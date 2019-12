Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"af67ea80-bc13-4dab-9bff-34b1a06ec188","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Becsicskult a Lucasfilm: a kísérletező kedvű, a közönség által igen vegyes fogadtatásban részesült Az utolsó Jedik után túlbeszélt biztonsági játéknak szánt erőltetett menettel zárják a harmadik trilógiát. Kritika. ","shortLead":"Becsicskult a Lucasfilm: a kísérletező kedvű, a közönség által igen vegyes fogadtatásban részesült Az utolsó Jedik után...","id":"20191218_A_Skywalker_kora_a_leggyavabb_Star_Warsfilm","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af67ea80-bc13-4dab-9bff-34b1a06ec188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd10e6c5-1f69-4fd9-aa6b-c9e7f2a85b8b","keywords":null,"link":"/kultura/20191218_A_Skywalker_kora_a_leggyavabb_Star_Warsfilm","timestamp":"2019. december. 18. 09:00","title":"A Skywalker kora a leggyávább Star Wars-film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a3e1cc9-1612-4642-9685-76f35aa2c0cb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gitárművész az egyik barátja előtt esett össze.\r

\r

","shortLead":"A gitárművész az egyik barátja előtt esett össze.\r

\r

","id":"20191217_Kiderult_mi_okozta_Benko_Daniel_halalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a3e1cc9-1612-4642-9685-76f35aa2c0cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86f048b3-36a9-49e8-818d-553a1d1efb1e","keywords":null,"link":"/elet/20191217_Kiderult_mi_okozta_Benko_Daniel_halalat","timestamp":"2019. december. 17. 09:42","title":"Kiderült, mi okozta Benkő Dániel halálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdf90ae8-4ae7-4f50-af75-c81af0724022","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság sportosabb az alapmodelleknél, de gyengébb a csúcskategóriás kivitelnél.","shortLead":"Az újdonság sportosabb az alapmodelleknél, de gyengébb a csúcskategóriás kivitelnél.","id":"20191217_arany_kozeput_megerkezett_a_porsche_macan_gts","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cdf90ae8-4ae7-4f50-af75-c81af0724022&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6015195-774e-489c-b565-0fecc5f8e99b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191217_arany_kozeput_megerkezett_a_porsche_macan_gts","timestamp":"2019. december. 17. 09:21","title":"Arany középút: megérkezett a Porsche Macan GTS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi váláskor eltitkolta a lottónyeremény egy részét felesége elől, emiatt vádat emelt ellene az ügyészség. ","shortLead":"A férfi váláskor eltitkolta a lottónyeremény egy részét felesége elől, emiatt vádat emelt ellene az ügyészség. ","id":"20191216_900_milliot_nyert_a_szegedi_hazaspar_am_a_nagy_orom_vademelessel_vegzodott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcaf918d-ea7f-4ef6-a493-81879c72f960","keywords":null,"link":"/itthon/20191216_900_milliot_nyert_a_szegedi_hazaspar_am_a_nagy_orom_vademelessel_vegzodott","timestamp":"2019. december. 16. 10:41","title":"900 milliót nyert a szegedi házaspár, ám a sztori vádemeléssel végződött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97a29386-df36-4b24-9545-ff29c5d018c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes képviselő nem csak lángot vitt, beszédet is mondott. A szószékről.","shortLead":"A fideszes képviselő nem csak lángot vitt, beszédet is mondott. A szószékről.","id":"20191217_Simonka_Gyorgy_vitte_a_betlehemi_langot_a_battonyai_katolikus_templomba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97a29386-df36-4b24-9545-ff29c5d018c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c949ba9d-2aad-45bd-9293-f6480465fe26","keywords":null,"link":"/itthon/20191217_Simonka_Gyorgy_vitte_a_betlehemi_langot_a_battonyai_katolikus_templomba","timestamp":"2019. december. 17. 21:44","title":"Simonka György vitte a betlehemi lángot a battonyai katolikus templomba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30083dff-1d5b-4e0d-adb9-e76c549fce34","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy győri férfi eladott egy autót, majd három nap múlva visszalopta egy csavarhúzó segítségével. Az ügyészség most emelt vádat a férfival szemben, aki akár öt évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető.","shortLead":"Egy győri férfi eladott egy autót, majd három nap múlva visszalopta egy csavarhúzó segítségével. Az ügyészség most...","id":"20191216_Eladta_majd_visszalopta_autojat_egy_gyori_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30083dff-1d5b-4e0d-adb9-e76c549fce34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f30a8b1b-56c2-4b4e-b930-943d07d1069e","keywords":null,"link":"/itthon/20191216_Eladta_majd_visszalopta_autojat_egy_gyori_ferfi","timestamp":"2019. december. 16. 13:58","title":"Eladta, majd visszalopta autóját egy győri férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"720fe045-c808-425c-9205-02405a701dcf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump volt tanácsadója szerint a munkásosztály megnyerése kulcsfontosságú a konzervatív pártok sikeréhez. Nagy-Britanniában ez sikerült Boris Johnsonnak a múlt héten.","shortLead":"Donald Trump volt tanácsadója szerint a munkásosztály megnyerése kulcsfontosságú a konzervatív pártok sikeréhez...","id":"20191217_Steve_Bannon_Munkaspartot_csinaltuk_a_Republikanusokbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=720fe045-c808-425c-9205-02405a701dcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a37e4c85-1e8e-4a27-b158-89a546dc7cea","keywords":null,"link":"/vilag/20191217_Steve_Bannon_Munkaspartot_csinaltuk_a_Republikanusokbol","timestamp":"2019. december. 17. 11:43","title":"Steve Bannon: Munkáspártot csináltunk a Republikánusokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"018abb3b-dbf6-407d-8aee-b5c570697bd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lassan már nincs a világnak olyan eldugott szeglete ahova ne pillantott volna be a Google valamelyik térképkészítési szolgáltatása. A keresőóriás megosztotta az aktuális lefedettségi adatokat.","shortLead":"Lassan már nincs a világnak olyan eldugott szeglete ahova ne pillantott volna be a Google valamelyik térképkészítési...","id":"20191216_google_earth_google_maps_street_view_terkep_adatok_2019_december_lefedettseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=018abb3b-dbf6-407d-8aee-b5c570697bd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddd2d23e-a774-472b-9b77-7bb1a7477443","keywords":null,"link":"/tudomany/20191216_google_earth_google_maps_street_view_terkep_adatok_2019_december_lefedettseg","timestamp":"2019. december. 16. 11:03","title":"A számok nem hazudnak: ezért érdemes a Google Térképet használni navigáláshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]