„Magam is meghallgattam a Hyper, hyper című számukat" – hízelgett a helyi polgármester az ott koncertező technocsapatnak 1995. május 25-én. A trió ugyanis nem Budapesten, hanem Sarkadon kezdte meg a magyarországi turnéját. Csodálatos videó is készült a látogatásról. Poptörténeti szenzáció: harminc éve Sarkadon lépett fel a Scooter A prosztatitisz nem ritka probléma, ez a férfiak egyik leggyakoribb betegsége, noha gyógyításához csak kevés esetben kérnek orvosi segítséget. Pedig ha már nagy a baj és a tünetek hónapok óta fennállnak, a terápia hosszú és nehézkes lehet. Ezért érdemes már az első panaszok jelentkezésekor szakorvos segítségét kérni. Potenciazavarok, romló szexuális teljesítmény, meddőség: a férfiak számára legrémisztőbb gondok mögött sokszor egyetlen betegség, a prosztatagyulladás áll. A férfiak népbetegsége: a prosztatagyulladás A jogszabály gyökeresen ellentmond a banki gyakorlatnak, meg sem igazán tudnak felelni neki. Értetlenül szemlélik a bankok a szuverenitásvédelemre hivatkozó, a kritikus hangok ellehetetlenítését célzó törvényalkotást. Elfogadása esetén nem csak, hogy sokan külföldre menekíthetik pénzüket, de leminősítések is kinéznek. A banktitkot is kikezdheti az „átláthatósági" törvény, súlyos pénzügyi hatása lesz az országra Legalább 14-en megsérültek az orosz támadásban. Az eddigi egyik legnagyobb orosz drón- és rakétatámadás érte Kijevet A kellékfegyver elsült, a balesetben a film operatőre meghalt, a rendező pedig megsérült. Feltételes szabadlábra helyezték a fegyvermestert, aki éles pisztolyt adott Alec Baldwin kezébe a Rust forgatásán Gyereknap alkalmából arról beszéltek érintett családok, hogy nem csak az LMBTQ-gyerekeknek, de szüleiknek is fontos a közösség ereje. Így lesz a harcos, Pride-ellenes tüntető szülőből LMBTQ-aktivista Ha ebben a formában hatályba lép a törvény, az alapjaiban veszélyezteti a működésüket. Már márciusban felkerültek a Szuverenitásvédelmi Hivatal listájára azért, mert uniós támogatást nyertek egy gyermekjogi, környezetvédelmi projektjükre. A Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány is ellehetetlenülhet az „átláthatósági" törvény miatt A Kisvárda mellett, története során először a Kazincbarcika jutott fel a labdarúgó NB II-ből az élvonalba. A Vasasnak nem sikerült a továbbjutás. Labdarúgás: élvonalba jutott a Kazincbarcika