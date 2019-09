Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"018ee04c-51bb-46d5-bd26-2d3b78768487","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szükség volt az orvosi segítségre, de mindenki egészséges, csak az örömapa kapott sztrókot a gyermekáldás után nem sokkal.","shortLead":"Szükség volt az orvosi segítségre, de mindenki egészséges, csak az örömapa kapott sztrókot a gyermekáldás után nem...","id":"20190906_On_szult_ma_mar_Ez_a_73_eves_asszony_igen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=018ee04c-51bb-46d5-bd26-2d3b78768487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3f3dc38-79c6-4f7e-8cba-1146fdf02866","keywords":null,"link":"/elet/20190906_On_szult_ma_mar_Ez_a_73_eves_asszony_igen","timestamp":"2019. szeptember. 06. 11:44","title":"Ön szült ma már? Ez a 73 éves asszony igen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88f9a018-416c-426c-935f-cb8d268c066e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Alig két évtized alatt a dél-koreai márka eljutott odáig, hogy egy autójuk belső terét látva azt gondolnánk, valami luxusjármű kabinterét látjuk.","shortLead":"Alig két évtized alatt a dél-koreai márka eljutott odáig, hogy egy autójuk belső terét látva azt gondolnánk, valami...","id":"20190906_Ez_a_belsoter_nem_egy_Bentleye_hanem_egy_Kiae","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88f9a018-416c-426c-935f-cb8d268c066e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1317e5ac-0f15-4c9a-ad7a-f7c3905e5216","keywords":null,"link":"/cegauto/20190906_Ez_a_belsoter_nem_egy_Bentleye_hanem_egy_Kiae","timestamp":"2019. szeptember. 06. 14:55","title":"Ez a belsőtér nem egy Bentley-é, hanem egy Kia-é","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be98412-12d5-43fc-b929-707a342a9087","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Brexitet véghez kell vinni mindenáron.","shortLead":"A Brexitet véghez kell vinni mindenáron.","id":"20190906_Boris_Johnson_nem_mond_le","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2be98412-12d5-43fc-b929-707a342a9087&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f13a958-d9b0-44da-9fa3-020e84d75262","keywords":null,"link":"/vilag/20190906_Boris_Johnson_nem_mond_le","timestamp":"2019. szeptember. 06. 14:28","title":"Boris Johnson nem mond le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4896fd0-13a9-45d7-9e7e-c6ffad46bcf2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újabb csapás Boris Johnsonra.","shortLead":"Újabb csapás Boris Johnsonra.","id":"20190906_A_brit_felsohazon_is_atment_a_no_deal_Brexitet_meggatlo_torveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4896fd0-13a9-45d7-9e7e-c6ffad46bcf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"326257f9-1db4-41db-9528-2efa706df344","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190906_A_brit_felsohazon_is_atment_a_no_deal_Brexitet_meggatlo_torveny","timestamp":"2019. szeptember. 06. 17:31","title":"A brit felsőházon is átment a no deal Brexitet meggátló törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5080e7a-da3c-41a2-9871-ffafbe7047a2","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A zsidók tartják kézben az országot, de a cigány gyerekeknek is kijár a pofon – mondta öt évvel ezelőtt Kecel polgármestere, Haszilló Ferenc. Orbán is megkapta tőle a magáét. Akkor a Fidesz távozásra szólította fel, végül – mint most kiderült – mégsem zárták ki, a Fidesz jelöltjeként indul újra, hogy vezesse a Bács-Kiskun megyei várost.","shortLead":"A zsidók tartják kézben az országot, de a cigány gyerekeknek is kijár a pofon – mondta öt évvel ezelőtt Kecel...","id":"20190906_kecel_haszillo_zsidozo_rasszista_halalbuntetes_fidesz_kizaras_polgarmester_jelolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5080e7a-da3c-41a2-9871-ffafbe7047a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08682fcf-15c1-4089-9d05-f0d00a21af67","keywords":null,"link":"/itthon/20190906_kecel_haszillo_zsidozo_rasszista_halalbuntetes_fidesz_kizaras_polgarmester_jelolt","timestamp":"2019. szeptember. 06. 13:30","title":"Mégsem zárták ki a zsidózó-cigányozó polgármestert a Fideszből, a párt most is őt indítja Kecelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6f999ef-0194-466c-9c92-92e064fd1469","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A váratlan algainvázióról a tudósok sem tudják még, hogy pontosan mi okozza. ","shortLead":"A váratlan algainvázióról a tudósok sem tudják még, hogy pontosan mi okozza. ","id":"20190905_Elkezdett_bezoldulni_a_Balaton_tomegesen_elszaporodtak_az_algak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6f999ef-0194-466c-9c92-92e064fd1469&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc8a6b78-8c34-4876-a4be-2c7a368db4d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190905_Elkezdett_bezoldulni_a_Balaton_tomegesen_elszaporodtak_az_algak","timestamp":"2019. szeptember. 05. 13:48","title":"Elkezdett bezöldülni a Balaton, tömegesen elszaporodtak az algák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da263443-6157-4293-bbb9-89277b3500e6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Négy évtizedes elnöksége alatt gyakorlatilag egyeduralmat épített ki. ","shortLead":"Négy évtizedes elnöksége alatt gyakorlatilag egyeduralmat épített ki. ","id":"20190906_Meghalt_Robert_Mugabe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da263443-6157-4293-bbb9-89277b3500e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db27ba15-df9b-4fa0-8260-ac1f632e84c6","keywords":null,"link":"/vilag/20190906_Meghalt_Robert_Mugabe","timestamp":"2019. szeptember. 06. 07:15","title":"Meghalt Robert Mugabe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dc5cc92-98ff-4038-9c33-473a47cc3eab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csatorna viszont tagadja, hogy Kárász Róbert bármi ilyesmit tenne.","shortLead":"A csatorna viszont tagadja, hogy Kárász Róbert bármi ilyesmit tenne.","id":"20190905_Berki_Krisztian_karasz_tanacsado_atv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6dc5cc92-98ff-4038-9c33-473a47cc3eab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2c8df02-b805-41fc-bfab-92d825a81099","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_Berki_Krisztian_karasz_tanacsado_atv","timestamp":"2019. szeptember. 05. 15:41","title":"Berki Krisztián állítja, az ATV műsorvezetője a kommunikációs tanácsadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]