Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a75968ff-a443-4d45-81be-5adcd766344a","c_author":"Tornyos Kata","category":"360","description":"Optikai kábellel kötnék össze Magyarországot és Azerbajdzsánt. A tízmilliárd eurós beruházásról a Puskás Arénában egyezkedett Szijjártó Péter azeri, román, grúz és bolgár miniszterekkel. Magyarország néhány éven belül a tenger alatti kábelek nagyhatalma lehet, de nagyon nem mindegy, hogy demokratikus vagy diktatórikus országok kezébe kerül-e az infrastruktúra.","shortLead":"Optikai kábellel kötnék össze Magyarországot és Azerbajdzsánt. A tízmilliárd eurós beruházásról a Puskás Arénában...","id":"20250314_Szijjarto-adatkabel-kibervedelem-hackertamadas-Azerbajdzsan-EU-Gruzia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a75968ff-a443-4d45-81be-5adcd766344a.jpg","index":0,"item":"65107c69-2beb-43e4-afc2-df792e0cf401","keywords":null,"link":"/360/20250314_Szijjarto-adatkabel-kibervedelem-hackertamadas-Azerbajdzsan-EU-Gruzia","timestamp":"2025. március. 14. 10:28","title":"Mi van, ha rossz kezekbe kerül Szijjártó Péter azerbajdzsáni álomprojektje?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6e11e38-fd93-4b24-895e-02c8aa1e9e38","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az újra 5 százalék fölé emelkedett infláció miatt az inflációkövető állampapírok tulajdonosai közül most sokan elgondolkozhatnak azon, érdemes-e mégis inkább megtartani a PMÁP-jukat. A Bank360.hu elemzésében végigszámolta a lehetőségeket 5 százalék felett ragadó inflációra is.","shortLead":"Az újra 5 százalék fölé emelkedett infláció miatt az inflációkövető állampapírok tulajdonosai közül most sokan...","id":"20250314_inflacio-pmap-megtartas-kamatfizetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6e11e38-fd93-4b24-895e-02c8aa1e9e38.jpg","index":0,"item":"dd244ac2-babe-4cd3-9f28-7b5b8461f93c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250314_inflacio-pmap-megtartas-kamatfizetes","timestamp":"2025. március. 14. 07:50","title":"Megugrott az infláció, érdemes mégis megtartani a prémium állampapírokat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64693e65-1706-4ccf-86f6-eeb9e6fdf06d","c_author":"Rácz Gergő","category":"360","description":"Könnyen lehet, hogy végnapjait éli a piaci csodának indult mesterségeshús-piac: amíg a műhúsoknál továbbra is várat magára az áttörés, a növényi alapú alternatívát gyártó cégeknél rövid időn belül töredékükre estek a részvényárak. A folyamatnak több oka van, a piaci szereplők ezzel együtt optimisták, és a bátor befektetőknek a mostani szintek akár jó belépési pontot is jelenthetnek, ha épp akad elkölteni való pénzük. Lehet, hogy hazai célpontokat nem találnak, mivel a kormány újonnan bejelentett tervei szerint a teljes szegmenst betiltaná.","shortLead":"Könnyen lehet, hogy végnapjait éli a piaci csodának indult mesterségeshús-piac: amíg a műhúsoknál továbbra is várat...","id":"20250313_muhus-piac-orban-kormany-betiltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/64693e65-1706-4ccf-86f6-eeb9e6fdf06d.jpg","index":0,"item":"9480210f-755d-4450-b598-f1d0bf782926","keywords":null,"link":"/360/20250313_muhus-piac-orban-kormany-betiltas","timestamp":"2025. március. 13. 19:48","title":"A kormány akkor tiltja be, amikor már magától is megdögleni látszik a műhús","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8875526-a55d-4b20-aa99-951ae9d903f7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszterelnök határon túliaknak írt ünnepi levele arról árulkodik, hogy akárcsak 1956-ot, az 1848-as forradalmat is kész eltorzítani a propaganda nevében.","shortLead":"A miniszterelnök határon túliaknak írt ünnepi levele arról árulkodik, hogy akárcsak 1956-ot, az 1848-as forradalmat is...","id":"20250314_orban-viktor-1848-forradalom-hataron-tuliak-level-petofi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8875526-a55d-4b20-aa99-951ae9d903f7.jpg","index":0,"item":"ac403c21-213a-4a77-919a-af333411b747","keywords":null,"link":"/elet/20250314_orban-viktor-1848-forradalom-hataron-tuliak-level-petofi","timestamp":"2025. március. 