[{"available":true,"c_guid":"68618ffa-8d60-47b4-b462-b102011bae67","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igencsak az extrém tuning kategóriájába tartozik, amit a Posaidon cég művel általában az autók motorjaival. ","shortLead":"Igencsak az extrém tuning kategóriájába tartozik, amit a Posaidon cég művel általában az autók motorjaival. ","id":"20210526_940_loerot_hoznak_ki_manapsag_egy_AMG_E_Mercedesbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68618ffa-8d60-47b4-b462-b102011bae67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf647603-0ca8-45c6-a16f-133fb91301ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20210526_940_loerot_hoznak_ki_manapsag_egy_AMG_E_Mercedesbol","timestamp":"2021. május. 28. 04:28","title":"940 lóerőt hoznak ki manapság egy utcára való E-osztályú AMG Mercedesből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54f53504-0d2b-4dc5-b93c-3267f28fe429","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy olyan mém lehet az ok, amelyen megjelent az öngyilkosság. De nem baj, a mémoldal szerint 6 millió beoltottnál visszatérhetnek.","shortLead":"Egy olyan mém lehet az ok, amelyen megjelent az öngyilkosság. De nem baj, a mémoldal szerint 6 millió beoltottnál...","id":"20210528_Eltunt_a_Facebookrol_az_egyik_legnagyobb_ellenzeki_memoldal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54f53504-0d2b-4dc5-b93c-3267f28fe429&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e13e8f9c-df36-48a9-81c6-f62b4d86ad31","keywords":null,"link":"/elet/20210528_Eltunt_a_Facebookrol_az_egyik_legnagyobb_ellenzeki_memoldal","timestamp":"2021. május. 28. 12:41","title":"Eltűnt a Facebookról az egyik legnagyobb ellenzéki mémoldal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdeab7b7-7419-4029-8610-f778c0a1ca0c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Karácsony Gergely azt ígérte, angolul nyilatkozik majd, ha megnyeri a jövő évi választást. De értik-e majd a betonkeverő zajától a Fudant építő kínaiak? Litkai Gergely személyesíti meg a miniszterelnök-jelöltet, Kovács András Péter pedig tolmácsként segít értelmezni szavait. ","shortLead":"Karácsony Gergely azt ígérte, angolul nyilatkozik majd, ha megnyeri a jövő évi választást. De értik-e majd...","id":"20210528_Duma_Aktual_Karacsony_beszede","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fdeab7b7-7419-4029-8610-f778c0a1ca0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5d6c881-949a-4573-bf30-0f928ed7c00b","keywords":null,"link":"/360/20210528_Duma_Aktual_Karacsony_beszede","timestamp":"2021. május. 28. 19:00","title":"Tenk jú, Hángeri – a Duma Aktuál megszerezte Karácsony Gergely angol nyelvű beszédét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98331a7e-a1fd-4de4-b9a0-a5d83f08031b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A kormány az UEFA javaslatait figyelembe véve döntött.","shortLead":"A kormány az UEFA javaslatait figyelembe véve döntött.","id":"20210528_Foci_Eb_vedettsegi_negativ_PCRteszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98331a7e-a1fd-4de4-b9a0-a5d83f08031b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"083658dd-3505-43e3-8473-b7324d263966","keywords":null,"link":"/sport/20210528_Foci_Eb_vedettsegi_negativ_PCRteszt","timestamp":"2021. május. 28. 18:11","title":"A külföldi nézők negatív PCR-teszttel is jöhetnek az Eb meccsekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1973475-19ca-4db1-a98e-70a3e386ac98","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hajdu János az eseményen a mentés nehézségeiről beszélt.","shortLead":"Hajdu János az eseményen a mentés nehézségeiről beszélt.","id":"20210529_A_kormanyvaltasrol_is_beszelt_a_TEK_foigazgatoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1973475-19ca-4db1-a98e-70a3e386ac98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d81f6fb-7d57-446d-b9b4-ca7e3ba38984","keywords":null,"link":"/itthon/20210529_A_kormanyvaltasrol_is_beszelt_a_TEK_foigazgatoja","timestamp":"2021. május. 29. 12:04","title":"A Hableány-tragédia évfordulóján a TEK főigazgatója is koszorúval emlékezett az áldozatokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a36eee2-bcae-48d9-9384-455fed835890","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az oltások láthatóan megvédik az embereket a súlyos megbetegedéstől.","shortLead":"Az oltások láthatóan megvédik az embereket a súlyos megbetegedéstől.","id":"20210528_indiai_koronavirus_mutacio_egyesult_kiralysag_anglia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a36eee2-bcae-48d9-9384-455fed835890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf3335af-781e-4dbf-b647-acb5ba7f33ad","keywords":null,"link":"/vilag/20210528_indiai_koronavirus_mutacio_egyesult_kiralysag_anglia","timestamp":"2021. május. 28. 05:56","title":"Gócpontokban terjed az indiai vírusvariáns Nagy-Britanniában, de nem kerülnek miatta többen kórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Sok napsütés, erős szél, néhol záporok, zivatarok - ilyen lesz a vasárnap.","shortLead":"Sok napsütés, erős szél, néhol záporok, zivatarok - ilyen lesz a vasárnap.","id":"20210529_Jo_ido_lesz_holnap_de_esernyot_vigyunk_magunkkal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"865f307a-997b-4fda-a910-765439d821e8","keywords":null,"link":"/elet/20210529_Jo_ido_lesz_holnap_de_esernyot_vigyunk_magunkkal","timestamp":"2021. május. 29. 15:36","title":"Jó idő lesz holnap, de esernyőt vigyünk magunkkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed237560-50c5-4a79-ba1b-377a2d4d3ab9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hatóság segítséget kér.","shortLead":"A hatóság segítséget kér.","id":"20210529_Keresi_a_rendorseg_az_allatkerti_elefantszoborra_festo_ferfit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed237560-50c5-4a79-ba1b-377a2d4d3ab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"407bd01e-d675-4527-abaa-ce6144fa0d0a","keywords":null,"link":"/elet/20210529_Keresi_a_rendorseg_az_allatkerti_elefantszoborra_festo_ferfit","timestamp":"2021. május. 29. 21:14","title":"Keresi a rendőrség a férfit, aki azt fújta az állatkert elefántszobrára: DISZKRIMINÁCIÓ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]