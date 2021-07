Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bd78f17d-ef13-4136-b929-b0c24d75c174","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egykor Orbán Viktor szobrának fejét rugdosó rapper szerint az előválasztás csakis Gyurcsányról szól, a melegség pedig egyszerűen nem természetes.","shortLead":"Az egykor Orbán Viktor szobrának fejét rugdosó rapper szerint az előválasztás csakis Gyurcsányról szól, a melegség...","id":"20210706_Dopeman_A_magyarok_meg_soha_nem_eltek_olyan_jol_mint_Orban_alatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd78f17d-ef13-4136-b929-b0c24d75c174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3948b576-a89f-4e96-9ea4-eae8e06cc95b","keywords":null,"link":"/elet/20210706_Dopeman_A_magyarok_meg_soha_nem_eltek_olyan_jol_mint_Orban_alatt","timestamp":"2021. július. 06. 11:07","title":"Dopeman: A magyarok még soha nem éltek olyan jól, mint Orbán alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"300b67d8-f883-4220-b589-b9be4554fb1f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ha már az éttermeknek a bahreini kártyákat is el kell fogadniuk, a Duma Aktuál egy alternatív megoldást javasolt pincér-fronton. Kiderül az is, hogyan oldotta meg a nyelvi nehézségeket a tömegközlekedésen Hadházi László Izraelben és Kovács András Péter Egyiptomban. ","shortLead":"Ha már az éttermeknek a bahreini kártyákat is el kell fogadniuk, a Duma Aktuál egy alternatív megoldást javasolt...","id":"20210705_Duma_Aktual_Vedettsegi_igazolvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=300b67d8-f883-4220-b589-b9be4554fb1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a7cd6c3-b0a7-4a18-86d8-07fa22651681","keywords":null,"link":"/360/20210705_Duma_Aktual_Vedettsegi_igazolvany","timestamp":"2021. július. 05. 19:00","title":"Duma Aktuál: Terminátorok ellenőrzik majd a védettségi igazolvány QR-kódját?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2040dd6-5649-4be3-9ed7-1c1f60b7b0bd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egészségügyi alapellátás és járóbeteg-szakellátás fejlesztésére biztosított támogatásból szinte fele-fele arányban részesültek fideszes és ellenzéki vezetésű kerületek. ","shortLead":"Az egészségügyi alapellátás és járóbeteg-szakellátás fejlesztésére biztosított támogatásból szinte fele-fele arányban...","id":"20210706_Budapesten_karpotolta_az_ellenzeki_vezetoket_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2040dd6-5649-4be3-9ed7-1c1f60b7b0bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93b13ba7-fef3-4e99-93be-4881895bfb0f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210706_Budapesten_karpotolta_az_ellenzeki_vezetoket_a_kormany","timestamp":"2021. július. 06. 17:30","title":"A XIII. kerület kapta a legtöbb egészségügyi fejlesztési támogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24eec888-696b-48bc-8f79-758662b3e4e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amellett, hogy nem követi a felhasználók online tevékenységét, a megjelenített találatokat is maga állítja össze, így nem támaszkodik (annyira) a konkurens cégek megoldására. Hogy mi ez? A Brave Search, egy vadonatúj kereső, amelyet bárki kipróbálhat.","shortLead":"Amellett, hogy nem követi a felhasználók online tevékenységét, a megjelenített találatokat is maga állítja össze...","id":"20210705_brave_search_kereso_bongeszes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24eec888-696b-48bc-8f79-758662b3e4e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54a47446-2d82-4a30-adc7-df9d1d771731","keywords":null,"link":"/tudomany/20210705_brave_search_kereso_bongeszes","timestamp":"2021. július. 05. 09:03","title":"Próbálja ki a Google helyett: elindult egy új kereső, ami kevésbé kíváncsiskodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"879dd323-18ed-49f8-9e97-2ab5c1d6c37f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A belföldi utazások és a kevésbé ismert úti célok a népszerűek a Mastercard felmérése szerint.","shortLead":"A belföldi utazások és a kevésbé ismert úti célok a népszerűek a Mastercard felmérése szerint.","id":"20210705_mastercard_turizmus_felmeres_kiadvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=879dd323-18ed-49f8-9e97-2ab5c1d6c37f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23e8b68b-70e6-4f6a-ac3c-236c683ddbde","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210705_mastercard_turizmus_felmeres_kiadvany","timestamp":"2021. július. 05. 13:11","title":"Beindult a turizmus: még rengetegen autóznak, de év végére pilótahiányt jósolnak az elemzők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c47c148f-1ca5-4d60-9125-6424fcccdaaf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A produkciós cég végül a lagzi teljes költségét kifizette. ","shortLead":"A produkciós cég végül a lagzi teljes költségét kifizette. ","id":"20210706_Gordon_Ramsay_eskuvo_forgatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c47c148f-1ca5-4d60-9125-6424fcccdaaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc57b085-4073-4771-b468-5e9f41a1e28e","keywords":null,"link":"/elet/20210706_Gordon_Ramsay_eskuvo_forgatas","timestamp":"2021. július. 06. 17:01","title":"Gordon Ramsay és a stábja belegyalogolt egy esküvőbe, a pár szerint tönkretették a nagy napjukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3520212b-b528-4c8e-b42c-73fe673227f1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egészségügyi miniszter a delta variáns terjedése miatt attól tart, Franciaországban is megtörténhet az, ami az Egyesült Királyságban.","shortLead":"Az egészségügyi miniszter a delta variáns terjedése miatt attól tart, Franciaországban is megtörténhet az, ami...","id":"20210705_franciaorszag_negyedik_hullam_julius_vege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3520212b-b528-4c8e-b42c-73fe673227f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9324ff5f-4400-4983-962e-e29883dc423d","keywords":null,"link":"/vilag/20210705_franciaorszag_negyedik_hullam_julius_vege","timestamp":"2021. július. 05. 07:49","title":"Emelkednek az esetszámok, július végére elérheti a koronavírus negyedik hulláma Franciaországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a57f42e-d088-4d26-9eb7-083df06aad19","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az újranyitás utáni időszakban sem túl jó a bolti forgalom, áprilishoz képest alig 0,1 százalékos növekedést mért a KSH, csak akkor tűnik szépnek a szám, ha az egy évvel korábban, az első hullám alatti lezárások idején mért adatokhoz viszonyítunk.","shortLead":"Az újranyitás utáni időszakban sem túl jó a bolti forgalom, áprilishoz képest alig 0,1 százalékos növekedést mért...","id":"20210706_boltok_kiskereskedelem_ksh","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a57f42e-d088-4d26-9eb7-083df06aad19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72b257ef-a742-4e15-bc92-90ab0bf66d91","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210706_boltok_kiskereskedelem_ksh","timestamp":"2021. július. 06. 09:05","title":"Nem rohamozták meg a boltokat az újranyitás után, tovább gyengélkedik a magyar kiskereskedelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]