14. 11:21","title":"Orbán Viktor tényleg semmit nem tud Petőfiről?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"550ac623-0586-4c3a-acde-1ad7e22784c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megsemmisítették a kormányhivatal határozatát.","shortLead":"Megsemmisítették a kormányhivatal határozatát.","id":"20250313_birosag-itelet-MET-Ivanyi-Wesley-iskolak-torvenytelen-bezaratas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/550ac623-0586-4c3a-acde-1ad7e22784c8.jpg","index":0,"item":"c550a008-062c-4eed-8b16-0f1ca3c7e573","keywords":null,"link":"/itthon/20250313_birosag-itelet-MET-Ivanyi-Wesley-iskolak-torvenytelen-bezaratas","timestamp":"2025. március. 13. 15:12","title":"A bíróság szerint törvénytelen volt Iványi Gáborék intézményeinek bezáratása, a gyermekjogok is sérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0afea2d1-cf1b-4bdd-9664-56e3bfcf37c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kormányzati Ellenőrzési Hivataltól egyelőre csak annyit tudtak kiperelni, hogy 15 alkalommal fordult elő ilyen.","shortLead":"A Kormányzati Ellenőrzési Hivataltól egyelőre csak annyit tudtak kiperelni, hogy 15 alkalommal fordult elő ilyen.","id":"20250314_kehi-ellenorzes-adatigenyles-atlatszo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0afea2d1-cf1b-4bdd-9664-56e3bfcf37c4.jpg","index":0,"item":"90e0183c-8d81-4a07-b304-d69d6e2dd351","keywords":null,"link":"/itthon/20250314_kehi-ellenorzes-adatigenyles-atlatszo","timestamp":"2025. március. 14. 11:55","title":"Nem árulja el a KEHI, hogy kiket és miért ellenőrzött 2019 és 2022 között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed99aa24-79fa-4f27-8d0a-3cb7f46992c7","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Megállapodtak a vitás kérdésekről, már csak alá kell írni a békeszerződést.","shortLead":"Megállapodtak a vitás kérdésekről, már csak alá kell írni a békeszerződést.","id":"20250313_azerbajdzsan-ormenyorszag-beketargyalas-lezarult-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed99aa24-79fa-4f27-8d0a-3cb7f46992c7.jpg","index":0,"item":"917cfd12-4c64-4196-b844-324f0551078a","keywords":null,"link":"/vilag/20250313_azerbajdzsan-ormenyorszag-beketargyalas-lezarult-ebx","timestamp":"2025. március. 13. 18:39","title":"Lezárultak a béketárgyalások Azerbajdzsán és Örményország közt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5ab7031-d8fe-4287-87cd-8c5a096f463b","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A bőség zavara gyakran megbénítja vagy felületes kapcsolódáshoz szoktatja azokat, akik online keresnek társat, de számos más oka is van, hogy sokan vannak egyedül manapság. Miért érezzük úgy, hogy a nagyobb merítésből sem találunk megfelelőt? És hogy kéne ismerkedni, hogy tartós párkapcsolatot találjunk?","shortLead":"A bőség zavara gyakran megbénítja vagy felületes kapcsolódáshoz szoktatja azokat, akik online keresnek társat, de...","id":"20250314_Situationship-vagy-liquid-love-de-mindenkeppen-nehez-ismerkedni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a5ab7031-d8fe-4287-87cd-8c5a096f463b.jpg","index":0,"item":"e67ff31b-117c-4759-8c70-499aefff0f4e","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250314_Situationship-vagy-liquid-love-de-mindenkeppen-nehez-ismerkedni","timestamp":"2025. március. 14. 08:38","title":"Situationship vagy liquid love, de mindenképpen nehéz ismerkedni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]