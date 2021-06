Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fef36149-e3e8-4b2d-a10a-ef13f850a580","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fizetett provokátoroknak tartja őket a párt, ezért az ABBA Money, Money, Money című dalára vágták össze a klipet.","shortLead":"Fizetett provokátoroknak tartja őket a párt, ezért az ABBA Money, Money, Money című dalára vágták össze a klipet.","id":"20210627_Fizetett_provokatoroknak_keszitett_videoklipet_a_DK","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fef36149-e3e8-4b2d-a10a-ef13f850a580&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e6f417b-3441-461c-b4fb-bad1844211dc","keywords":null,"link":"/itthon/20210627_Fizetett_provokatoroknak_keszitett_videoklipet_a_DK","timestamp":"2021. június. 27. 16:50","title":"Videóban alázza az ellentüntetőket a DK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81fa64f0-dcc9-4cdc-819b-0906074a6c97","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó várhatóan jövőre leplezi majd le legfrissebb felsőkategóriás szabadidő-autóját.","shortLead":"A bajor gyártó várhatóan jövőre leplezi majd le legfrissebb felsőkategóriás szabadidő-autóját.","id":"20210629_bmw_xm_sportos_suv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81fa64f0-dcc9-4cdc-819b-0906074a6c97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40bfc57a-388f-4fea-acf4-d0db8f92aa51","keywords":null,"link":"/cegauto/20210629_bmw_xm_sportos_suv","timestamp":"2021. június. 29. 09:21","title":"BMW XM néven hatalmas és sportos új SUV érkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c941457-5166-4839-8a0b-2433ff2086c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A német–magyar meccs előtt előállított 18 szurkolóból 17-et már elengedett a német rendőrség.","shortLead":"A német–magyar meccs előtt előállított 18 szurkolóból 17-et már elengedett a német rendőrség.","id":"20210628_szijjarto_elozetes_letartoztatas_szurkolo_munchen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c941457-5166-4839-8a0b-2433ff2086c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd45a5dd-efd5-47ad-b09c-adcb06732046","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_szijjarto_elozetes_letartoztatas_szurkolo_munchen","timestamp":"2021. június. 28. 10:50","title":"Szijjártó: Továbbra is előzetes letartóztatásban van egy magyar szurkoló Münchenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b75d153-479a-4027-b540-2df4572dacac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sarah Culberson a saját, hihetetlen történetét bemutató filmben producerként is részt vesz.



","shortLead":"Sarah Culberson a saját, hihetetlen történetét bemutató filmben producerként is részt vesz.



","id":"20210628_Egy_igaz_hercegnomese_filmet_keszit_a_Disney_a_norol_aki_felnottkent_tudta_meg_ki_is_valojaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b75d153-479a-4027-b540-2df4572dacac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ce167c1-6c2f-4f35-a729-520456d9bd97","keywords":null,"link":"/kultura/20210628_Egy_igaz_hercegnomese_filmet_keszit_a_Disney_a_norol_aki_felnottkent_tudta_meg_ki_is_valojaban","timestamp":"2021. június. 28. 11:06","title":"Egy igaz hercegnőmese: filmet készít a Disney a nőről, aki felnőttként tudta meg, ki is valójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"112f1327-fbe1-4433-93f1-87b446d6605d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meglovagolná a Microsoft a Google Fotók nem túl népszerű változása kapcsán keletkezett elégedetlenséget: új funkciókat kínál a OneDrive-hoz.","shortLead":"Meglovagolná a Microsoft a Google Fotók nem túl népszerű változása kapcsán keletkezett elégedetlenséget: új funkciókat...","id":"20210629_microsoft_androidos_onedrive_fotomenedzselo_fotoszerkeszto_funkciok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=112f1327-fbe1-4433-93f1-87b446d6605d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26920a47-af34-41e2-84ea-ae86e7db1ecc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210629_microsoft_androidos_onedrive_fotomenedzselo_fotoszerkeszto_funkciok","timestamp":"2021. június. 29. 11:03","title":"Fizetős lett a Google Fotók? Nézzen rá a OneDrive új, fotós funkcióira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e2a51b3-e80e-4fa3-8bd5-970b34d8bc5e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bolyonghatunk egyet a színésznő világában úgy, hogy a \"Bajor Gizi csoda titka\" nem lepleződik le. Csak a kíváncsiságunk nő tovább. ","shortLead":"Bolyonghatunk egyet a színésznő világában úgy, hogy a \"Bajor Gizi csoda titka\" nem lepleződik le. Csak a kíváncsiságunk...","id":"202125_konyv__acsoda_titka_vendegsegben_bajor_gizinel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e2a51b3-e80e-4fa3-8bd5-970b34d8bc5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc24741e-ff6e-47fe-9fe2-0e3edaf86818","keywords":null,"link":"/360/202125_konyv__acsoda_titka_vendegsegben_bajor_gizinel","timestamp":"2021. június. 28. 12:05","title":"Pazar és látványos a Bajor Gizi életét bemutató új színháztörténeti katalógus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06de0367-f091-48bb-84a0-c1fd6f288fd0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pályázatban vállalták a kaput, ezért muszáj volt valamit tenni.","shortLead":"A pályázatban vállalták a kaput, ezért muszáj volt valamit tenni.","id":"20210627_Betonfalra_tettek_kaput_egy_unios_palyazat_miatt_Szolnokon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06de0367-f091-48bb-84a0-c1fd6f288fd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3ff5be7-3416-4aee-b8d2-c1c1c3bde5fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210627_Betonfalra_tettek_kaput_egy_unios_palyazat_miatt_Szolnokon","timestamp":"2021. június. 27. 19:20","title":"Betonfalra tettek kaput egy uniós pályázat miatt Szolnokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbb52007-4536-4052-8514-dce70655d602","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Bugatti EB 110 GT nem csak egy gyönyörű szuper autó, de segített visszahozni a márkát a feledésből. Most egy rendkívül ritka példánya vár eladásra. ","shortLead":"A Bugatti EB 110 GT nem csak egy gyönyörű szuper autó, de segített visszahozni a márkát a feledésből. Most...","id":"20210628_Elado_a_Bugatti_EB_110_GT_egyetlen_gyari_prototipusa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbb52007-4536-4052-8514-dce70655d602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"716ad749-5282-4fce-ae9e-4d6d848cf5eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20210628_Elado_a_Bugatti_EB_110_GT_egyetlen_gyari_prototipusa","timestamp":"2021. június. 29. 04:40","title":"Eladó a Bugatti EB 110 GT egyetlen gyári prototípusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]