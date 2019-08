Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8263b1da-6e78-467a-9c1a-98a1bc3817a7","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Egy amerikai-európai megállapodás alapján a Világbanknak mindig amerikai, míg a Nemzetközi Valutaalapnak (IMF) európai vezetője van. A francia Christine Lagarde azért mondott le az IMF éléről, mert az Európai Központi Bank (EKB) elnöke lesz. Az Európai Unió most Krisztalina Georgievát, a Világbank második számú vezetőjét jelölte az IMF élére. ","shortLead":"Egy amerikai-európai megállapodás alapján a Világbanknak mindig amerikai, míg a Nemzetközi Valutaalapnak (IMF) európai...","id":"20190806_Az_EU_ajanlasaval_jol_erti_az_orosz_gondolkodast_az_IMF_leendo_fonoke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8263b1da-6e78-467a-9c1a-98a1bc3817a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38db1bcb-ed38-4f6d-9ad4-cbc15d1fa93c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190806_Az_EU_ajanlasaval_jol_erti_az_orosz_gondolkodast_az_IMF_leendo_fonoke","timestamp":"2019. augusztus. 06. 11:28","title":"Az EU ajánlásával: jól érti az orosz gondolkodást az IMF leendő főnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4812bc08-9cbd-4281-b7bb-14c79ca79c21","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A focicsapatok sokat nyertek az ekhós adómentességen, de ettől a klubok nem lettek nyereségesebbek, a fizetések viszont nőttek.","shortLead":"A focicsapatok sokat nyertek az ekhós adómentességen, de ettől a klubok nem lettek nyereségesebbek, a fizetések viszont...","id":"20190807_Van_olyan_focicsapat_ahol_70_szazalekkal_nott_az_atlagkereset_egy_ev_alatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4812bc08-9cbd-4281-b7bb-14c79ca79c21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5c705d2-80e2-41d7-aca2-7823abbb159d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190807_Van_olyan_focicsapat_ahol_70_szazalekkal_nott_az_atlagkereset_egy_ev_alatt","timestamp":"2019. augusztus. 07. 10:53","title":"Van olyan focicsapat, ahol 70 százalékkal nőtt az átlagkereset egy év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02af15d1-5964-4838-845f-0fcc90b34556","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sportszakmai és gazdasági okok miatt döntött úgy a PMFC, hogy a 2rule helyett inkább a Nike-t választja.","shortLead":"Sportszakmai és gazdasági okok miatt döntött úgy a PMFC, hogy a 2rule helyett inkább a Nike-t választja.","id":"20190805_Szakitott_a_2rulelal_a_pecsi_focicsapat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02af15d1-5964-4838-845f-0fcc90b34556&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82d0ded3-4bbf-40f7-af06-65d21b561cdf","keywords":null,"link":"/kkv/20190805_Szakitott_a_2rulelal_a_pecsi_focicsapat","timestamp":"2019. augusztus. 05. 14:46","title":"Szakított a 2rule-lal a pécsi focicsapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c09cd139-332b-437b-b1fd-5b3faefe74f8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A szökési próbálkozása után szigorúbban őrizték.","shortLead":"A szökési próbálkozása után szigorúbban őrizték.","id":"20190806_Felakasztotta_magat_az_a_brazil_rab_aki_a_lanyanak_oltozve_probalt_megszokni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c09cd139-332b-437b-b1fd-5b3faefe74f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a228a2ae-7733-4121-a8ea-2b65437fe9fd","keywords":null,"link":"/elet/20190806_Felakasztotta_magat_az_a_brazil_rab_aki_a_lanyanak_oltozve_probalt_megszokni","timestamp":"2019. augusztus. 06. 20:40","title":"Felakasztotta magát az a brazil rab, aki a lányának öltözve próbált megszökni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4adf015-53e0-455d-a16f-47c600f4cb4e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A CNN, a Bloomberg, de a Reuters hasábjain is ott virít: a kormánypárti képviselő nem iszik kólát, mert az ital egy reklámján férfiak csókolóznak.","shortLead":"A CNN, a Bloomberg, de a Reuters hasábjain is ott virít: a kormánypárti képviselő nem iszik kólát, mert az ital...","id":"20190806_boldog_istvan_fidesz_coca_cola_love_is_love_homofob_vilagsajto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4adf015-53e0-455d-a16f-47c600f4cb4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e33513f-e9bf-4e42-8354-1957590e8232","keywords":null,"link":"/itthon/20190806_boldog_istvan_fidesz_coca_cola_love_is_love_homofob_vilagsajto","timestamp":"2019. augusztus. 06. 12:39","title":"Hírünk a világban: a fideszes Boldog István homofób kólás akciója a nemzetközi sajtóban is hír lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92179016-bb9b-43fc-b03c-b49fcf00fe5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ legjobb Apple-elemzőjeként ismert Ming-Chi Kuo szerint két év múlva érkezhet majd a biometrikus azonosítás új formája az iPhone-okba.","shortLead":"A világ legjobb Apple-elemzőjeként ismert Ming-Chi Kuo szerint két év múlva érkezhet majd a biometrikus azonosítás új...","id":"20190806_apple_iphone_2021_ujjlenyomat_olvaso","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92179016-bb9b-43fc-b03c-b49fcf00fe5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e3c1dd6-e0a5-4079-83f6-bec42645a0a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190806_apple_iphone_2021_ujjlenyomat_olvaso","timestamp":"2019. augusztus. 06. 11:03","title":"A kijelző alá rejti az iPhone ujjlenyomat-olvasóját az Apple – 2021-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddd21a93-665a-4b5f-ab46-7661dd1e5c73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felmelegedés, olykor zivatar, jégeső, viharos széllökések is lehetnek ma, a nyári idő igazán széles palettáról válogat ma.\r

\r

","shortLead":"Felmelegedés, olykor zivatar, jégeső, viharos széllökések is lehetnek ma, a nyári idő igazán széles palettáról válogat...","id":"20190807_Mindent_bevet_a_nyar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ddd21a93-665a-4b5f-ab46-7661dd1e5c73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6132c7e-8da3-4963-9b11-6fd999f71b3f","keywords":null,"link":"/itthon/20190807_Mindent_bevet_a_nyar","timestamp":"2019. augusztus. 07. 05:02","title":"Mindent bevet a nyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ae3e903-cf6d-4f5a-9493-66bc22a88a49","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Területi vita fajult el az aggteleki nyusztpopulációban, a garázda viselkedésnek nincs sérültje.","shortLead":"Területi vita fajult el az aggteleki nyusztpopulációban, a garázda viselkedésnek nincs sérültje.","id":"20190807_Fiatalkoru_nyusztok_balheztak_Aggteleken","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ae3e903-cf6d-4f5a-9493-66bc22a88a49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea34bf42-5f9d-4139-b4fb-6589ac872511","keywords":null,"link":"/elet/20190807_Fiatalkoru_nyusztok_balheztak_Aggteleken","timestamp":"2019. augusztus. 07. 10:30","title":"Fiatalkorú nyusztok balhéztak Aggteleken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]