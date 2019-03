Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"94bad2a5-6586-4d10-9429-35df46c31ded","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kevesebb, mint fele annyi céget vezet kizárólag női vezető, mint ahány mint kizárólag férfi által vezetett létezik - derül ki az OPTEN Kft. elemzéséből. A női vezetők által irányított cégek jellemzően kisebbek, ugyanakkor alacsonyabb csődkockázattal működnek, mint a férfiak által irányítottak. Minden pénzügyi mutatóban jobban teljesítenek azok a cégek, ahol férfiak és nők egyaránt megtalálhatóak a vezetésben.","shortLead":"Kevesebb, mint fele annyi céget vezet kizárólag női vezető, mint ahány mint kizárólag férfi által vezetett létezik...","id":"20190307_Alacsonyabb_a_csodkockazat_ha_no_vezeti_a_ceget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94bad2a5-6586-4d10-9429-35df46c31ded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2def51b1-3287-4431-b46b-d0178f924671","keywords":null,"link":"/kkv/20190307_Alacsonyabb_a_csodkockazat_ha_no_vezeti_a_ceget","timestamp":"2019. március. 08. 06:02","title":"Alacsonyabb a csődkockázat, ha nő vezeti a céget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Blikk szerint minden nagyon gyorsan történt, az ott lévők nem tudták megakadályozni a tragédiát.","shortLead":"A Blikk szerint minden nagyon gyorsan történt, az ott lévők nem tudták megakadályozni a tragédiát.","id":"20190307_Ongyilkos_lett_egy_24_eves_fiatal_a_debreceni_loteren","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"807d3d56-3a92-48c4-94b7-9bd34ab5e69d","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_Ongyilkos_lett_egy_24_eves_fiatal_a_debreceni_loteren","timestamp":"2019. március. 07. 13:58","title":"Öngyilkos lett egy 24 éves fiatal a debreceni lőtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccd02acc-c7f3-4ae3-aa9b-ee281eed4728","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet (CERN) úgy döntött, hogy megszakít minden kapcsolatot azzal az olasz tudóssal, aki a szervezet egy nemzetközi konferenciáján a nőket becsmérlő kijelentéseket tett.","shortLead":"Az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet (CERN) úgy döntött, hogy megszakít minden kapcsolatot azzal az olasz tudóssal...","id":"20190308_alessandro_strumia_nok_fizika_cern_kizaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ccd02acc-c7f3-4ae3-aa9b-ee281eed4728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b2bdf18-210f-4875-ac8c-67e017169565","keywords":null,"link":"/tudomany/20190308_alessandro_strumia_nok_fizika_cern_kizaras","timestamp":"2019. március. 08. 10:03","title":"A nők buták a fizikához – mondta a tudós, aztán úgy kirúgták, hogy még le is törölték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ac85281-6f55-4a2a-b212-67bcea291036","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csibráki halottasházban tapasztalt állapotokat egy elhunyt rokona fedezte fel. ","shortLead":"A csibráki halottasházban tapasztalt állapotokat egy elhunyt rokona fedezte fel. ","id":"20190306_Doglott_rovatok_es_szemethegy_is_volt_egy_magyarorszagi_halottashazban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ac85281-6f55-4a2a-b212-67bcea291036&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3ba5588-6499-4512-b663-a9a76dc8169f","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Doglott_rovatok_es_szemethegy_is_volt_egy_magyarorszagi_halottashazban","timestamp":"2019. március. 06. 15:59","title":"Döglött rovarok és szeméthegy is volt egy magyarországi halottasházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b891b8dc-1c67-420a-a557-14507347d84d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az autóipari beszállító cégnél szerdán már tartottak egy kétórás, figyelmeztető munkabeszüntetést. A munkáltató ajánlatának dupláját kérik.","shortLead":"Az autóipari beszállító cégnél szerdán már tartottak egy kétórás, figyelmeztető munkabeszüntetést. A munkáltató...","id":"20190306_egesz_jovo_heten_sztrajkolhatnak_egy_oroszlanyi_uzemben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b891b8dc-1c67-420a-a557-14507347d84d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4464b0f3-5c1f-4b1d-ae81-f8698a2d517e","keywords":null,"link":"/kkv/20190306_egesz_jovo_heten_sztrajkolhatnak_egy_oroszlanyi_uzemben","timestamp":"2019. március. 06. 18:44","title":"Egész jövő héten sztrájkolhatnak egy oroszlányi üzemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9601ca7f-d0c5-43d3-a828-1b888473b0f2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A TV2 egyik új műsorát fogja vezetni. ","shortLead":"A TV2 egyik új műsorát fogja vezetni. ","id":"20190308_Kvizmusorral_ter_vissza_a_kepernyore_Stohl_Andras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9601ca7f-d0c5-43d3-a828-1b888473b0f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fef416d0-98ef-4182-9cf6-c858ac7b406c","keywords":null,"link":"/elet/20190308_Kvizmusorral_ter_vissza_a_kepernyore_Stohl_Andras","timestamp":"2019. március. 08. 10:16","title":"Kvízműsorral tér vissza a képernyőre Stohl András","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b01f5b36-3f10-4f07-aa8b-4417f8f30c77","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A VW-konszern spanyol márkája a Genfi Autószalonon leplezte le első teljes értékű villanyautóját. ","shortLead":"A VW-konszern spanyol márkája a Genfi Autószalonon leplezte le első teljes értékű villanyautóját. ","id":"20190307_korbefotoztuk_a_seat_elso_igazi_teslarivalisat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b01f5b36-3f10-4f07-aa8b-4417f8f30c77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31e3bfd4-37cd-45bc-9eb8-d211c6af7448","keywords":null,"link":"/cegauto/20190307_korbefotoztuk_a_seat_elso_igazi_teslarivalisat","timestamp":"2019. március. 07. 13:21","title":"Körbefotóztuk a Seat első igazi Tesla-riválisát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdece891-a763-40da-98aa-b8e28ab35bc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akár a Tea Párt Magyarország is indulhat az EP-választásokon. Ehhez „csak” 20 ezer érvényes ajánlást kell gyűjteniük. Indul a Kutyapárt is, akár kilenc párt is lehet a listán.","shortLead":"Akár a Tea Párt Magyarország is indulhat az EP-választásokon. Ehhez „csak” 20 ezer érvényes ajánlást kell gyűjteniük...","id":"20190307_A_Kutyapart_21_EPhelybol_23at_szerezne_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fdece891-a763-40da-98aa-b8e28ab35bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e28836b-5609-4a86-b6dd-68536762c341","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_A_Kutyapart_21_EPhelybol_23at_szerezne_meg","timestamp":"2019. március. 07. 09:43","title":"A Kutyapárt 21 EP-helyből 23-at szerezne meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]