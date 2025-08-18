Újra működik az MVM Next

Vasárnap este újra elérhetővé vált az MVM Next – írja a 24.hu. Eredetileg péntek reggeltől vasárnap este 10 óráig tartott volna a karbantartás az MVM-nél, amely idő alatt a Next applikáció és az online ügyfélszolgálat sem volt elérhető.

Hétfő reggel azonban az ügyfelek egy hibaüzenettel szembesültek, mely szerint a munkálatok a tervezettnél hosszabb időt vesznek igénybe, így a hétfői napon sem lesznek még elérhetők az MVM digitális szolgáltatásai:

Ma még biztosan nem tudja használni az MVM Nextet és az online ügyfélszolgálatot sem Az előre jelzett karbantartás augusztus 17-e, vasárnap este 10 óráig tartott volna, de még mindig elérhetetlen a cég applikációja és az online ügyfélszolgálata is, és hétfőn már biztosan az is marad.

Ekkor már nem írták, hogy várhatóan mikor áll vissza minden a rendes kerékvágásba, és az ügyben érdeklődő 24.hu megkeresésére sem válaszoltak, vasárnap estére azonban úgy tűnik, helyreállt a rend. „Az applikáció ugyan egy kicsit lassabban tölt be, mint ahogy azt korábban megszokhattuk, de tapasztalataink szerint a megszokott funkciók újra elérhetők. Mi például sikeresen végre tudtunk hajtani egy számlabefizetést, és erről a megerősítő e-mail is befutott nem sokkal a tranzakció után” – írja a lap.

Nyitóképünk illusztráció, fotó: Veres Viktor