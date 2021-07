Mindennek drasztikusan emelkedett az ára, aminek a fához vagy a vashoz köze van– mondta hvg.hu-nak Kulcsár Bálint építőanyag-kereskedő, a Cédrus 93 Kft. ügyvezetője az építőipari anyagok drágulásával kapcsolatban.

Mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki építkezik vagy felújít: a vasárunál 100-150 százalékos áremelkedést tapasztalt, de még drasztikusabb a faáru drágulása. A korábban 9500 forintba kerülő 22 milliméteres OSB-lapért 30 ezer forintot kell kifizetni, az építési fa köbméteréért pedig három-négyszeres árat kérnek: az év eleji 80-90 ezer forinthoz képest most – kereskedőtől függően – 220-240 ezret is. Kulcsár Bálint szerint jól jellemzi a helyzetet faipari beszállítójának beszámolója, aki azt tapasztalta, hogy a szlovák és ukrán fatelepeken már lezárt borítékos licit zajlik, és az európai vevők nem tudnak versenybe szállni a 2-3-szoros árat kínáló kínai és amerikai kereskedőkkel.

Az építőiparban hónapok óta megfigyelhető áremelkedés miatt már vizsgálódik a GVH, de úgy tűnik, hogy a kormányt váratlanul érte, és ugyan Orbán Viktor miniszterelnök pénteki interjújában rendkívüli intézkedéseket lengetett be, ezekről egyelőre annyit tudni, hogy ha lesz is hatásuk, az legkorábban is csak őszre várható.

A drágulás hátterében álló külpiaci folyamatokon kívül, amikre szakmai szervezetek is figyelmeztettek, a magyar kormány gazdaságélénkítő intézkedései is hozzájárultak, erről ebben a cikkünkben írtunk.

De milyen hatással van az árrobbanás a hazai építőiparban aktív vállalkozókra és kereskedőkre?

Kulcsár Bálint szerint ők kereskedőként arra kényszerültek, hogy az érintett termékek esetében 18-20 százalékról 15-16 százalékra csökkentsék az árrésüket, és ugyan árbevételben hozzák a tavalyi szintet, de a forgalom volumene csökken.

Egyre többen halasztanak

– mondja a kereskedő, aki tud olyanról, aki leállította a padlásfelújítást, ahova 150 négyzetméternyi OSB-lapra lett volna szüksége. Mások is hasonló folyamatokról számolnak be: akik már elkezdték a felújítást, többnyire befejezik, de akik csak most kezdtek volna bele, inkább kivárnak.

A kereskedő is inkább kivár, legalábbis egyes árukból már ő sem mer rendelni, mert tart tőle, hogy a nyakán marad, annál is inkább, mert járt már így az elmúlt hetekben: akkor rendelt polisztirol szigetelőanyagot, amikor magas volt az ára, ám az elmúlt 2-3 hétben már 15-20 százalékos árcsökkenést tapasztalt.

Érzik az árrobbanás hatásait az építőipari vállalkozók is, legyen szó lakásfelújítással foglalkozó mikrovállalkozásról, lakásépítésben utazó közepes méretű cégről, vagy ipari megrendeléseket teljesítő multiról.

Képünk illusztráció © Reviczky Zsolt

Nagyon sok megrendelő hátrált meg a drágulás miatt, erről már egy lakásfelújításokkal foglalkozó, név nélkül nyilatkozó vállalkozó beszélt lapunknak. Többen inkább csökkentik a megrendelés műszaki tartalmát, például csak egy-egy fontosabb helyiséget újítanak fel. A vállalkozó jelenleg is egy olyan helyszínen dolgozik, ahol a megrendelő teljes házfelújítást tervezett, de végül a magas árak miatt úgy döntött, hogy részletekben fogja megcsináltatni.

