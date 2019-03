Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e2c83f7e-1975-4940-b25a-dd99e90e2c13","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kedden több mint két tucat 5G-képes bázisállomást helyezett üzembe a Magyar Telekom osztrák testvérvállalata.","shortLead":"Kedden több mint két tucat 5G-képes bázisállomást helyezett üzembe a Magyar Telekom osztrák testvérvállalata.","id":"20190327_tmobile_austria_5g_halozat_elso_25_bazisallomas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2c83f7e-1975-4940-b25a-dd99e90e2c13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14d64c3f-5887-4e41-adcd-1a6f7e0c53a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190327_tmobile_austria_5g_halozat_elso_25_bazisallomas","timestamp":"2019. március. 27. 10:03","title":"A szomszédban a T-Mobile már bekapcsolt 25 darab 5G-s adótornyot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89bbdc10-b644-4fbb-9371-e2ef0f3b7e92","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A klímaváltozás miatt egyre kisebb területen lehet csak a csokoládé alapanyagát jelentő kakaóbabot termelni, ami erdőirtáshoz vezet. Van azonban megoldás arra, hogy ez ne történjen meg.","shortLead":"A klímaváltozás miatt egyre kisebb területen lehet csak a csokoládé alapanyagát jelentő kakaóbabot termelni, ami...","id":"20190327_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_erdoirtas_mars_cocoa_for_generations","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89bbdc10-b644-4fbb-9371-e2ef0f3b7e92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a7dc9e6-14a9-4a03-9884-b71da52476a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190327_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_erdoirtas_mars_cocoa_for_generations","timestamp":"2019. március. 27. 11:33","title":"A klímaváltozás a csokoládét sem kíméli, de volna itt egy élhető megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd09416-b510-4e5c-a304-75c1f606428f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendőrség elengedte a ketrecharcost, aki most szabadon védekezhet. Egy tavalyi decemberi ügyről van szó.","shortLead":"A rendőrség elengedte a ketrecharcost, aki most szabadon védekezhet. Egy tavalyi decemberi ügyről van szó.","id":"20190326_Szexualis_zaklatas_miatt_kihallgattak_Conor_McGregort","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cfd09416-b510-4e5c-a304-75c1f606428f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6b046ff-6c6d-49ea-8aba-21b4b699e23a","keywords":null,"link":"/elet/20190326_Szexualis_zaklatas_miatt_kihallgattak_Conor_McGregort","timestamp":"2019. március. 26. 20:59","title":"Szexuális zaklatás miatt kihallgatták Conor McGregort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3760b69-52fb-47dd-9fe5-fb2f0d1ff3af","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Azt mondta, forduljak meg. Nem értettem, mit akarhat, de hát megfordultam. Picit a fenekemre csapott. Azt mondta, hogy ezt azért kaptam, mert kicsit ki van szakadva [a nadrágom].”","shortLead":"„Azt mondta, forduljak meg. Nem értettem, mit akarhat, de hát megfordultam. Picit a fenekemre csapott. Azt mondta...","id":"20190326_Apolonak_tanulo_gimnazista_feneket_csapkodta_egy_orvos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3760b69-52fb-47dd-9fe5-fb2f0d1ff3af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26920129-3a2b-4031-8e8e-f82cd0ba7b06","keywords":null,"link":"/elet/20190326_Apolonak_tanulo_gimnazista_feneket_csapkodta_egy_orvos","timestamp":"2019. március. 26. 08:14","title":"Ápolónak tanuló gimnazista fenekét csapkodta egy orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e946c741-8c31-41c9-aa39-783b8089748a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Büntetnék, ha az orvos nem a legkorábbi időpontot ajánlja fel a betegnek.\r

\r

","shortLead":"Büntetnék, ha az orvos nem a legkorábbi időpontot ajánlja fel a betegnek.\r

\r

","id":"20190327_Varolistak_ujabbat_lepne_az_allam_a_halapenz_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e946c741-8c31-41c9-aa39-783b8089748a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a899614-87ed-4761-9765-47dce148f03e","keywords":null,"link":"/itthon/20190327_Varolistak_ujabbat_lepne_az_allam_a_halapenz_ellen","timestamp":"2019. március. 27. 11:54","title":"Várólisták: újabbat lépne az állam a hálapénz ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48c3d281-cbdd-428b-a915-60523180cc39","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Gyorsan körbejárta a világháló hazai fertályát az eladó zöld Trabant, amely iránt a vártnál sokkal nagyobb érdeklődés mutatkozik.","shortLead":"Gyorsan körbejárta a világháló hazai fertályát az eladó zöld Trabant, amely iránt a vártnál sokkal nagyobb érdeklődés...","id":"20190326_licitalhatunk_az_internet_uj_sztarjara_a_nagypapa_alig_hasznalt_trabijara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48c3d281-cbdd-428b-a915-60523180cc39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11f02a7f-c4c8-49ab-ae25-c6f7be475827","keywords":null,"link":"/cegauto/20190326_licitalhatunk_az_internet_uj_sztarjara_a_nagypapa_alig_hasznalt_trabijara","timestamp":"2019. március. 26. 13:21","title":"Licitálhatunk az internet új sztárjára, a veszprémi nagypapa alig használt Trabijára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ba7037c-bdbe-4a8d-91a9-bd5b2c0d7a18","c_author":"BI","category":"kultura","description":"Elindult Gryllus Dorka és Simon Kornél fakanál-párbaja: az Ízig-vérig című című gasztroromantikus vígjátéksorozat. Akár még jó is kisülhet a dologból.","shortLead":"Elindult Gryllus Dorka és Simon Kornél fakanál-párbaja: az Ízig-vérig című című gasztroromantikus vígjátéksorozat. Akár...","id":"20190326_Sokat_nem_rohogtunk_de_nagyon_ehesek_lettunk__beleneztunk_a_Viasat_uj_sorozataba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ba7037c-bdbe-4a8d-91a9-bd5b2c0d7a18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b797473-50f0-4bc7-a750-ca53c7d9bbe7","keywords":null,"link":"/kultura/20190326_Sokat_nem_rohogtunk_de_nagyon_ehesek_lettunk__beleneztunk_a_Viasat_uj_sorozataba","timestamp":"2019. március. 26. 13:54","title":"Sokat nem röhögtünk, de nagyon éhesek lettünk – belenéztünk a Viasat új sorozatába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"852a0190-f614-4588-932a-41eba2f0f420","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már tízmilliót eladtak a memoárjából.","shortLead":"Már tízmilliót eladtak a memoárjából.","id":"20190326_Brutalis_szamokat_hozott_Michelle_Obama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=852a0190-f614-4588-932a-41eba2f0f420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a630dc9-1979-4dfa-b509-c8051164a322","keywords":null,"link":"/elet/20190326_Brutalis_szamokat_hozott_Michelle_Obama","timestamp":"2019. március. 26. 15:40","title":"Brutális számokat hozott Michelle Obama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]