkeznek meg a kereskedésekbe. ","id":"20210429_bearaztak_a_teljesen_uj_nissan_qashqait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6d73f5b-e544-4b3f-a0a6-ddae6aa17d34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe68a61a-2a65-4a2c-b54f-487223f0faa9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210429_bearaztak_a_teljesen_uj_nissan_qashqait","timestamp":"2021. április. 29. 06:41","title":"Beárazták a teljesen új Nissan Qashqait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e3f69b3-4d45-4643-834e-09135a5a70bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hosszabbítási javaslatról szóló parlamenti vitában a kormány gyakorlatilag nem képviseltette magát. Az MSZP szerint Orbán rákapott a rendeleti kormányzásra, az LMP pedig azt üzente, hogy amit a kormány csinált a veszélyhelyzet alatt, ahhoz nincs szükség felhatalmazásra.","shortLead":"A hosszabbítási javaslatról szóló parlamenti vitában a kormány gyakorlatilag nem képviseltette magát. Az MSZP szerint...","id":"20210429_veszelyhelyezet_vita_parlament","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e3f69b3-4d45-4643-834e-09135a5a70bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9981c183-6902-4a50-8504-73d06ada4f63","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_veszelyhelyezet_vita_parlament","timestamp":"2021. április. 29. 18:05","title":"Szópárbajt vívott az ellenzék és a kormány a veszélyhelyzet meghosszabbításáról a parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"572cedd6-2485-4e0f-b1e4-cb50777f4c2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két párt női társelnöke ugyanott indul, ahol 2018-ban mandátumot nyert.","shortLead":"A két párt női társelnöke ugyanott indul, ahol 2018-ban mandátumot nyert.","id":"20210428_mszp_parbeszed_elovalasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=572cedd6-2485-4e0f-b1e4-cb50777f4c2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54f8f8cd-3717-4918-95a5-68905ea60487","keywords":null,"link":"/itthon/20210428_mszp_parbeszed_elovalasztas","timestamp":"2021. április. 28. 15:40","title":"Közös jelölteket indít az MSZP és a Párbeszéd az előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"14-20 fok lehet ma, egy kevés esőre is lehet számítani, estétől lehet rosszabb az idő.","shortLead":"14-20 fok lehet ma, egy kevés esőre is lehet számítani, estétől lehet rosszabb az idő.","id":"20210428_idojaras_omsz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a49b2a1d-b8f4-4997-8200-689fcfe72727","keywords":null,"link":"/itthon/20210428_idojaras_omsz","timestamp":"2021. április. 28. 05:36","title":"Egy ideig ez lehet az utolsó viharok nélküli nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]