A betont napi áron adják, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy előre kell kifizetni a megrendelés napján érvényben lévő árat a teljes alapanyagra, majd minden nap, mikor betonozás folyik, rendezni az aktuális árfolyam-különbözetet is

– mondta lapunknak egy lakásépítéssel foglalkozó, közepes méretű vállalkozást irányító cégvezető. Az ikerházak és társasházak tervezésével és kivitelezésével foglalkozó cég vezetője szerint azoknál a folyamatban lévő ingatlan-fejlesztéseknél, ahol a kivitelezést még az építkezés kezdetén vagy az alatt eladott lakások árából is finanszírozzák, nem tudják tartani az eredeti árakat. A drágulás miatt csak 20-30 százalékkal magasabb négyzetméterárakon tudja befejezni a beruházást,

ezért inkább szerződést bont, és duplán visszafizeti a foglalót a korábbi vevőknek.

Képünk illusztráció © Reviczky Zsolt

A drágulás mellett ugyan ez is pluszköltség lesz, de ezt már beépíti a majdan elkészült lakások új áraiba.

Ahhoz azonban, hogy saját erőből befejezze a fejlesztést, jelentős saját tőkére is szüksége van, amit részben banki hitelből próbál előteremteni. Csakhogy a piaci bizonytalanságok az ilyen esetekben segítséget jelentő vállalati hitelekre is kihatnak: “A bankok üzleti tervet kérnek a pályázat mellé, amit úgy nehéz elkészíteni, hogy még egy hétre előre sem tudjuk megmondani az árakat.” Hitel nélkül viszont megállnak az építkezések, ha elfogy a saját tőke. A bankok is bajban vannak azonban, mert a korábban kihelyezett hiteleket csak a lakások használatba vétele után kezdik törleszteni a cégek, akik zöme viszont a jelentős drágulás miatt inkább kivárna az építkezés befejezésével.

A már befejezett projekteket viszont csak akkor tudják eladni, ha megvan rá a használatbavételi engedély, azt azonban a vállalkozó szerint nagyon lassan adja ki az Építési Felügyelet.

Azaz a kész épületek akár hónapokat is állnak, bennük a kivitelező pénzével és nyereségével, amiből a többi építkezést finanszírozná.

A használt lakásokat felújítók ugyanúgy szenvednek: a kivitelezők egy hétre sem tudnak előre árat mondani a folyamatos áremelkedés és kiszámíthatatlan piac miatt. A szerződéseknél két opció közül választhatnak. Vagy iszonyatosan túlárazzák a munkát, belekalkulálva a várható magasabb árakat (és így valószínűleg elvesztik az ügyfelet), vagy olyan árat szabnak meg, ami miatt szinte biztos, hogy mínuszban lesznek. A tavaly kötött szerződéseknél ráadásul sokszor már a nullszaldó is esélytelen, így a cél gyakorlatilag a veszteség minimalizálása lett. Ha egy kivitelező inkább nem jelenik meg az építkezésen, és a megbízónak más céggel kell elvégeztetnie a munkát, az eredeti árhoz hozzáadódó extra költségeket a visszalépett kivitelezőnek kell megfizetnie, vagyis

egy szerződésbontás sem megoldás, a projektek mindenhogy veszteségesek lesznek.

Van azonban, aki inkább lenyeli a veszteséget. Simon János nagykőrösi építési vállalkozó januárban két közbeszerzésre is pályázott, ezeken a közelmúltban ki is hirdették győztesnek, ő pedig csak reménykedik abban, hogy ki is tudja gazdálkodni az elszabadult árak miatt azóta megemelkedett költségeket. A 20-22 fős céget irányító vállalkozó azt mondta, hogy a jó üzleti kapcsolat fennmaradása érdekében akár azt is bevállalja, hogy bukjon ezeken. Ez szerinte még beleférhet az éppen százmillió forint feletti megrendeléseknél, de többet nem bírna elviselni a cég. Más esetekben viszont igyekeznek frissíteni a költségvetést.

