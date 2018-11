Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e2bfcd4-e516-4558-8045-82be5d02e3b2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A munkaidő-szervezéssel kapcsolatos törvénymódosítási javaslat célja, hogy lebontsa a munka törvénykönyvének adminisztratív akadályait azok elől, akik úgy szeretnének többet keresni, hogy – saját beleegyezésükkel – többet dolgoznak érte – közölte Kósa Lajos, a javaslat egyik fideszes előterjesztője, miután munkavállalói szakszervezeti szövetségek képviselőivel egyeztetett.","shortLead":"A munkaidő-szervezéssel kapcsolatos törvénymódosítási javaslat célja, hogy lebontsa a munka törvénykönyvének...","id":"20181128_kosa_lajos_tulora_munkaido","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e2bfcd4-e516-4558-8045-82be5d02e3b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcd2d7fe-a16a-4b5d-86e3-c84efe7b7b25","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181128_kosa_lajos_tulora_munkaido","timestamp":"2018. november. 28. 13:48","title":"Kósa: Marhaság, hogy a túlórát csak három év után számolnák el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc97b394-f8d9-443c-8b20-2374f52714c0","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Frissítő smoothie az edzés után, forró csalántea egy jóleső fürdővel a nap végén. Ilyen és ehhez hasonló tippeket és trükköket gyűjtöttünk össze azoknak a férfiaknak, akik szeretik élvezni az élet minden percét, méghozzá úgy, hogy közben az egészségükről – egészen pontosan a prosztatájuk jólétéről – sem feledkeznek meg. ","shortLead":"Frissítő smoothie az edzés után, forró csalántea egy jóleső fürdővel a nap végén. Ilyen és ehhez hasonló tippeket és...","id":"proxelan_20181128_utmutato_prosztata_problemak_tippek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc97b394-f8d9-443c-8b20-2374f52714c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2a1d1df-710e-463d-a312-070eca1be362","keywords":null,"link":"/brandchannel/proxelan_20181128_utmutato_prosztata_problemak_tippek","timestamp":"2018. november. 28. 13:45","title":"Hedonista útmutató prosztataproblémák ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"3e2632bb-443e-4b4f-a237-dd335adf7280","c_partnertag":"Proxelan"},{"available":true,"c_guid":"8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"A reakció sebessége a diplomáciában mindig egyenesen arányos egy ügy jelentőségével. Ilyen szempontból úgy tűnik, a magyar kormány ingerküszöbét nem érte el az ukrán–orosz konfliktus, de Szijjártó Péter legalább biztató szavakkal említette az észak-rajna–vesztfáliai gazdasági lehetőségeinket. Update: elkészült időközben a magyar reakció.","shortLead":"A reakció sebessége a diplomáciában mindig egyenesen arányos egy ügy jelentőségével. Ilyen szempontból úgy tűnik...","id":"20181126_Ukrajna_varhat_EszakRajnaVesztfalia_most_fontosabb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7cfa1c2-05ee-4a23-85cd-48563d5bd0ad","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Ukrajna_varhat_EszakRajnaVesztfalia_most_fontosabb","timestamp":"2018. november. 26. 15:05","title":"Ukrajna várhat, Észak-Rajna–Vesztfália most fontosabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65152512-22e4-4414-a3bb-29b8efdf21bb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az elnök szerint keményen támadták a határőreiket, védekezniük kellett.","shortLead":"Az elnök szerint keményen támadták a határőreiket, védekezniük kellett.","id":"20181127_Konnygaz_a_hataron_Trump_a_migransokat_vadolja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65152512-22e4-4414-a3bb-29b8efdf21bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7de7e980-c3a1-4882-97cf-2197fb0527d8","keywords":null,"link":"/vilag/20181127_Konnygaz_a_hataron_Trump_a_migransokat_vadolja","timestamp":"2018. november. 27. 09:55","title":"Könnygáz a határon: Trump a migránsokat vádolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b96f669-1fef-4f9b-9cc6-4354f7525516","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Többes ügynöki tevékenységgel kapcsolatos jogszabályok és fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése miatt kapták a bírságot. ","shortLead":"Többes ügynöki tevékenységgel kapcsolatos jogszabályok és fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése miatt kapták...","id":"20181126_17_milliora_birsagolta_az_MNB_a_Duna_House_hitelcentrumat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b96f669-1fef-4f9b-9cc6-4354f7525516&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6d7f69c-82b5-418b-b6e6-7835bdae085e","keywords":null,"link":"/kkv/20181126_17_milliora_birsagolta_az_MNB_a_Duna_House_hitelcentrumat","timestamp":"2018. november. 26. 19:10","title":"17 millióra bírságolta az MNB a Duna House hitelcentrumát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbb2d0d6-1c77-4db2-ac15-40c64f13c4fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Malajziai kutatók olyan fejlesztéssel kísérleteznek, amely illatokat és szagokat képes \"továbbítani\" a chatpartnerek között. A szakemberek szerint az eszközzel teljesen új irányt vehet az internetes kommunikáció.","shortLead":"Malajziai kutatók olyan fejlesztéssel kísérleteznek, amely illatokat és szagokat képes \"továbbítani\" a chatpartnerek...","id":"20181128_chateles_videochat_chat_szagok_illatok_imagineering_institute","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dbb2d0d6-1c77-4db2-ac15-40c64f13c4fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc26377-565e-4ff3-acca-eab07852eb18","keywords":null,"link":"/tudomany/20181128_chateles_videochat_chat_szagok_illatok_imagineering_institute","timestamp":"2018. november. 28. 10:33","title":"Mit szólna, ha a jövőben úgy chatelhetne ismerőseivel, hogy közben érzi az illatukat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88235e8d-003d-4ee2-a0c0-dd6cd04395e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig ismeretlen részleteket közölt a német közszolgálati DW, állításuk szerint már Macedóniából is magyarok segíthettek kijutni Nikola Gruevszki korábbi miniszterelnöknek.","shortLead":"Eddig ismeretlen részleteket közölt a német közszolgálati DW, állításuk szerint már Macedóniából is magyarok...","id":"20181128_Macedoniabol_is_magyarok_segithettek_kijutni_Gruevszkinek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88235e8d-003d-4ee2-a0c0-dd6cd04395e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb97b56a-853d-4b8d-a00d-ef9491388b7d","keywords":null,"link":"/itthon/20181128_Macedoniabol_is_magyarok_segithettek_kijutni_Gruevszkinek","timestamp":"2018. november. 28. 11:25","title":"Macedóniából is magyarok segíthettek kijutni Gruevszkinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72eb181d-2ad8-42a2-aab3-1e285518cb37","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi túlélte a hajmeresztő mutatványt, és valószínűleg egy életre megtanult a pilóta is, hogy a hevedereket mindig ellenőrizni kell.","shortLead":"A férfi túlélte a hajmeresztő mutatványt, és valószínűleg egy életre megtanult a pilóta is, hogy a hevedereket mindig...","id":"20181127_Percekig_logott_a_levegoben_tarsaba_kapaszkodva_a_sikloernyos_aki_elfelejtette_rogziteni_magat__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72eb181d-2ad8-42a2-aab3-1e285518cb37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdcb9bdb-2108-4c38-9dda-8a049b3c4d64","keywords":null,"link":"/elet/20181127_Percekig_logott_a_levegoben_tarsaba_kapaszkodva_a_sikloernyos_aki_elfelejtette_rogziteni_magat__video","timestamp":"2018. november. 27. 13:17","title":"Percekig lógott a levegőben társába kapaszkodva a sárkányrepülős, akit elfelejtettek rögzíteni – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]