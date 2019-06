Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"75c615c6-3180-48ad-a11b-4f9a04853c09","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ferenc pápa már utalt rá: nyitott arra, hogy így enyhítsék a paphiányt a ritkán lakott térségekben.","shortLead":"Ferenc pápa már utalt rá: nyitott arra, hogy így enyhítsék a paphiányt a ritkán lakott térségekben.","id":"20190617_Nos_ferfiakat_is_felszentelhetnek_olyan_keves_a_pap_az_Amazonas_regioban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75c615c6-3180-48ad-a11b-4f9a04853c09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be25e478-a185-42aa-9c71-37288916f29e","keywords":null,"link":"/elet/20190617_Nos_ferfiakat_is_felszentelhetnek_olyan_keves_a_pap_az_Amazonas_regioban","timestamp":"2019. június. 17. 14:37","title":"Nős férfiakat is felszentelhetnek, olyan kevés a pap az Amazonas vidékén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a5077bd-1664-4709-83a5-581abcda0f52","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyon rosszul érezhette magát egy Greg Benz nevű fotós, amikor kiderült, hogy a sokadszorra javításra küldött MacBook Prójának valójában semmi baja, csak elfelejtette visszaállítani a fényerőt.","shortLead":"Nagyon rosszul érezhette magát egy Greg Benz nevű fotós, amikor kiderült, hogy a sokadszorra javításra küldött MacBook...","id":"20190617_macbook_pro_javitas_touch_bar_vilagitas_kijelzo_fenyereje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a5077bd-1664-4709-83a5-581abcda0f52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a468b8d1-ad54-4a99-8297-d373dfef9fd2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_macbook_pro_javitas_touch_bar_vilagitas_kijelzo_fenyereje","timestamp":"2019. június. 17. 09:03","title":"2,8 millió forint ment el egy MacBook Pro javítására, mert elfelejtették visszaállítani a fényerőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c23acf0-835d-4e0d-9d0b-983d7fe83585","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bács-Kiskun megye járt a legrosszabbul a mai időjárással, ott több helyen másodfokú riasztást adtak ki a zivatarok miatt. ","shortLead":"Bács-Kiskun megye járt a legrosszabbul a mai időjárással, ott több helyen másodfokú riasztást adtak ki a zivatarok...","id":"20190616_Kidolt_fak_leszakadt_vezetekek_maradtak_a_vihar_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c23acf0-835d-4e0d-9d0b-983d7fe83585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c264a98-3fea-49b8-9e29-1f58f5fb74a6","keywords":null,"link":"/itthon/20190616_Kidolt_fak_leszakadt_vezetekek_maradtak_a_vihar_utan","timestamp":"2019. június. 16. 17:49","title":"Kidőlt fák, leszakadt vezetékek maradtak a vihar után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabadlábon védekezhet. ","shortLead":"Szabadlábon védekezhet. ","id":"20190616_Allatkert_teknos_birosag_agyonutotte_fiatal_no","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8320734-91da-49aa-82d8-151e1f1cff15","keywords":null,"link":"/itthon/20190616_Allatkert_teknos_birosag_agyonutotte_fiatal_no","timestamp":"2019. június. 16. 14:35","title":"Megszólalt a nő, aki agyonütötte az állatkert teknősét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f311ea-ec1b-4772-8d7d-f294cf76d263","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több helyre riasztották a tűzoltókat, mert a hődugó miatt a füstgáz visszaáramlott a lakásba.","shortLead":"Több helyre riasztották a tűzoltókat, mert a hődugó miatt a füstgáz visszaáramlott a lakásba.","id":"20190616_A_legnagyobb_hosegben_is_tragediat_okozhat_a_szenmonoxid_nem_csak_a_futesi_szezonban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35f311ea-ec1b-4772-8d7d-f294cf76d263&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6393904-abbf-41bf-91d3-e32c1db3ced7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190616_A_legnagyobb_hosegben_is_tragediat_okozhat_a_szenmonoxid_nem_csak_a_futesi_szezonban","timestamp":"2019. június. 16. 18:54","title":"A legnagyobb hőségben is tragédiát okozhat a szén-monoxid, nem csak a fűtési szezonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf49b414-e239-477b-a9b1-4c166162607b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több száz óvónő hiányzik, a többiek túlóráival marad életképes a rendszer.","shortLead":"Több száz óvónő hiányzik, a többiek túlóráival marad életképes a rendszer.","id":"20190617_Nepszava_trukkozni_kell_az_ovodakban_hogy_torvenyes_legyen_a_mukodes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf49b414-e239-477b-a9b1-4c166162607b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebfa7cc5-492b-4736-8861-aa2882de1f89","keywords":null,"link":"/itthon/20190617_Nepszava_trukkozni_kell_az_ovodakban_hogy_torvenyes_legyen_a_mukodes","timestamp":"2019. június. 17. 06:45","title":"Népszava: trükközni kell az óvodákban, hogy törvényes legyen a működés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d90157f4-e554-485d-b473-0068ee5e05c0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ügyfelek inkább online intézik a banki ügyeiket. ","shortLead":"Az ügyfelek inkább online intézik a banki ügyeiket. ","id":"20190618_Egyre_kevesebb_a_bankfiok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d90157f4-e554-485d-b473-0068ee5e05c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aaf4c4e-e3ee-4183-ad80-11e81fbd8a90","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190618_Egyre_kevesebb_a_bankfiok","timestamp":"2019. június. 18. 07:14","title":"Egyre kevesebb a bankfiók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0869d2b-72e3-41ad-8d9c-7862deedb23b","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Javában zajlik a Huawei saját operációs rendszerének tesztelése, már más mobilgyártók is bekapcsolódtak – jelentette a kínai állami média.","shortLead":"Javában zajlik a Huawei saját operációs rendszerének tesztelése, már más mobilgyártók is bekapcsolódtak – jelentette...","id":"20190617_huawei_hongmeng_os_ark_os_android_oppo_vivo_tencent","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0869d2b-72e3-41ad-8d9c-7862deedb23b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d93c3c93-c018-4de2-85ec-91be457136fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_huawei_hongmeng_os_ark_os_android_oppo_vivo_tencent","timestamp":"2019. június. 17. 08:03","title":"Ez váltja az Androidot: 60%-kal gyorsabb, más gyártók is átállhatnak a Huawei új rendszerére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]