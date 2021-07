Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e8964497-1071-4559-860e-0a77e877090d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Minden ország járványügyi besorolásától függetlenül védettségi igazolvány kell a beutazáshoz déli szomszédunkba.","shortLead":"Minden ország járványügyi besorolásától függetlenül védettségi igazolvány kell a beutazáshoz déli szomszédunkba.","id":"20210701_Horvatorszag_hataratlepes_julius","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8964497-1071-4559-860e-0a77e877090d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"541a093f-d701-4d08-85e5-75a42eeb9476","keywords":null,"link":"/vilag/20210701_Horvatorszag_hataratlepes_julius","timestamp":"2021. július. 01. 16:04","title":"Horvátországban új határátlépési feltételek léptek érvénybe július 1-jétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72913c2-ddf5-4e49-b16c-91b1e41eeb49","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az egészségügyért is felelős Kásler Miklós rendelete péntektől érvényes.","shortLead":"Az egészségügyért is felelős Kásler Miklós rendelete péntektől érvényes.","id":"20210630_haziorvos_ugyelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d72913c2-ddf5-4e49-b16c-91b1e41eeb49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d46ed767-976c-46b7-9458-bcddf0c58e06","keywords":null,"link":"/itthon/20210630_haziorvos_ugyelet","timestamp":"2021. június. 30. 08:58","title":"Orvosi végzettség nélkül is részt lehet venni a háziorvosi ügyeletben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a80846c2-3b24-4a9f-b549-56bf5306a915","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és van nyár a labdarúgó-Eb-n túl is. 