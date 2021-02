Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b53137f-4c0b-4a40-9114-046b5d90dc78","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ellenzék szerint a problémákat egy válságkezelő törvénnyel is meg lehetne oldani. \r

","shortLead":"Az ellenzék szerint a problémákat egy válságkezelő törvénnyel is meg lehetne oldani. \r

","id":"20210212_Koronavirus_szuksegallapot_Csehorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b53137f-4c0b-4a40-9114-046b5d90dc78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fde73ee-4575-4052-9bf8-9793dd2fb228","keywords":null,"link":"/vilag/20210212_Koronavirus_szuksegallapot_Csehorszag","timestamp":"2021. február. 12. 07:14","title":"Nem hosszabbították meg a szükségállapotot Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"007a69fd-e689-4f9d-9b9a-ab49f066b81c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az összefogásban résztvevő pártok képviselői órákon keresztül részletezték, miben hibázott a kormány. ","shortLead":"Az összefogásban résztvevő pártok képviselői órákon keresztül részletezték, miben hibázott a kormány. ","id":"20210212_covid_2021_vizsgalobizottsag_ellenzek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=007a69fd-e689-4f9d-9b9a-ab49f066b81c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1489c2df-51cd-48de-9c9f-f5eef0a50c85","keywords":null,"link":"/itthon/20210212_covid_2021_vizsgalobizottsag_ellenzek","timestamp":"2021. február. 12. 16:42","title":"Covid-vizsgálóbizottságot alapított az ellenzék, majd megállapították, hogy a kormány rosszul teljesít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa6e7d87-fe17-45f3-acf9-d1ca60e1c0a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök elmondta, a nemzeti konzultációban lesz szó az védettséget igazoló okmányról, és a romló számok ellenére sem akar további szigorításokat bevezetni. ","shortLead":"A miniszterelnök elmondta, a nemzeti konzultációban lesz szó az védettséget igazoló okmányról, és a romló számok...","id":"20210212_Orban_Viktor_kossuth_radio_0212","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa6e7d87-fe17-45f3-acf9-d1ca60e1c0a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75b06cb0-ce1f-43c2-bd53-e95964e35bc8","keywords":null,"link":"/itthon/20210212_Orban_Viktor_kossuth_radio_0212","timestamp":"2021. február. 12. 07:42","title":"Orbán Viktor: Ha elkezdjük használni a kínai vakcinát, húsvétra kétmillióan lesznek beoltva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddb49c69-ba89-475d-b1f0-c6ff770d7147","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Négy megyére másodfokú figyelmeztetést adtak ki, mínusz 20 foknál is hidegebb lehet.","shortLead":"Négy megyére másodfokú figyelmeztetést adtak ki, mínusz 20 foknál is hidegebb lehet.","id":"20210212_extrem_hideg_figyelmeztetes_idojaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ddb49c69-ba89-475d-b1f0-c6ff770d7147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"812706cd-ccd0-4631-98f2-67d067ebaf15","keywords":null,"link":"/elet/20210212_extrem_hideg_figyelmeztetes_idojaras","timestamp":"2021. február. 12. 19:25","title":"A fél országra figyelmeztetéseket adtak ki az extrém hideg miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5c01e12-4e41-4c34-8e8a-b35c6947c2ec","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Novomatic osztrák szerencsejáték-vállalatról rebesgetik, hogy pénzzel támogatta az Osztrák Néppártot, hogy miniszterei segítsenek megoldani egy olaszországi ügyet még évekkel ezelőtt. Az érintettek tagadnak, a rendőrök Gernot Blümel pénzügyminiszter mellett két másik embernél is házkutatást tartottak. Az ellenzék a miniszter lemondását követeli.\r

","shortLead":"A Novomatic osztrák szerencsejáték-vállalatról rebesgetik, hogy pénzzel támogatta az Osztrák Néppártot...","id":"20210211_korrupciogyanu_ausztria_penzugyminiszter_georg_blumel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5c01e12-4e41-4c34-8e8a-b35c6947c2ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df399bf4-9ab8-489a-a8cf-148b5dd2df00","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210211_korrupciogyanu_ausztria_penzugyminiszter_georg_blumel","timestamp":"2021. február. 11. 18:42","title":"Korrupciógyanú miatt tartottak házkutatást az osztrák pénzügyminiszternél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"847cfeb9-e30e-4c9d-ab06-6c4d476f15a2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Filmintézet négymillió forinttal támogatja a forgatókönyv-fejlesztési pályázatot.

","shortLead":"A Filmintézet négymillió forinttal támogatja a forgatókönyv-fejlesztési pályázatot.

","id":"20210211_Film_Aranybulla_Rakay_Philip_forgatokonyviro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=847cfeb9-e30e-4c9d-ab06-6c4d476f15a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"529f9d1a-eef6-4dd7-8ac3-2a12e6c8b696","keywords":null,"link":"/kultura/20210211_Film_Aranybulla_Rakay_Philip_forgatokonyviro","timestamp":"2021. február. 11. 12:48","title":"Film készülhet az Aranybulláról, Rákay Philip lesz az egyik forgatókönyvíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ff6abf5-9a52-4710-9dd2-25d07c57a188","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Az oltáshelyzet, a vakcinák, jelesül az orosz Szputnyik V és a kínai oltóanyag körüli vita is mutatja: a kormány már ellenzékinek bélyegez mindenkit, aki kételkedik, írja szerzőnk. Ugyanakkor egy olyan helyzetben, mint a mostani, nagyon kellene komolyan vehető ellenzék, független tudós, szuverén entitás, hogy megmondja a többieknek: most, szokásuktól eltérően, tényleg nem hazudnak.

","shortLead":"Az oltáshelyzet, a vakcinák, jelesül az orosz Szputnyik V és a kínai oltóanyag körüli vita is mutatja: a kormány már...","id":"202106_vane_novicsok_avakcinaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ff6abf5-9a52-4710-9dd2-25d07c57a188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f563b104-9442-4625-ac26-f5120385040c","keywords":null,"link":"/360/202106_vane_novicsok_avakcinaban","timestamp":"2021. február. 11. 14:00","title":"Tóta W.: Van-e novicsok a vakcinában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez egy héten belül már a második szállítmány, amely Magyarországra érkezett.","shortLead":"Ez egy héten belül már a második szállítmány, amely Magyarországra érkezett.","id":"20210211_astrazeneca_vakcina_magyarorszag_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1696eab-78b2-4a83-9d96-6de3260f0b5b","keywords":null,"link":"/itthon/20210211_astrazeneca_vakcina_magyarorszag_koronavirus","timestamp":"2021. február. 11. 14:05","title":"Újabb 45 600 AstraZeneca vakcina érkezett Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]