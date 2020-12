Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"be3b20eb-bc76-4855-aeef-5a8bf46cc5d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hangos a techsajtó az Apple saját gyártású lapkakészletétől, amelynek teljesítménye olyan, hogy elbújhat mögötte az Intel szinte bármelyik processzora.","shortLead":"Hangos a techsajtó az Apple saját gyártású lapkakészletétől, amelynek teljesítménye olyan, hogy elbújhat mögötte...","id":"20201202_apple_m1_processzor_intel_chipgyartas_hatter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be3b20eb-bc76-4855-aeef-5a8bf46cc5d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe44bfd2-6ab6-48df-96f2-49af31893480","keywords":null,"link":"/tudomany/20201202_apple_m1_processzor_intel_chipgyartas_hatter","timestamp":"2020. december. 02. 11:33","title":"Hogyan csinálhatott az Apple olyan chipet, amellyel kenterbe veri az Intel processzorait?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99c665c2-14a3-4a48-828c-cb59ed75c2dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Karikó Katalin elmondása szerint sem a Magyar Tudományos Akadémia, sem a magyar innovációs miniszter nem gratulált még neki, de “ami késik, bizonyára nem múlik”. 