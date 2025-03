A Klarna, a „vásárolj most, fizess később” (BNPL, buy now pay later) típusú hiteleket nyújtó szolgáltató pénteken benyújtotta a New York-i tőzsdei bevezetést előkészítő prospektusát – írja a CNBC. A svédországi székhelyű Klarna egyelőre nem hozta nyilvánosságra a kibocsátandó részvények számát vagy a várható árfolyamsávot.

Az Egyesült Államokban történő tőzsdei bevezetés jelentős csapást mér az európai tőzsdékre, amelyek nehezen tudják megtartani a hazai technológiai vállalatokat.

A Klarna vezérigazgatója, Sebastian Siemiatkowski évek óta utalt arra, hogy nagyobb eséllyel az USA-ban lépnek tőzsdére, mivel ott jobb láthatóságot és kedvezőbb szabályozási környezetet találnak.

A Klarna továbbra is a talpra állás útján halad egy korábbi drámai visszaesés után. A pandémia idején még egy SoftBank által vezetett finanszírozási körben 46 milliárd dollárra értékelték, ám 2022-ben értékének 85%-át elvesztette, így a legutóbbi elsődleges tőkebevonáskor mindössze 6,7 milliárd dollárt ért. Az elemzők azonban most 15 milliárd dollár körüli értékelést valószínűsítenek, amit a vállalat 2023-as nyereségessé válása is támogat.

A Klarna a BNPL konstrukció egyik úttörője. A fintech cégek által kínált, rövid lejáratú, azonnal elérhető kamatmentes vásárlási lehetőség nagyobb értékű termékek mellett ruhára, cipőre, más használati tárgyra is igénybe vehető, a vételárat nem azonnal, hanem néhány kamatmentes részletben kell kifizetni, a normál áruhitelekhez képest sokkal rövidebb időtávon.

A konstrukció Nyugaton már meglehetősen elterjedt, a BNPL-lel szembeni kritika, hogy ezeket fintech fizetési szolgáltatók nyújtják, se egymást, se a hagyományos hitelpiacot nem látják, nem tudják, mennyire hitelképes egy ügyfél.

A Klarna 2023 őszén jelentette be, hogy Magyarországon is elindítja a szolgáltatását.