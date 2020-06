Az 5G a mobilhálózatok legújabb generációja, de általános célú technológia is, amely a teljes gazdaság átalakulásához vezet, korszakalkotó termékeket és szolgáltatásokat előállító, új üzleti modellek alapján működő iparágakat hoz létre – áll az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) keddi közleményében. A szaktárca ebben egy új honlap, az 5G.hu indítását is közli, amely már elérhető.

Az internetezők a portálon megismerhetik az 5G felhasználási területeit, előnyeit, arról, hogy a technológia milyen fejlődést hoz a közlekedésben, hogyan könnyíti meg az iparban dolgozók munkáját, de arról is, milyen elven működik az újfajta hálózat. Az oldalon szereplő menüpontok egyikében külön foglalkoznak az egyik gyakori összeesküvés-elmélettel is, amely szerint az 5G terjeszti a koronavírust.

“Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) álláspontja szerint az 5G mobilhálózatok NEM terjesztik a koronavírust. A vírusok nem terjednek rádióhullámokon és mobilhálózatokon keresztül. A koronavírus olyan országokban is elterjedt, ahol még nincsenek 5G hálózatok. A COVID-19 cseppfertőzés útján terjed, ha a fertőzött személy a közvetlen közelünkben köhög, tüsszent vagy éppen beszél. Továbbá megfertőződhetnek szennyezett felületek érintésével is, ha ezt követően rögtön a szemükhöz, szájukhoz vagy az orrukhoz érnek” – írják erről.

© 5G.hu

A tárca közleményében arról is ír, hogy a becslések szerint 2025-re 5G-n zajlik az európai adatforgalom 29 százaléka, az eddigi sávszélesség sokszorosával, alacsony késleltetéssel.

Magyarország kedvező hálózati adottságokkal rendelkezik az új mobiltechnológiák bevezetéséhez, a hazai 4G lefedettség a világon a legjobb tízbe tartozik – írják. A javában zajló újabb fejlesztések eredményeként az idei év végéig minden hazai szolgáltatónál elérhetővé válik az 5G. A használatára alkalmas mobiltelefonok is folyamatosan jelennek meg a piacon. “A magyar kormány a mielőbbi elterjesztésre törekszik, mert az 5G hálózat a digitalizáció egyik központi alapinfrastruktúrájaként döntő mértékben befolyásolja hazánk versenyképességét is” – áll az ITM közleményében.

