[{"available":true,"c_guid":"c27038b3-8fc4-4b48-803b-de3e8d08d9d7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Időben szólunk. ","shortLead":"Időben szólunk. ","id":"20190417_Jon_a_husvet_minden_mashogy_jar_majd","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c27038b3-8fc4-4b48-803b-de3e8d08d9d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2b20497-e0aa-4fc0-bbb6-a3202abf0760","keywords":null,"link":"/cegauto/20190417_Jon_a_husvet_minden_mashogy_jar_majd","timestamp":"2019. április. 17. 06:23","title":"Jön a húsvét, majdnem minden máshogy jár majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9b05f13-c59a-43e8-8fad-6ea209aa8158","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Puzsérék magyarázzák, miért léptek ki. Karácsony szerint már mindegy, csak legyen előválasztás.","id":"20190417_Facebookkommentekben_veszekszik_Puzser_es_Karacsony_csapata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9b05f13-c59a-43e8-8fad-6ea209aa8158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea355e80-0d4c-4dcf-a62e-d6f0b7bf52c2","keywords":null,"link":"/itthon/20190417_Facebookkommentekben_veszekszik_Puzser_es_Karacsony_csapata","timestamp":"2019. április. 17. 17:44","title":"Facebook-kommentekben veszekszik Puzsér és Karácsony csapata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f702921e-33bd-4bf3-b5aa-369bb8d4f926","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190417_Szeretheto_fuggosegeink__on_melyikre_szavaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f702921e-33bd-4bf3-b5aa-369bb8d4f926&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdeb181f-e452-4a48-933c-a93dce349a1f","keywords":null,"link":"/elet/20190417_Szeretheto_fuggosegeink__on_melyikre_szavaz","timestamp":"2019. április. 17. 15:58","title":"Szerethető függőségeink – ön melyikre szavaz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f45923c9-ba2a-49b3-84d3-9872a0b03af1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Továbbra is egyetlen női mentora lesz a magyar X-faktornak: Gáspár Laci, ByeAlex és Puskás Peti mellé érkezik Dallos Bogi. ","shortLead":"Továbbra is egyetlen női mentora lesz a magyar X-faktornak: Gáspár Laci, ByeAlex és Puskás Peti mellé érkezik Dallos...","id":"20190417_Kiderult_ki_valtja_Radics_Gigit_az_Xfaktorban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f45923c9-ba2a-49b3-84d3-9872a0b03af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e11dad9-97c3-4c87-b08e-aaa3739b368c","keywords":null,"link":"/elet/20190417_Kiderult_ki_valtja_Radics_Gigit_az_Xfaktorban","timestamp":"2019. április. 17. 14:00","title":"Kiderült, ki váltja Radics Gigit az X-faktorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5faf0e8b-f2da-4988-b7d7-0bb0fa3e1457","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ilyen eset extrém ritkának számít.","shortLead":"Az ilyen eset extrém ritkának számít.","id":"20190417_Halalra_sebezte_gazdajat_egy_haziallatkent_tartott_szarvas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5faf0e8b-f2da-4988-b7d7-0bb0fa3e1457&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76de05a0-4a20-4bc6-8a1d-0d58130cdc2d","keywords":null,"link":"/elet/20190417_Halalra_sebezte_gazdajat_egy_haziallatkent_tartott_szarvas","timestamp":"2019. április. 17. 11:34","title":"Halálra sebezte gazdáját egy háziállatként tartott szarvas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a829ef8-10dd-460f-8a1e-ceb60b26bd8f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb összeesküvés-elmélet kelt szárnyra a közösségi médiában, miután valaki arról posztolt, hogy egy imám sétált a Notre-Dame tetején.","shortLead":"Újabb összeesküvés-elmélet kelt szárnyra a közösségi médiában, miután valaki arról posztolt, hogy egy imám sétált...","id":"20190417_atveres_hoax_kamu_notre_dame_tuz_konteo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a829ef8-10dd-460f-8a1e-ceb60b26bd8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46780942-337a-4712-a243-f0ec71ecda36","keywords":null,"link":"/tudomany/20190417_atveres_hoax_kamu_notre_dame_tuz_konteo","timestamp":"2019. április. 17. 16:03","title":"Újabb átverés terjed a leégett Notre-Dame-ról, ne dőljön be neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59967b1-2a0a-4f4f-8db7-2dba73fb4334","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az USA-ban élő kubai családok limitált mennyiségű pénzt küldhetnek a szigetországban élő rokonaiknak, de korlátozzák a Kubába irányuló utazásokat is.","shortLead":"Az USA-ban élő kubai családok limitált mennyiségű pénzt küldhetnek a szigetországban élő rokonaiknak, de korlátozzák...","id":"20190418_Washington_ujabb_korlatozasokat_es_szankciokat_vezet_be_Kuba_Nicaragua_es_Venezuela_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f59967b1-2a0a-4f4f-8db7-2dba73fb4334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aabf5421-6106-47d7-8696-da55249b6b6c","keywords":null,"link":"/vilag/20190418_Washington_ujabb_korlatozasokat_es_szankciokat_vezet_be_Kuba_Nicaragua_es_Venezuela_ellen","timestamp":"2019. április. 18. 06:15","title":"Amerika komoly szankciókat vezetett be Kuba, Nicaragua és Venezuela ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0456fdf0-0cf7-457c-bc6b-a1069f2ccd1c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A társulat vezetősége határozottan cáfolja a megszűnésről szóló híreket.\r

","id":"20190418_Megsem_szunik_meg_az_ExperiDance","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0456fdf0-0cf7-457c-bc6b-a1069f2ccd1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f5d75b1-12c0-4bb3-9654-02b66a449e41","keywords":null,"link":"/elet/20190418_Megsem_szunik_meg_az_ExperiDance","timestamp":"2019. április. 18. 13:26","title":"Mégsem szűnik meg az ExperiDance","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]