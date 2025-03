Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"0e1f1c94-2167-4359-88c3-28d422ed0975","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Manus nevű mesterséges intelligencia képes önálló döntéseket hozni, és már nemcsak segíti az ember munkáját, hanem el is végzi azt. Kínai fejlesztés, ami az Egyesült Államok vezető szerepét is megkérdőjelezi.","shortLead":"A Manus nevű mesterséges intelligencia képes önálló döntéseket hozni, és már nemcsak segíti az ember munkáját, hanem el...","id":"20250310_kinai-mesterseges-intelligencia-manus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e1f1c94-2167-4359-88c3-28d422ed0975.jpg","index":0,"item":"e974bcd8-c4cc-4e93-9870-7455820f0621","keywords":null,"link":"/tudomany/20250310_kinai-mesterseges-intelligencia-manus","timestamp":"2025. március. 10. 18:03","title":"Kína megcsinálta a mesterséges intelligenciát, ami már tényleg elveheti az ember munkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39d28ab5-8a68-4363-b0dc-0dbf44eecd76","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ügyes módszerekkel árasztja el a webet az orosz dezinformációs gépezet, és úgy tűnik, már arra is rájöttek, hogyan lehet befolyásolni az MI-chatbotok válaszait.","shortLead":"Ügyes módszerekkel árasztja el a webet az orosz dezinformációs gépezet, és úgy tűnik, már arra is rájöttek, hogyan...","id":"20250310_pravda-orosz-propagandahalozat-alhirek-terjesztese-mesterseges-intelligencia-valaszok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39d28ab5-8a68-4363-b0dc-0dbf44eecd76.jpg","index":0,"item":"e0b108f4-c03b-47a0-8f74-f7473e9af78c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250310_pravda-orosz-propagandahalozat-alhirek-terjesztese-mesterseges-intelligencia-valaszok","timestamp":"2025. március. 10. 15:03","title":"3,6 millió álhír egy év alatt: annyi valótlanságot terjeszt az orosz propagandahálózat, hogy már a ChatGPT is visszamondja őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5b823a2-d813-4457-9ecf-ed81197eb9fa","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök csapata azonban Rijádban marad, hogy az amerikai partnerekkel egyeztessen.","shortLead":"Az ukrán elnök csapata azonban Rijádban marad, hogy az amerikai partnerekkel egyeztessen.","id":"20250310_Zelenszkij-Szaud-Arabiaban-targyal-a-bekerol-de-nem-marad-sokaig-Trump-USA-amerika-kulugy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5b823a2-d813-4457-9ecf-ed81197eb9fa.jpg","index":0,"item":"40186de3-5ffc-4d8b-900b-0400332164f7","keywords":null,"link":"/vilag/20250310_Zelenszkij-Szaud-Arabiaban-targyal-a-bekerol-de-nem-marad-sokaig-Trump-USA-amerika-kulugy","timestamp":"2025. március. 10. 19:18","title":"Zelenszkij Szaúd-Arábiában tárgyal a békéről, de nem marad sokáig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0731a09-b6f6-439e-a74a-4cbdc4b9aff4","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A közelmúltban a piacról távozott Audi R8 utódja várhatóan a Lamborghini Temerario hajtásláncát vonultatja majd fel.","shortLead":"A közelmúltban a piacról távozott Audi R8 utódja várhatóan a Lamborghini Temerario hajtásláncát vonultatja majd fel.","id":"20250311_meglepetesre-feltamadhat-az-audi-r8-raadasul-akar-1000-benzines-loerovel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0731a09-b6f6-439e-a74a-4cbdc4b9aff4.jpg","index":0,"item":"024a7492-4c2c-4736-8215-a0e026f146be","keywords":null,"link":"/cegauto/20250311_meglepetesre-feltamadhat-az-audi-r8-raadasul-akar-1000-benzines-loerovel","timestamp":"2025. március. 11. 08:41","title":"Meglepetésre feltámadhat az Audi R8, ráadásul akár 1000 benzines lóerővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Spiegel vendégszerzője arról írt, hogy olyan folyamat indult be a világban, mely most visszafordíthatatlannak tűnik. ","shortLead":"A Spiegel vendégszerzője arról írt, hogy olyan folyamat indult be a világban, mely most visszafordíthatatlannak tűnik. ","id":"20250312_nyugat-trump-ukrajna-oroszorszag-egyesult-allamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9.jpg","index":0,"item":"36bec885-8ebe-4949-817e-9ba0233c358c","keywords":null,"link":"/360/20250312_nyugat-trump-ukrajna-oroszorszag-egyesult-allamok","timestamp":"2025. március. 12. 07:30","title":"Herfried Münkler német eszmetörténész: Épp a Nyugat tette lehetővé Trump rombolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14018057-21d1-4953-92b2-415cca1866e7","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google már elkezdte bevezetni a Gmail új funkcióját, ahol a Gemini dolgozik azért, hogy semmiről se maradjon le a felhasználó.","shortLead":"A Google már elkezdte bevezetni a Gmail új funkcióját, ahol a Gemini dolgozik azért, hogy semmiről se maradjon le...","id":"20250311_google-gmail-gemini-mesterseges-intelligencia-esemeny-google-naptar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14018057-21d1-4953-92b2-415cca1866e7.jpg","index":0,"item":"6b570f39-9213-4e51-b5d8-861e9a9c6967","keywords":null,"link":"/tudomany/20250311_google-gmail-gemini-mesterseges-intelligencia-esemeny-google-naptar","timestamp":"2025. március. 11. 09:03","title":"Belenéz az e-mailekbe a Google mesterséges intelligenciája, aztán ha kell, előveszi a naptárat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07543356-55de-4212-873c-dca2a53e0684","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még sok feladat van hátra a felújítás jövő évi befejezéséig.","shortLead":"Még sok feladat van hátra a felújítás jövő évi befejezéséig.","id":"20250311_BKK-Florian-ter-felujitas-kozlekedes-villamos-menetrend","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07543356-55de-4212-873c-dca2a53e0684.jpg","index":0,"item":"1feeb88b-a355-413c-bf03-af1c967bc62d","keywords":null,"link":"/itthon/20250311_BKK-Florian-ter-felujitas-kozlekedes-villamos-menetrend","timestamp":"2025. március. 11. 15:12","title":"Terv szerint zajlik a Flórián téri felüljárók felújítása, főként bontási munkálatokat végeztek eddig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1b78921-ffc4-497f-8da6-dadc26906ba6","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az amerikai és az orosz elnök vállvetve rühellik a nyílt társadalmakat, és aggasztó, ha Lengyelország is bekéredzkedik a nukleáris klubba. A republikánus pártban repedések látszanak Trump ámokfutása láttán, a globális piaci szereplők viszont már komolyan kezdenek számolni az orosz-ukrán békével. Erről írnak a külföldi lapok.","shortLead":"Az amerikai és az orosz elnök vállvetve rühellik a nyílt társadalmakat, és aggasztó, ha Lengyelország is bekéredzkedik...","id":"20250310_trump-putyin-atom-fegyverkezes-europa-nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b1b78921-ffc4-497f-8da6-dadc26906ba6.jpg","index":0,"item":"6c458afb-48cc-4eb3-8426-85e0c068ff5c","keywords":null,"link":"/360/20250310_trump-putyin-atom-fegyverkezes-europa-nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. március. 10. 12:15","title":"The Times: Ha Putyin lerohanná Lettországot, a Fehér Ház nyugodtan mondhatná, hogy Riga az agresszor, az ásványkincseket meg felosztják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]