A génterápia lényege az, hogy tegyük jobbá vagy javítsuk ki, amit a természet megalkotott

– fogalmazott Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet tanársegédje előadásán, amely során a génterápia jelenéről és jövőjéről is mesélt.

Szöőr Árpád – a Cívishír tudósítása szerint – az emberi testet egy számítógéphez hasonlította, amelynek helyes működéséhez szükség van egy vezérlőprogramra. "A DNS-ben a gén ez az információs térkép, ami meghatározza, hogy a szervezetben milyen fehérjék termelődjenek. Ha a gén hibás, a megfelelő fehérje sem tudja ellátni élettani feladatát. Így betegség alakul ki. Vagyis a génterápia nem más, mint ennek a programnak a módosítása" – magyarázta a szakember.

A génterápiát súlyosan immunhiányos gyermekeknél már sikeresen alkalmazták, ahol a betegség teljes megszűnését tapasztalták mellékhatások nélkül. Szintén orvosolható vele egy ideg- és izomrendszert megbénító betegség, ami az adománygyűjtő akció révén országosan ismertté vált kisfiú, Zente esetében is fennállt. Az ő felépüléséhez szükséges 700 millió forint sikeresen összegyűlt, így a kisfiú elindulhatott a gyógyulás útján.

Az előadás elhangzott: az emberi testbe vírusok segítségével lehetséges bejuttatni a módosított génállományt, ezek a szervezetek ugyanis képesek genetikai információt szállítani, és azokat a sejtmagba juttatni. A test így felismer és megsemmisít egy daganatos sejtet. Ez az utódsejtekben is tovább öröklődik, tehát nemcsak időszakos kezelés, hanem tartós javulás várható – írta a lap.

Gyűjt az ország Zentének, de hogy lehet egy gyógyszer 700 millió forint? A világ legdrágább gyógyszere menthetne meg egy izomsorvadásos magyar kisfiút, akinek szülei gyűjtést indítottak, hogy ki tudják fizetni a 700 millió forintos kezelést. A Zolgensma az Egyesült Államokban hatalmas vitákat generált, a csillagászati ára miatt sok biztosító csak feltételekkel hajlandó finanszírozni, mert még nem bizonyított a hosszú távú hatása.

"Ez nem science fiction, ez ma már valóság. Ezek a génkészítmények elérhetőek, receptre is felírhatóak, azonban roppant drágák. Körülbelül 140 millió forintba kerülnek, azonban a beteg gyerekek 80 százalékánál tartós gyógyulást eredményeztek" – mondta Szöőr Árpád.

Génterápiás kezelést bizonyos típusú vakságok gyógyítására is felhasználhatnak. Ilyen Roska Botond magyar kutató Svájcban kifejlesztett eljárása is. Ez utóbbit még nem próbálták ki élő emberen, de a tesztek hamarosan elkezdődhetnek. A tudósok a hemofília, azaz a vérzékenység gyógyításához is közel állnak. A véralvadási zavart okozó betegségnek a kezelése azért is érdekes, mert Magyarországon, a Semmelweiss Egyetemen fogják elsőként tesztelni.

Az előadás során elhangzott: a végcél, hogy ezek a készítmények az átlagember számára elérhető árúak legyenek, ez azonban még messze van. Az ugyanakkor, hogy az ember képes legyen legyőzni végzetes betegségeket, már nem álom többé.

