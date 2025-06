Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"adf7dea4-6892-4c28-8b0d-fae7501b441e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A játékok terén is megjelenik a mesterséges intelligencia, most a Microsoft építi be az Xboxba.","shortLead":"A játékok terén is megjelenik a mesterséges intelligencia, most a Microsoft építi be az Xboxba.","id":"20250602_microsoft-copilot-for-gaming-mesterseges-intelligencia-xbox-jatekok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/adf7dea4-6892-4c28-8b0d-fae7501b441e.jpg","index":0,"item":"34871a8b-b5e9-426a-a16f-8dfae927431e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250602_microsoft-copilot-for-gaming-mesterseges-intelligencia-xbox-jatekok","timestamp":"2025. június. 02. 12:03","title":"Itt az új Xbox-funkció, ami bármilyen kérdésre válaszol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e01b6c8-a6e7-404f-9d2a-93bea5d6fe26","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ez a bukólámpás hátsókerék-hajtású Lamborghini Diablo SV egyenesen a 90-es évekbe repít vissza bennünket.","shortLead":"Ez a bukólámpás hátsókerék-hajtású Lamborghini Diablo SV egyenesen a 90-es évekbe repít vissza bennünket.","id":"20250601_28-eves-de-alig-hasznalt-brutalis-lamborghini-diablo-sv-var-uj-gazdara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e01b6c8-a6e7-404f-9d2a-93bea5d6fe26.jpg","index":0,"item":"cf858b48-9930-400a-84a9-b4880d84b1e2","keywords":null,"link":"/cegauto/20250601_28-eves-de-alig-hasznalt-brutalis-lamborghini-diablo-sv-var-uj-gazdara","timestamp":"2025. június. 01. 07:21","title":"28 éves, de alig használt brutális Lambo vár új gazdára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18304d2e-6bf9-4380-bb24-5a30afd68be0","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Külön gyári cikkszáma is van: 199 398 500 A.","shortLead":"Külön gyári cikkszáma is van: 199 398 500 A.","id":"20250602_Szupermarketben-is-kaphato-lesz-a-Volkswagen-currywurst","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18304d2e-6bf9-4380-bb24-5a30afd68be0.jpg","index":0,"item":"1e0fee4b-b2e9-4cfa-ae1f-7fbf9b0096b1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250602_Szupermarketben-is-kaphato-lesz-a-Volkswagen-currywurst","timestamp":"2025. június. 02. 08:03","title":"Szupermarketben is kapható lesz a Volkswagen legnépszerűbb terméke, a currywurst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cf390af-be28-4617-a8af-4b2e356ddaf6","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Két halálos áldozata van a németországi Észak-Rajna-Vesztfália tartományban szombat reggel történt repülőgép-balesetnek.","shortLead":"Két halálos áldozata van a németországi Észak-Rajna-Vesztfália tartományban szombat reggel történt repülőgép-balesetnek.","id":"20250531_Nemetorszag-kisrepulogep-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4cf390af-be28-4617-a8af-4b2e356ddaf6.jpg","index":0,"item":"7e6aec4c-1882-42a5-bc2d-0e6c25223563","keywords":null,"link":"/vilag/20250531_Nemetorszag-kisrepulogep-baleset","timestamp":"2025. május. 31. 17:45","title":"Motorhiba miatt lezuhant és egy lakóházba csapódott egy kisrepülőgép Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81ab9007-cd4f-4b37-8b45-a39ae98ee5a7","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A gyermek személyisége, a családi környezet hatása, de akár a közös étkezések „élménytelensége” is állhat a válogatás hátterében. Milyen jelentősége van a testi érzetek tudatosításának az evési szokások kialakításában? Mennyit számít, hogy miként étkeztek a szülők gyerekkorukban? És mit nem szabad csinálni, ha mégis válogatós lenne a gyerekünk?","shortLead":"A gyermek személyisége, a családi környezet hatása, de akár a közös étkezések „élménytelensége” is állhat a válogatás...","id":"20250601_Valogatos-a-gyerek-vagy-csak-egyeni-az-evesi-stilusa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/81ab9007-cd4f-4b37-8b45-a39ae98ee5a7.jpg","index":0,"item":"79ffe427-7d47-4742-9b3a-066abf53f355","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250601_Valogatos-a-gyerek-vagy-csak-egyeni-az-evesi-stilusa","timestamp":"2025. június. 