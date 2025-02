Ne mondjuk, kérdezzük! Egyebek mellett ez is szerepel Steven Bartlett brit befektetési és marketingszakember alapelvei között. Az üzletemberként és podcast-házigazdaként is sikeres vállalkozó gondolatai hasznosak lehetnek azoknak is, akik önmagukon akarnak változtatni, és azoknak is, akik az üzleti életben szeretnének jobban boldogulni.

„A kommunikáció életünk minden személyközi konfliktusában – akár üzleti, akár romantikus vagy plátói – egyszerre jelenti mind a problémát, mind a megoldást. Minden kapcsolat tartóssága előrejelezhető annak alapján, hogy a konfliktusok erősítik-e vagy gyengítik" – olvasható az Egy CEO naplója – A munka és a magánélet 33 törvénye címmel nemrég magyarul is publikált könyvében. Az egészséges konfliktus erősíti a kapcsolatot, mert az érintettek közösen küzdenek egy probléma ellen; az egészségtelen konfliktus viszont gyengíti a kapcsolatot, mert az érintettek egymás ellen küzdenek. Jó példa erre az éghajlatváltozás: annak ellenére, hogy a tudósok az utóbbi tíz évben egyre több cáfolhatatlan bizonyítékot szolgáltattak arra, hogy a felmelegedést az emberi tevékenység okozza, a Pew Research Centre közvélemény-kutató intézet felmérése szerint a tudományos bizonyítékoknak hitelt adó amerikai republikánusok száma ugyanebben a tízéves periódusban csökkent. Bizonyítékok ide vagy oda, egyértelmű, hogy a dühödt vita nem vezet sehová. Az ellenérvek nem segítenek Ha tehát azt szeretnénk, hogy az ellenkező vélemény képviselője nagyobb eséllyel hallgasson meg bennünket, a másik fél agya aktív maradjon, és befogadja az álláspontunkat, a reakciónkat ne az egyet nem értésünk kifejezésével kezdjük – hangsúlyozza Bartlett. Ha nem értünk egyet valakivel, mindenáron álljunk ellen az érzelmi kísértésnek, és ne azzal kezdjük a válaszunkat, hogy „Nem értek egyet" vagy „Tévedsz", inkább azzal vezessük be az ellenérveinket, ami közös bennünk, amiben egyetértünk, a másik érveinek azokat a részeit emeljük ki, amelyekkel azonosulni tudunk. Semmilyen gondosan felépített, logikus érv erősségét nem fogadják el, ha ellenkezéssel nyitunk, bármilyen bizonyítékokat sorakoztatunk is fel, vagy bármennyire igazunk van is, ha objektívan szemléljük a helyzetet. Ha viszont az egyetértés pozíciójából, a közös nevezőből indulunk ki, megnő az esélye, hogy a másik fél egyáltalán fontolóra veszi érveink erejét, logikánk pontosságát és bizonyítékaink súlyát. A „soha ne mondjunk ellent" törvénye jelenti azt a döntően fontos készséget, amelynek révén hatékony tárgyaló, előadó, kereskedő, cégvezető, író, vagy éppen párkapcsolati partner válhat belőlünk.