Képünk illusztráció © Juhász István

A vállalkozó nem bízik abban, hogy esni fognak az árak.

Évtizedes múltra visszatekintve semmi nem ment lejjebb, legfeljebb megállt az áremelkedés.

Hasonló problémákkal szembesülnek a nagyvállalatok is. Bán Gábor, az egyik nagy csarnoképítő cég munkatársa szerint ők is nehezen tudnak egy hétnél messzebbre tervezni a beszerzéseknél, ami rontja a projektek elnyerésének esélyét is, hiszen egy hónap elején beadott pályázatról gyakran csak a következő hónapban döntenek, amire már nem stimmelnek az eredetileg megadott árak. Így, még ha el is nyerték az építkezés jogát, az anyagárak emelkedése miatt a megbízó visszamondhatja a felkérést.

Támogatásra optimalizált egyenszerződések

A kisebb építkezéseknél egyre gyakoribb a kivitelező alvállalkozók szerződésszegése a fenti okok miatt, akik így próbálják minimalizálni a veszteséget. Ezért újabban a szerződésekben már igyekeznek rögzíteni egy euróárfolyamot, hogy csökkentsék az esetleges veszteséget, illetve azt is belefoglalják, hogy vis major esetén (az árak megduplázódását már annak tekintik) újra lehessen tárgyalni a szerződést.

Bán Gábor egyébként arra az érdekességre is felfigyelt, hogy az alvállalkozók néha már annyira az állami otthonfelújítási támogatásra pozicionálták magukat, hogy eleve a 3 milliós támogatási összegre szabott szerződésmintákat küldenek, még neki is, aki nem magánmegrendelő, ráadásul ennek sokszor csak a töredékébe kerülne a munka.

Képünk illusztráció © Túry Gergely

Minden más is drágulhat, és jönnek a kóklerek

Az árazás náluk az egyedi igények miatt személyre szabott, a törzsvevőknél inkább lejjebb veszik a profitot a további közös munkák érdekében. Bizonyos projektek itt is leálltak vagy kivárnak, mert a megrendelőnek veszteséges lenne befejezni. A nagy vevők többnyire nem mondják vissza a megrendeléseket, hiszen meglévő igény miatt építtetnek. Bán Gábor azonban figyelmeztetett, hogy a dráguló beruházások miatt a jövőben minden terméknek nőhet az ára, akár van köze az építőiparhoz, akár nincs, hiszen a gyártók és kereskedők kénytelenek lesznek belekalkulálni ebbe a megnövekedett költségeket.

Az egyik általunk megkérdezett kivitelező attól tart, hogy az építőipari válság végére már csak a multik maradnak talpon, akik viszont nem bírják majd kapacitással, mellettük pedig egyre nagyobb szerephez jutnak az olcsón dolgozó, de szakmaiatlan kivitelezők. Utóbbiak hibáinak javítása ugyanakkor biztos bevételi forráshoz juttatja – legalábbis jelenleg – a szakszerű vállalkozásokat. A lapunknak nyilatkozó kivitelező szerint nekik jelenleg csak az ilyen javítási munkákból származik profitjuk, és a fentebb idézett kisvállalkozó is arról számolt be, hogy megbízásainak felét a kontár vállalkozók utáni helyreállítás tette ki az utóbbi időben.

Képünk illusztráció © Fazekas István

Az általunk megkérdezett építőipari szakemberek szerint az Orbán Viktor által belengetett intézkedések nem fognak érdemben segíteni az iparágon. Egy külföldi megbízásokkal is rendelkező vállalkozó szerint inkább a francia és belga példát kellene követni, ahol az állam egyedi elbírálás alapján nyújt, akár azonnali anyagi segítséget – például az árkülönbözet megfinanszírozásával – annak érdekében, hogy egy adott kivitelező be tudja fejezni az áremelkedések miatt elakadt projektjét.