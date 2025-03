Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0a4ffc7b-9717-4bcd-ae8a-9bc60a48e8a2","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egy kormányzati tervezet szerint az anyák munka mellett is megkaphatnák a gyerek születése utáni első fél évben járó csed 70 százalékát. Ez már részmunkaidő mellett is havi több tízezer forint pluszbevételt jelentene a családnak.","shortLead":"Egy kormányzati tervezet szerint az anyák munka mellett is megkaphatnák a gyerek születése utáni első fél évben járó...","id":"20250320_csed-plusz-jovedelem-munka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a4ffc7b-9717-4bcd-ae8a-9bc60a48e8a2.jpg","index":0,"item":"09778d99-1fd7-46c5-b3bf-fc200333d6e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250320_csed-plusz-jovedelem-munka","timestamp":"2025. március. 20. 13:37","title":"Repülőrajt: a kormány havi több tízezer forintos pluszpénzzel noszogatná vissza dolgozni a kismamákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egyelőre hullámvasutazik a magyar fizetőeszköz.","shortLead":"Egyelőre hullámvasutazik a magyar fizetőeszköz.","id":"20250319_forint-euro-arfolyam-hullamvasut-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9.jpg","index":0,"item":"e2b0c09c-aa20-418d-b1ee-39d2a43dc943","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250319_forint-euro-arfolyam-hullamvasut-ebx","timestamp":"2025. március. 19. 09:37","title":"Egy pillanatra benézett 400 fölé a forint, de aztán gyorsan meggondolta magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24401381-158c-44e5-a7d8-082e30f12001","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A XII. kerület polgármestere szerint a fideszes Fonti Krisztinának talán inkább Orbán Viktor poloskás beszéde miatt kellene aggódnia, nem amiatt, hogy slam poetry volt az egyik műsorszám a március 15-i helyi rendezvényen. ","shortLead":"A XII. kerület polgármestere szerint a fideszes Fonti Krisztinának talán inkább Orbán Viktor poloskás beszéde miatt...","id":"20250319_kovacs-gergely-marcius-15-kritika-valasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24401381-158c-44e5-a7d8-082e30f12001.jpg","index":0,"item":"c97fba2b-bcd7-4751-a866-5500f13e7192","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_kovacs-gergely-marcius-15-kritika-valasz","timestamp":"2025. március. 19. 12:45","title":"Visszaszólt Kovács Gergely a hegyvidéki március 15-i rendezvényt kritizálóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59609f01-95c1-47a1-9e7a-a2f8ad13f7c3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szövetség szerint a kormányzati kultúrpolitika „veszélyes üzenete” ez a két kitüntetés, melynek okozataitól óvni szeretnék a magyarságot és kultúránk jövőjét.","shortLead":"A szövetség szerint a kormányzati kultúrpolitika „veszélyes üzenete” ez a két kitüntetés, melynek okozataitól óvni...","id":"20250319_szepirok-tarsasaga-takaro-mihaly-dobrentei-kornel-kituntetes-tiltakozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59609f01-95c1-47a1-9e7a-a2f8ad13f7c3.jpg","index":0,"item":"4ad6310c-3d9d-440e-8522-889eb1e91255","keywords":null,"link":"/kultura/20250319_szepirok-tarsasaga-takaro-mihaly-dobrentei-kornel-kituntetes-tiltakozas","timestamp":"2025. március. 19. 11:02","title":"A Szépírók Társasága tiltakozik Döbrentei Kornél és Takaró Mihály állami kitüntetése ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93bbef32-8bfe-4ef1-a3ae-190f66b64c74","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Wonder Womant alakító Gal Gadot neve is felkerült a hollywoodi hírességek sétányára, aminek nem mindenki örült.","shortLead":"A Wonder Womant alakító Gal Gadot neve is felkerült a hollywoodi hírességek sétányára, aminek nem mindenki örült.","id":"20250319_Gal-Gadot-hollywood-csillag-avatas-tuntetes-izrael-palesztin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93bbef32-8bfe-4ef1-a3ae-190f66b64c74.jpg","index":0,"item":"c42e5631-db21-417a-8988-2b9f10681981","keywords":null,"link":"/elet/20250319_Gal-Gadot-hollywood-csillag-avatas-tuntetes-izrael-palesztin","timestamp":"2025. március. 19. 09:26","title":"Gal Gadot hollywoodi csillagavatásán összecsaptak a palesztin- és Izrael-párti tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc7e677-fd56-480a-8732-cd7ab6501fb2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók szerint létezik olyan forgatókönyv, hogy a herpeszvírus az orron keresztül fertőzzön, és ha ez megtörténik, az igen komoly következményekkel jár.","shortLead":"Amerikai kutatók szerint létezik olyan forgatókönyv, hogy a herpeszvírus az orron keresztül fertőzzön, és ha...","id":"20250321_herpeszvirus-fertozes-emberi-agy-neurologiai-problemak-viselkedes-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2dc7e677-fd56-480a-8732-cd7ab6501fb2.jpg","index":0,"item":"34b847b7-6510-4286-adaa-316c452a4de5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250321_herpeszvirus-fertozes-emberi-agy-neurologiai-problemak-viselkedes-kutatas","timestamp":"2025. március. 21. 08:03","title":"Kiderült, hogy az agyba is bejuthat a herpeszvírus, és ez pont annyira aggasztó, amennyire úgy hangzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d987d890-86ca-4269-80c1-1362a3dcc894","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az iPhone 17 Air lehet az eddigi legvékonyabb telefonja az Apple-nek, amit a töltőport kivételével érhet el a cupertinói cég. A vállalat azonban tart az uniós szabályozástól – ám úgy tűnik, feleslegesen.","shortLead":"Az iPhone 17 Air lehet az eddigi legvékonyabb telefonja az Apple-nek, amit a töltőport kivételével érhet el...","id":"20250320_apple-iphone-17-air-okostelefon-toltoport-vezetek-nelkuli-toltes-europai-unio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d987d890-86ca-4269-80c1-1362a3dcc894.jpg","index":0,"item":"0ec8abca-78f2-4ae8-a700-e8f571e5fa94","keywords":null,"link":"/tudomany/20250320_apple-iphone-17-air-okostelefon-toltoport-vezetek-nelkuli-toltes-europai-unio","timestamp":"2025. március. 20. 11:03","title":"Az Európai Unió szerint teljesen rendben van, ha töltőport nélküli iPhone-t dob piacra az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3185f960-240f-413b-939f-fcb4777d032d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nem minden az, aminek elsőre látszik – ezt sosem árt észben tartani.","shortLead":"Nem minden az, aminek elsőre látszik – ezt sosem árt észben tartani.","id":"20250319_nav-sms-uzenet-adathalasz-figyelmeztetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3185f960-240f-413b-939f-fcb4777d032d.jpg","index":0,"item":"ce751e04-a2b4-4a91-bb6a-690a73a98fcf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250319_nav-sms-uzenet-adathalasz-figyelmeztetes","timestamp":"2025. március. 19. 11:08","title":"Sok millió magyar kap hamarosan üzenetet a NAV-tól, és még többen a csalóktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]