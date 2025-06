Ábécésorrendben rúgták ki a Dunaferr utódcégének dolgozóit

Mint arról a HVG is beszámolt, június 23-án, hétfőn 1700 dolgozónak mondott fel a Dunaferr utódcége, a Dunarolling Dunai Vasmű, amely a brit-indiai Liberty Steel kezében van.

Egy nappal később az is kiderült: „A munkavállalókat abc sorrendben, óránkénti turnusokba osztották be a felmondások átadására, de már az első időpont után kialakult egy 20 perces csúszás, amely a nap végére 3 órássá duzzadt” – mondta a Telexnek Magyar Zoltán, a Vasas szakszervezet helyi elnöke.

A Telex által közölt olvasói fotón az is látszik, hogy a dolgozók a vasmű bejárata előtt állnak sorban, hogy megkapják a felmondási papírjaikat.

A Vasműben az elmúlt években a Dunarolling mellett egy másik cég is működött, a Duna Furnace Dunai Vasmű Kft. Magyar Zoltán szerint náluk július elsején 800 főnek fognak felmondani.

A csoportos létszámleépítést áprilisban jelentették be a cégek felszámolóbiztosai, miután áruba bocsátották a szebb napokat látott gyár utódcégeit.

A tavaly ősszel fizetésképtelenné vált vállalatokat, pontosabban annak életképes eszközeiből létrehozandó kft.-t áprilisban egyszer már meghirdette a felszámoló, de akkor nem érdeklődött a Duna Furnace után egyik reménybeli befektető sem.

A testvércég, a hengerművel rendelkező Dunarolling Kft. hasonló felhívására ugyanakkor ketten is befutottak: az Ukrajnának is fegyvereket szállító, hadiipari cseh CSG nevű társasághoz kapcsolható csehországi alapítású Dunaferr Steel Rolling a. s., és a kínai állami Hangzhou CIEC Group, amelynek Szingapúrban, Hongkongban, az Egyesült Államokban, Brazíliában és Vietnámban is vannak csápjai.

A Duna Furnace-t június közepén másodszorra is meghirdette a felszámoló, de ez igazából nem több, mint egy nagyon halvány reménysugár. Nem feledhető, hogy a kormány egyszer – a mostaninál sokkal jobb helyzetben – elszúrta a Dunaferr megmentését. Két évvel ezelőtt ugyanis az Európa-szerte fizetési gondjairól hírhedt indiai-brit Liberty Steelnek adta el az első ízben 2022 végén felszámolásra jutott Dunaferrből kiszakított életképes részeket. Új élet helyett azonban a Liberty egy év alatt halálközeli állapotba sodorta, és leállította a két dunaújvárosi utódvállalatot, a Duna Furnace-t és a Dunarollingot.