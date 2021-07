Egy hónapig a labdarúgásról szól Európa: egy év csúszással a járvány miatt, valamelyest módosult körülmények között, de itt a 2020-as foci-Eb. Ráadásul annyira itt van, hogy négy meccset Budapesten játszanak, a torna 24 csapata között pedig ott van a magyar válogatott is. Kövesse az Eb minden pillanatát, hírét a hvg.hu cikksorozatával.

Mit érdemel az az ember, aki már az Eb előtt írásba adta, hogy Anglia–Dánia lesz az egyik elődöntő, a másik ágon pedig Olaszország úgy jut be a legjobb négy közé, hogy a negyeddöntőben 2-1-re veri Belgiumot? Le a kalappal Bárdos András előtt, a tippjátékunkban ő volt az, aki egy ilyen majdnem tökéletes kört összehozott. Az egyetlen szépséghiba, hogy negyedik elődöntősnek a franciákat várta, akiket aztán Európa-bajnoknak is beírt, de ennyi még belefér, gyakorlatilag letaszíthatatlan a Kezdő tizenegy éléről. Mint elmondta, hároméves kora óta sportújságírónak készült, azt pedig már mi tesszük hozzá, hogy bár aztán az élet egy kicsit másfelé sodorta, úgy tűnik, a tudás maradt – esetleg ha így tippel, még a 2022-es választás eredményeit elkérhetnénk most tőle.

A játékunk első helyezése ezzel már megingathatatlannak látszik, a második helyért és a dobogóért viszont még nagyon szoros a harc, a második és a kilencedik helyezettet csak egy katicabogárnyi távolság, azaz hét pont választja el egymástól, a harmadik helyen pedig hárman is ott állnak holtversenyben. Márpedig 10 pont jár a döntős csapatok helyes eltalálásáért, 15 a győztesért, tehát még lehetnek itt nagy mozgások. (1 extra pont jár azért, ha az előre elkészített ágrajzon egy konkrét párosításban valaki a győztest eltalálja, még egy azért, ha a pontos eredményt is, ezért járt Váradi Józsefnek 1, Bárdos Andrásnak 2 pluszpont a belga–olasz meccsért.) Annyi biztos, hogy Szijjártó Péter és Hrutka János már bebetonozta magát az utolsó két helyre, nekik az elődöntős tippjeik sem jöhetnek már be.

Nézzük, mit vártak a játékosaink az elődöntőkre az Eb előtt leadott tippjeikben!

Az egyik elődöntősben szinte teljes volt az egyetértés:

11 játékosból 9 abban biztos volt, hogy Franciaország ott lesz a legjobb négy között

– tényleg az Eb legnagyobb csalódása volt a francia csapat. Csak Majka és Szijjártó Péter nem hittek a franciákban – Majka tippje egész jó is lett, ő az egyik ágon olasz–portugál elődöntőt várt (1-1 után a kapusok óriási estéjét hozó tizenegyespárbajban 1-0-ra győz Portugália), a másikban pedig Anglia 3-2-es győzelmét mondta Hollandia ellen, szóval ő mindkét ágon előreléphet még. Szijjártó elődöntős tippjei már nem ennyire jók, de azért a belga–magyar elődöntőt megnéztük volna.

© AFP / FRANCK FIFE

Hogy a tippjáték állása fog-e még nagyokat változni, az jórészt az angol válogatott szereplésén múlik. Öten tippelték azt eredetileg, hogy az angolok eljutnak az elődöntőbe, közülük négyen még a döntőbe is bejuttatták őket – a kivétel Nagy Iván Zsolt, aki 2-1-es holland-angol elődöntőt várt. Bárdos András és Majka mellett Merkely Béla és Szilágyi Áron várja döntőbe Angliát. És ami még látványosabb közös pont: mindannyian úgy gondolták, hogy az angolok ez után elbukják a döntőt.

Spanyolország döntőbe jutására nem sokan gondoltak. Marco Rossi írta azt, hogy a spanyol csapat eljut a döntőbe (Hollandiát legyőzve a négy között), hogy aztán ott kikapjon Franciaországtól. Szél Bernadett még ennél is többet vár a spanyoloktól: ő is spanyol–holland elődöntőt tippelt, amit Spanyolország 3-1-re nyer meg, majd a döntőben Belgiumot veri 2-1-re. Vagyis Szél Bernadett az egyetlen tippelőnk, akinek még van esélye arra az elődöntők előtt, hogy a végső győztest is eltalálja.

© AFP / JONATHAN NACKSTRAND

Még érdekesebb, hogy Olaszországot senki nem várta a döntőbe. Azt ugyan hárman még eltalálták, hogy a legjobb négyig eljutnak az olaszok, de még szerintük is ez a végállomás: Váradi József Németország ellen ejtette ki őket az elődöntőben 0-1-gyel, Bárdos András és Majka pedig a franciák ellen 1-1 után tizenegyesekkel.

Mondani sem kell, Dánia elődöntős szereplése Bárdos Andrást kivéve mindenkit meglepett. Ha viszont ő ennyire jól eltalált szinte mindent, álljon itt az elődöntőre adott pontos tippje is: 2-0-ra győzi le a dánokat Anglia.