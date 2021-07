Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b585a769-37fb-4765-985d-30911eb03e77","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Támadó hangnemben válaszolgatott Vlagyimir Putyin orosz elnök szokásos éves kérdés-felelet maratonján szerdán. A Kreml ura így egészen más hangulatot teremtett, mint két héttel ezelőtt, amikor jóval békülékenyebb volt a Joe Biden amerikai elnökkel folytatott genfi csúcstalálkozó után. Putyin elsősorban amiatt volt dühös, hogy a NATO és Ukrajna az Oroszország által 2014-ben elcsatolt Krím környékén folytat tengeri hadgyakorlatot.","shortLead":"Támadó hangnemben válaszolgatott Vlagyimir Putyin orosz elnök szokásos éves kérdés-felelet maratonján szerdán. A Kreml...","id":"20210701_Putyin_most_a_rossz_rendort_jatssza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b585a769-37fb-4765-985d-30911eb03e77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37c54954-8e38-4b0c-b179-c3db84846f88","keywords":null,"link":"/vilag/20210701_Putyin_most_a_rossz_rendort_jatssza","timestamp":"2021. július. 01. 18:02","title":"Putyin most a rossz rendőrt játssza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d95d5eb3-aee6-4475-883f-8603200f9670","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az új, szaunával és fitneszteremmel is felszerelt irodaépületük a Türk Tanács és a Magyar Művészeti Akadémia ingatlanja között lesz. ","shortLead":"Az új, szaunával és fitneszteremmel is felszerelt irodaépületük a Türk Tanács és a Magyar Művészeti Akadémia ingatlanja...","id":"20210630_alapjogokert_kozpont_masfel_milliardos_iroda_300_millios_felujitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d95d5eb3-aee6-4475-883f-8603200f9670&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92b10f68-9995-49d0-8156-ff32c8bf7831","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210630_alapjogokert_kozpont_masfel_milliardos_iroda_300_millios_felujitas","timestamp":"2021. június. 30. 16:46","title":"1,4 milliárdos irodába költözik az Alapjogokért Központ, amit 300 millióból újítanak fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4863e90-85c7-454a-a6a1-c766ff7ebd1c","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Gyorselemzésünk szerint a tizennégy kérdésből egy kérdés valódi csupán, de már az is eldőlt. A többi csúsztatás, ferdítés és nettó politikai propaganda, amire megint milliárdokat költenek majd közpénzből.","shortLead":"Gyorselemzésünk szerint a tizennégy kérdésből egy kérdés valódi csupán, de már az is eldőlt. A többi csúsztatás...","id":"20210701_nemzeti_konzultacio_kerdesek_hazugsag_demagogia_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4863e90-85c7-454a-a6a1-c766ff7ebd1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cedb7b9a-694e-4ec5-8085-6bd781c1fccb","keywords":null,"link":"/itthon/20210701_nemzeti_konzultacio_kerdesek_hazugsag_demagogia_kormany","timestamp":"2021. július. 01. 17:30","title":"Itt az új nemzeti konzultáció: értelmetlen és hazug \"kérdések\" arról, épp kit kell utálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dab0e0a-a6a3-4924-aeec-aaadd15a1321","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A New York-i Egyetem kutatói patkányokon kísérletezték ki, hogyan lehetne fájdalomcsillapítók nélkül kezelni a fájdalomérzetet.","shortLead":"A New York-i Egyetem kutatói patkányokon kísérletezték ki, hogyan lehetne fájdalomcsillapítók nélkül kezelni...","id":"20210701_fajdalomcsillapitas_agyi_implantatum_gyogyitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1dab0e0a-a6a3-4924-aeec-aaadd15a1321&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f80f8e88-e686-42f3-a9df-ffcfda3b9e2b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210701_fajdalomcsillapitas_agyi_implantatum_gyogyitas","timestamp":"2021. július. 01. 11:33","title":"Agyba építenének elektródát a tudósok, hogy megszüntessék a fájdalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6afbe704-165f-4388-add7-2902c7355294","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a Kossuth rádióban pénteken reggel elmondta, hogy milyen változtatásokat terveznek annak érdekében, hogy visszafogják az építőanyagok drágulását.","shortLead":"A miniszterelnök a Kossuth rádióban pénteken reggel elmondta, hogy milyen változtatásokat terveznek annak érdekében...","id":"20210702_orban_viktor_kossuth_radio_interju_julius","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6afbe704-165f-4388-add7-2902c7355294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28bb8155-6474-4ebb-90ba-26cf66f7f86f","keywords":null,"link":"/itthon/20210702_orban_viktor_kossuth_radio_interju_julius","timestamp":"2021. július. 02. 07:37","title":"Orbán: Korlátozzuk az építőipari anyagok kivitelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53f22d44-2d0a-4d0a-968c-fb79b4467402","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A felfrissített típus alapmodelljét egy 90 lóerős 1 literes benzinmotor hajtja.","shortLead":"A felfrissített típus alapmodelljét egy 90 lóerős 1 literes benzinmotor hajtja.","id":"20210701_39_millio_forinton_nyit_itthon_a_megujult_dacia_duster","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53f22d44-2d0a-4d0a-968c-fb79b4467402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d64c9f82-3c80-4e80-b17d-389e402def25","keywords":null,"link":"/cegauto/20210701_39_millio_forinton_nyit_itthon_a_megujult_dacia_duster","timestamp":"2021. július. 01. 07:21","title":"3,9 millió forinton nyit itthon a megújult Dacia Duster","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d92aa43b-da31-4d0f-89d7-376be4347f0c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ítélethirdetésre négy év után került sor. M. az utolsó szó jogán azt mondta: az elmúlt hat hónapot magánzárkában töltötte, ahol volt ideje gondolkodni. Családot szeretne.","shortLead":"Az ítélethirdetésre négy év után került sor. M. az utolsó szó jogán azt mondta: az elmúlt hat hónapot magánzárkában...","id":"20210702_m_richard_dozsa_gyorgy_uti_baleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d92aa43b-da31-4d0f-89d7-376be4347f0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7801b5f7-f02d-49b0-bf51-ace9e6b9478e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210702_m_richard_dozsa_gyorgy_uti_baleset","timestamp":"2021. július. 02. 11:14","title":"M. Richárd másodfokon enyhébb büntetést kapott a Dózsa György úti baleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d850be-ef3d-4eb0-8d9d-289454981f57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban eltűnés miatt körözték a képviselőt, most rágalmazás miatt keresik. ","shortLead":"Korábban eltűnés miatt körözték a képviselőt, most rágalmazás miatt keresik. ","id":"20210701_Elfogatoparancs_ragalmazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2d850be-ef3d-4eb0-8d9d-289454981f57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0324984a-1200-4f5c-94ea-5369b635bdc4","keywords":null,"link":"/itthon/20210701_Elfogatoparancs_ragalmazas","timestamp":"2021. július. 01. 09:29","title":"Elfogatóparancsot adtak ki Szabó Bálint szegedi képviselő ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]