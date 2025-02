Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1e42992c-dec0-4530-9af8-168cea2b278a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két légtechnikai berendezés gyulladt ki.","shortLead":"Két légtechnikai berendezés gyulladt ki.","id":"20250204_Tuz-Puskas-Arena","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1e42992c-dec0-4530-9af8-168cea2b278a.jpg","index":0,"item":"e7987e6c-ce17-4912-b357-8c1f9611b7d7","keywords":null,"link":"/itthon/20250204_Tuz-Puskas-Arena","timestamp":"2025. február. 04. 21:21","title":"Tűz volt a Puskás Arénában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32801cbc-3b99-45aa-8e15-6848321e1c78","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Mártha Imre egy angol nyelvű nyílt levélben Donald Trump legidősebb fiától kért tanácsot a terület fejlesztéséhez.","shortLead":"Mártha Imre egy angol nyelvű nyílt levélben Donald Trump legidősebb fiától kért tanácsot a terület fejlesztéséhez.","id":"20250206_Donald-Trump-Jr-tol-var-otleteket-Rakosrendezohoz-az-elovasarlasi-jogaval-elo-fovarosi-ceg-vezere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32801cbc-3b99-45aa-8e15-6848321e1c78.jpg","index":0,"item":"dfe95898-3175-49fc-ba9a-4f227c8af909","keywords":null,"link":"/itthon/20250206_Donald-Trump-Jr-tol-var-otleteket-Rakosrendezohoz-az-elovasarlasi-jogaval-elo-fovarosi-ceg-vezere","timestamp":"2025. február. 06. 19:07","title":"Donald Trump Jr-tól vár ötleteket Rákosrendezőhöz az elővásárlási jogával élő fővárosi cég vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c976002-1c5a-42ea-b2e0-c5d765e91727","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Áttörés jöhet a veserák kezelésében, ha a következő vizsgálati szakaszokban is hasonlóan jó eredményeket tud felmutatni egy új vakcina.","shortLead":"Áttörés jöhet a veserák kezelésében, ha a következő vizsgálati szakaszokban is hasonlóan jó eredményeket tud felmutatni...","id":"20250206_rak-daganat-vakcina-vesedaganat-gyogyszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c976002-1c5a-42ea-b2e0-c5d765e91727.jpg","index":0,"item":"a034ac3d-fb55-4520-80be-dade56652e48","keywords":null,"link":"/tudomany/20250206_rak-daganat-vakcina-vesedaganat-gyogyszer","timestamp":"2025. február. 06. 20:03","title":"Ígéretes a rák elleni vakcina – három éve vizsgálják, eddig minden résztvevő rákmentes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc224fed-d435-440d-bca1-35c51e3566ea","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Az ATV volt elnökének máskor is bőkezűen támogatott céghálója is felfogott egy 60 milliós tételt.","shortLead":"Az ATV volt elnökének máskor is bőkezűen támogatott céghálója is felfogott egy 60 milliós tételt.","id":"20250205_Megerkezett-a-mentrend-szerinti-105-millios-allami-szponzorpenz-a-Tiborcz-Csetenyi-paros-cegehez","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc224fed-d435-440d-bca1-35c51e3566ea.jpg","index":0,"item":"1b0fb6c5-b498-49d4-9e1f-fe5022bbbc4e","keywords":null,"link":"/itthon/20250205_Megerkezett-a-mentrend-szerinti-105-millios-allami-szponzorpenz-a-Tiborcz-Csetenyi-paros-cegehez","timestamp":"2025. február. 05. 14:17","title":"Megérkezett a menetrend szerinti 105 milliós állami szponzorpénz a Tiborcz–Csetényi-páros cégéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05fbda87-26a2-4086-82bf-07405229d394","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kénsavat és hypót öntöttek össze és ettől mérgező anyag került a levegőbe.","shortLead":"Kénsavat és hypót öntöttek össze és ettől mérgező anyag került a levegőbe.","id":"20250205_mergezo-anyag-pesterzsebeti-uszoda-serules","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05fbda87-26a2-4086-82bf-07405229d394.jpg","index":0,"item":"d8726de7-82f8-4429-b134-67f7ebe10df1","keywords":null,"link":"/itthon/20250205_mergezo-anyag-pesterzsebeti-uszoda-serules","timestamp":"2025. február. 05. 16:23","title":"Mérgező anyag miatt kiürítették a pesterzsébeti uszodát, ketten kórházba kerültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"509be3c9-bafa-40cc-8600-da6bd8b20060","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Karla Sofía Gascónt lényegében eltüntették a film Oscar-kampányából.","shortLead":"Karla Sofía Gascónt lényegében eltüntették a film Oscar-kampányából.","id":"20250205_emilia-perez-oscar-netflix-transznemu-karla-sofia-gascon-botrany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/509be3c9-bafa-40cc-8600-da6bd8b20060.jpg","index":0,"item":"f01e89e2-2fe2-4543-9982-d3dd6a5eabb6","keywords":null,"link":"/kultura/20250205_emilia-perez-oscar-netflix-transznemu-karla-sofia-gascon-botrany","timestamp":"2025. február. 05. 14:38","title":"A Netflix ejtette az Oscar egyik legnagyobb esélyesét, az Emilia Pérez transznemű színésznője körül egyre nagyobb a botrány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"652e5f8d-5784-47cd-b9ea-d317d844229e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem biztos, hogy jók az USA-nak, de alapjaiban jogszerűek Donald Trump vámháborús rendeletei.","shortLead":"Nem biztos, hogy jók az USA-nak, de alapjaiban jogszerűek Donald Trump vámháborús rendeletei.","id":"20250206_hvg-trump-usa-vamok-mexiko-kanada-kina-torvenyek-kiskapuk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/652e5f8d-5784-47cd-b9ea-d317d844229e.jpg","index":0,"item":"3d16d4f5-d583-465e-b69d-0cffba62af91","keywords":null,"link":"/360/20250206_hvg-trump-usa-vamok-mexiko-kanada-kina-torvenyek-kiskapuk","timestamp":"2025. február. 06. 11:29","title":"Az amerikai törvények több kiskaput hagynak Trumpnak a vámok tetszés szerinti emelésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"809a82c9-06a8-4184-8663-62cb7e66a223","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Úgy tűnik, tovább késik az orosz bolthálózat első hazai egysége.","shortLead":"Úgy tűnik, tovább késik az orosz bolthálózat első hazai egysége.","id":"20250205_Toroltek-a-nyilvantartasbol-a-nyiregyhazi-Mere-uzletet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/809a82c9-06a8-4184-8663-62cb7e66a223.jpg","index":0,"item":"a71fdf53-e6bb-47f5-a6fd-b86ef3171823","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250205_Toroltek-a-nyilvantartasbol-a-nyiregyhazi-Mere-uzletet","timestamp":"2025. február. 05. 14:20","title":"Törölték a nyilvántartásból az orosz Mere boltlánc nyíregyházi üzletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]