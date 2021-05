Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"111079d1-6c38-4fa5-b289-1a300c8d7616","c_author":"HVG","category":"360","description":"A test hőháztartásában fontos szerepet játszó egyik receptorban találták meg a kulcsot ausztrál kutatók a súlygyarapodás megállításához. \r

\r

","shortLead":"A test hőháztartásában fontos szerepet játszó egyik receptorban találták meg a kulcsot ausztrál kutatók...","id":"202120_kulcs_afogyashoz_nem_szall_afejukbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=111079d1-6c38-4fa5-b289-1a300c8d7616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dcb0617-a097-453a-8152-38a30feafafb","keywords":null,"link":"/360/202120_kulcs_afogyashoz_nem_szall_afejukbe","timestamp":"2021. május. 22. 13:15","title":"Egereknél és embereknél is működik az Y1 blokkolása – ez lehet a kulcs a fogyáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3fe29da-815b-4b2d-acff-72c542d94cc3","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Erre hívta fel a figyelmet a CNN gazdasági rovata. Az elmúlt húsz évben még soha ilyen gyorsan nem emelkedtek a lakásárak világszerte - állapította meg az OECD, amelynek Magyarország is tagja.","shortLead":"Erre hívta fel a figyelmet a CNN gazdasági rovata. Az elmúlt húsz évben még soha ilyen gyorsan nem emelkedtek...","id":"20210522_Mindenki_siet_lakast_vasarolni_mert_az_arak_vilagszerte_emelkednek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3fe29da-815b-4b2d-acff-72c542d94cc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"224948a0-1c3e-4ab5-8d86-38e0b6c6668a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210522_Mindenki_siet_lakast_vasarolni_mert_az_arak_vilagszerte_emelkednek","timestamp":"2021. május. 22. 12:02","title":"Mindenki siet lakást vásárolni, mert az árak világszerte emelkednek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b039740e-9e28-440d-8939-abea9da3ca2c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész szerint egyszerre morbid és felháborító, hogy ezzel szórakoznak.","shortLead":"A színész szerint egyszerre morbid és felháborító, hogy ezzel szórakoznak.","id":"20210521_bodrogi_gyula_alhir","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b039740e-9e28-440d-8939-abea9da3ca2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"038f20f2-3f2d-4fa3-8370-af22eded960b","keywords":null,"link":"/kultura/20210521_bodrogi_gyula_alhir","timestamp":"2021. május. 21. 07:37","title":"Bodrogi Gyulát megdöbbentette, hogy a halálhírét keltették a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a83de2c-357c-48b1-ba3c-aea677522097","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az osztrák kancellár körüli botrány következménye lehet az is, hogy az emberek elkezdenek nem hinni a demokráciában, nyilatkozta Sabine Matejka a Der Standardnak.","shortLead":"Az osztrák kancellár körüli botrány következménye lehet az is, hogy az emberek elkezdenek nem hinni a demokráciában...","id":"20210521_Az_Osztrak_Biroi_Egyesulet_vezetoje_Barhol_megtortenhet_az_ami_a_magyar_es_lengyel_birosagokkal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a83de2c-357c-48b1-ba3c-aea677522097&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9bae8ff-3814-45bc-a40c-309634088372","keywords":null,"link":"/360/20210521_Az_Osztrak_Biroi_Egyesulet_vezetoje_Barhol_megtortenhet_az_ami_a_magyar_es_lengyel_birosagokkal","timestamp":"2021. május. 21. 07:30","title":"Az Osztrák Bírói Egyesület vezetője: Bárhol megtörténhet az, ami a magyar és lengyel bíróságokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67630c1c-e37e-441f-98c0-6ffe79947306","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Konstancában PET-palackokkal vagy alumínium dobozokkal lehet fizetni az utazásért.","shortLead":"Konstancában PET-palackokkal vagy alumínium dobozokkal lehet fizetni az utazásért.","id":"20210521_Szemetert_adnak_buszjegyet_Konstancaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67630c1c-e37e-441f-98c0-6ffe79947306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e1a6f09-0d9b-4346-8c16-0947b02beb6c","keywords":null,"link":"/zhvg/20210521_Szemetert_adnak_buszjegyet_Konstancaban","timestamp":"2021. május. 21. 09:55","title":"Szelektív hulladékért adnak buszjegyet egy román városban ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0424d7a-90f6-473a-83e0-88b39c08c9ad","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A walesi hercegnő 1995-ös interjúja felforgató volt, de hogy mennyire, az csak 25 évvel a sugárzása után vált nyilvánvalóvá. A BBC-nek most önvizsgálatot kell tartania, hogy mekkora bűnt is követett el – nemcsak Diana hercegnő és a családja, hanem a nyilvánosság ellen is. ","shortLead":"A walesi hercegnő 1995-ös interjúja felforgató volt, de hogy mennyire, az csak 25 évvel a sugárzása után vált...","id":"20210521_Diana_hercegno_BBC_interju_Martin_Bashir","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0424d7a-90f6-473a-83e0-88b39c08c9ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2328bd98-6224-4c64-8562-84bb4d7e3ef8","keywords":null,"link":"/elet/20210521_Diana_hercegno_BBC_interju_Martin_Bashir","timestamp":"2021. május. 21. 20:00","title":"Diana hercegnőt nemcsak lecsupaszították érzelmileg a kamerák előtt, hanem át is verték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A jobbat vágták le, pedig a balt kellett volna. A freisdadti klinika nyilvánosan kért bocsánatot.","shortLead":"A jobbat vágták le, pedig a balt kellett volna. A freisdadti klinika nyilvánosan kért bocsánatot.","id":"20210521_rossz_labat_amputaltak_ausztriai_klinika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1532a57-792f-483e-963d-8efca7632cdd","keywords":null,"link":"/elet/20210521_rossz_labat_amputaltak_ausztriai_klinika","timestamp":"2021. május. 21. 15:25","title":"Tévedésből amputálták egy beteg egészséges lábát egy ausztriai klinikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1238a691-d1ad-4211-b154-70579b1ace6a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Meghozta a kedvet a járványügyi korlátozások enyhítése a növekvő beoltottság és a javuló járványadatok.\r

\r

","shortLead":"Meghozta a kedvet a járványügyi korlátozások enyhítése a növekvő beoltottság és a javuló járványadatok.\r

\r

","id":"20210522_fesztivalszezon_duna_karneval_everness_nomad_fesztival","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1238a691-d1ad-4211-b154-70579b1ace6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2a7f903-60ce-4919-8d99-91d68b764292","keywords":null,"link":"/kultura/20210522_fesztivalszezon_duna_karneval_everness_nomad_fesztival","timestamp":"2021. május. 22. 13:25","title":"Sorra jelentik be a fesztiválokat a szervezők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]