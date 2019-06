Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7bc6f577-80df-4904-a957-e1dc7f40aebd","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A következő idényben nem indítják a csapatot sem a bajnokságban, sem a kupában, a tulajdonos eladja a működtető kft.-t. ","shortLead":"A következő idényben nem indítják a csapatot sem a bajnokságban, sem a kupában, a tulajdonos eladja a működtető kft.-t. ","id":"20190614_Veszelyben_a_kupagyoztes_Kecskemeti_Roplabda_Club_jovoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7bc6f577-80df-4904-a957-e1dc7f40aebd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ff8372a-c8ec-49c4-af10-7d3337ecc1be","keywords":null,"link":"/sport/20190614_Veszelyben_a_kupagyoztes_Kecskemeti_Roplabda_Club_jovoje","timestamp":"2019. június. 14. 19:56","title":"Veszélyben a kupagyőztes Kecskeméti Röplabda Club jövője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e7d2383-73da-4af1-a577-4cfc095ac674","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Tara Westover nem kapott védőoltásokat, nem látta orvos, és iskolába járni is csak 17 évesen kezdett el – miközben a végítéletre készülő családja hevesen ellenezte azt. Önerőből jutott a roncstelepről a Harvardig, küzdelmes útját pedig A tanult lány című életrajzi dokuregényében örökítette meg. Kitörésének története pontos és megrendítő látlelete annak, hogy hogyan működnek a bántalmazó rendszerek, és miért olyan nehéz kilépni belőlük.","shortLead":"Tara Westover nem kapott védőoltásokat, nem látta orvos, és iskolába járni is csak 17 évesen kezdett el – miközben...","id":"20190614_Az_egesz_eletunket_megmergezi_amikor_a_szuleink_elarulnak_minket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e7d2383-73da-4af1-a577-4cfc095ac674&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"950024a2-645d-40ca-bfd5-f5a913a62823","keywords":null,"link":"/kultura/20190614_Az_egesz_eletunket_megmergezi_amikor_a_szuleink_elarulnak_minket","timestamp":"2019. június. 14. 20:00","title":"Az egész életünket megmérgezi, amikor a szüleink elárulnak minket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bige László bezárta a szolnoki gyárát; számszerűsítettük, micsoda pénzeső hullott a NER-elitre; aláírták a szerződést a Budapest-Belgrád vasút magyar szakaszáról. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Bige László bezárta a szolnoki gyárát; számszerűsítettük, micsoda pénzeső hullott a NER-elitre; aláírták a szerződést...","id":"20190616_Es_akkor_Meszaros_Lorinc_onmaga_alvallalkozoja_lett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e82f55a-cb90-4ea0-b842-e8a4b2b32829","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190616_Es_akkor_Meszaros_Lorinc_onmaga_alvallalkozoja_lett","timestamp":"2019. június. 16. 10:00","title":"És akkor Mészáros Lőrinc önmaga alvállalkozója lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f42d159c-caf8-4650-aef8-f204f1c8b803","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Először láthatjuk, hogyan fest most a katedrális belseje.","shortLead":"Először láthatjuk, hogyan fest most a katedrális belseje.","id":"20190615_Dramai_kepek_a_NotreDame_elso_misejen_a_tuzeset_ota","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f42d159c-caf8-4650-aef8-f204f1c8b803&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf2e2a5a-95da-4f5e-b20b-ea9fc0e76495","keywords":null,"link":"/kultura/20190615_Dramai_kepek_a_NotreDame_elso_misejen_a_tuzeset_ota","timestamp":"2019. június. 15. 18:58","title":"Drámai képek a Notre-Dame első miséjén az áprilisi tűzeset óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elnök piaci összeomlással fenyeget.","shortLead":"Az elnök piaci összeomlással fenyeget.","id":"20190615_Galans_ajandek_egymillio_dollart_koltott_sajat_szuletesnapjara_Trump_a_Facebookon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38c04727-ec6a-4bb8-8460-48132e016526","keywords":null,"link":"/tudomany/20190615_Galans_ajandek_egymillio_dollart_koltott_sajat_szuletesnapjara_Trump_a_Facebookon","timestamp":"2019. június. 15. 20:39","title":"Gáláns ajándék: egymillió dollárt költött saját születésnapjára Trump a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2cbed7b-d7bb-4359-84e6-aa9caee19ec3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Andrej Kiskát váltotta az ország élén Zuzana Caputová. ","shortLead":"Andrej Kiskát váltotta az ország élén Zuzana Caputová. ","id":"20190615_zuzana_caputova_szlovakia_koztarsasagi_elnok_allamfo_beiktatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2cbed7b-d7bb-4359-84e6-aa9caee19ec3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ea7cd92-63ec-48d0-9924-ce865a895eb8","keywords":null,"link":"/vilag/20190615_zuzana_caputova_szlovakia_koztarsasagi_elnok_allamfo_beiktatas","timestamp":"2019. június. 15. 14:28","title":"Beiktatták Szlovákia első női államfőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ce258ff-1469-45c6-831f-994d52184fd8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Rekordközelségbe került a Bennu kisbolygóhoz az OSIRIS-REx űrszonda - jelentette be az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA. A szonda megdöntötte a csillagászati objektumhoz legközelebbi röppályán mozgó, ember alkotta űrszonda rekordját.","shortLead":"Rekordközelségbe került a Bennu kisbolygóhoz az OSIRIS-REx űrszonda - jelentette be az amerikai űrkutatási hivatal...","id":"20190616_bennu_kisbolygo_osiris_rex_urszonda_kozelseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ce258ff-1469-45c6-831f-994d52184fd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"820648d3-c6ae-4e92-a9c1-df2501742da8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190616_bennu_kisbolygo_osiris_rex_urszonda_kozelseg","timestamp":"2019. június. 16. 14:03","title":"680 méterre van: soha ilyen közel nem járt még űrszonda egy száguldó kisbolygóhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c83a4a80-c674-4cda-ba68-70897c85b9a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 28 éves V. Adélt Ózdon fogták el. ","shortLead":"A 28 éves V. Adélt Ózdon fogták el. ","id":"20190614_Elfogtak_a_not_aki_agyonutotte_az_allatkert_teknoset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c83a4a80-c674-4cda-ba68-70897c85b9a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f03633d-88c8-49d2-9f75-c6308f88bd0e","keywords":null,"link":"/itthon/20190614_Elfogtak_a_not_aki_agyonutotte_az_allatkert_teknoset","timestamp":"2019. június. 14. 17:50","title":"Elfogták a nőt, aki agyonütötte az állatkert teknősét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]