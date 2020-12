A Google szűk másfél éve jelentette be azt a Chrome böngészőhöz készített funkciót, amivel az internetes vásárlásokat igyekeznek megkönnyíteni. A cég megoldotta, hogy a böngésző szinkronizálás nélkül is meg tudja jegyezni a bankkártyánk adatait – kivéve a CVC-kódot –, így azokat már akkor is használni tudjuk, ha az eszközön be vagyunk jelentkezve a Google-fiókunkba.

A Google most egy újabb, ezen az elven működő funkciót készített, amit elsőként az androidos eszközökre fejlesztett Chrome böngésző felhasználói érhetnek majd el. Ennek értelmében anélkül férhetünk majd hozzá például a laptopunk böngészőjében elmentett bejelentkezési adatainkhoz a mobilunkon, hogy a két eszköz böngészőjét szinkronizálnunk kellett volna.

Ahhoz, hogy a megoldás működjön, az kell, hogy legyünk bejelentkezve a Google-fiókunkkal. Ettől fogva már elég lesz csak ráböknünk arra a fiókra, amivel szeretnénk bejelentkezni a Chrome-ban, és már hozzá is fértünk.

© Google

A Google szerint a megoldást akár inkognitó módban is használhatjuk majd.

A cég emellett megkönnyíti a jelszavak mentését és kezelését is. Ezek szerint a jövőben szintén nem kell majd szinkronizálni a különböző eszközökön használt böngészőket ahhoz, hogy a Chrome kitöltse nekünk a bejelentkezéshez szükséges jelszómezőt. Mindez azt jelenti, hogy a jelszavakat a Google-fiókunkban találjuk majd meg, vagyis akkor is elérjük majd azokat, ha készüléket váltunk. Mindez kényelmessé teheti majd a Chrome és a különböző szolgáltatások használatát, ugyanakkor veszélyes is lehet, mert ha például valaki elveszíti a telefonját, és az illetéktelen kezekbe kerül,

könnyen hozzáférhet minden fontos fiókunkhoz.

Ez utóbbi funkciót a Google néhány hónap múlva minden Chrome-felhasználó számára elérhetővé teszi majd.