01. 18:47","title":"Válogatós a gyerek, vagy csak egyéni az evési stílusa?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9309f8fd-7a0c-44ef-a90c-bf465988c080","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Budapest a csőd szélére került, mert a kormány megvágja 50 milliárd forinttal, miközben ennek a pénznek a dupláját veszi ki a szerencsejáték-monopóliumból. A tavalyi céges beszámolók alapján a nemzeti tőkések is bármikor kacagva összedobhatnának 50 milliárd forintot. A gazdaság döcög, de marad az árrésstop, a nyugdíjasok áfavisszatérítés helyett utalványt kapnak, és mégsem azonnal lesz minden zsákfaluban ATM, mert a kormány rájött, hogy ez – sem – ilyen egyszerű. Ez a HVG heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Budapest a csőd szélére került, mert a kormány megvágja 50 milliárd forinttal, miközben ennek a pénznek a dupláját...","id":"20250601_es-akkor-heti-osszefoglalo-gazdasag-22-het","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9309f8fd-7a0c-44ef-a90c-bf465988c080.jpg","index":0,"item":"51539671-b2de-4091-9910-c821ca9b18f1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250601_es-akkor-heti-osszefoglalo-gazdasag-22-het","timestamp":"2025. június. 01. 07:00","title":"És akkor lehet választani, melyik „nemzeti nagytőkés” mentse meg Budapestet a csődtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8fc6443-1621-4e96-983b-4b201bb6c7f6","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Számonkéréssel, nemzeti mítoszépítéssel és jóléti intézkedésekkel próbálta Charles de Gaulle összefogni a francia társadalmat 80 éve. A megbékélést és újjáépítést lekopaszított nők, tébláboló hadifoglyok és családjuktól elszakított gyerekek is nehezítették.","shortLead":"Számonkéréssel, nemzeti mítoszépítéssel és jóléti intézkedésekkel próbálta Charles de Gaulle összefogni a francia...","id":"20250601_hvg-ii-vilaghaboru-de-gaulle-franciaorszag-kollaboracio-ellenallas-1945-szamonkeres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8fc6443-1621-4e96-983b-4b201bb6c7f6.jpg","index":0,"item":"21fb69b3-f357-4035-9547-9bcffb1e7a17","keywords":null,"link":"/360/20250601_hvg-ii-vilaghaboru-de-gaulle-franciaorszag-kollaboracio-ellenallas-1945-szamonkeres","timestamp":"2025. június. 01. 19:30","title":"A „vad” tisztogatástól az ellenálló nemzet mítoszának építéséig: így békült meg a francia társadalom a világháború után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9336d2a-054b-4921-a847-be9f12d3385f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A kiváló 6 hengeres szívómotorral szerelt kék szedánt nem túl sokat használták az elmúlt közel három évtizedben.","shortLead":"A kiváló 6 hengeres szívómotorral szerelt kék szedánt nem túl sokat használták az elmúlt közel három évtizedben.","id":"20250602_7-ezer-kilometerrel-arulnak-egy-27-eves-remek-bmw-528i-t","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9336d2a-054b-4921-a847-be9f12d3385f.jpg","index":0,"item":"9fb3b323-f7b5-449a-983c-f7c924f3a853","keywords":null,"link":"/cegauto/20250602_7-ezer-kilometerrel-arulnak-egy-27-eves-remek-bmw-528i-t","timestamp":"2025. június. 02. 06:41","title":"7 ezer kilométerrel árulnak egy 27 éves remek BMW 528i-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]