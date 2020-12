Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d7949d09-0a9e-4f89-bd77-d0078b2be4ab","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tolonganak a vevők, abban reménykedve, hogy a járványidőszak miatt olcsón juthatnak szállodához Budapesten. Az eladók azonban nem engednek.","shortLead":"Tolonganak a vevők, abban reménykedve, hogy a járványidőszak miatt olcsón juthatnak szállodához Budapesten. Az eladók...","id":"20201214_szallodak_budapest_vevok_koronavirusjarvany_jarvanyidoszak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7949d09-0a9e-4f89-bd77-d0078b2be4ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51038301-c0eb-4778-8fbd-3938cbc732bf","keywords":null,"link":"/kkv/20201214_szallodak_budapest_vevok_koronavirusjarvany_jarvanyidoszak","timestamp":"2020. december. 14. 10:46","title":"Nagyon vennék a pesti szállodákat a járványhelyzetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68b6399f-8283-45ad-9107-4f7b93fcbaf1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 17 másodperces felvételt hozott nyilvánosságra a TV2, amin Baranyi Krisztina szerintük antiszemita kijelentést tesz egy online vitán, ahol egy ingatlan eladásáról volt szó. A polgármester szerint a teljes felvétel alapján kiderülne, hogy nem zsidózta le a vállalkozót, akiről szó volt a beszélgetésen.","shortLead":"Egy 17 másodperces felvételt hozott nyilvánosságra a TV2, amin Baranyi Krisztina szerintük antiszemita kijelentést tesz...","id":"20201214_baranyi_krisztina_zsidozas_telek_ingatlan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68b6399f-8283-45ad-9107-4f7b93fcbaf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c62277cc-f8df-4241-9f38-7dfb2b63c588","keywords":null,"link":"/itthon/20201214_baranyi_krisztina_zsidozas_telek_ingatlan","timestamp":"2020. december. 14. 16:29","title":"Zsidózással vádolja a TV2 Baranyi Krisztinát, a polgármester perelni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcabcddf-cc0d-4dd2-90aa-06389eba665d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kárpátaljai származású fideszes EP-képviselő, Bocskor Andrea ügyében a pártja szolidaritást és kiállást vár az Európai Parlamenttől.","shortLead":"A kárpátaljai származású fideszes EP-képviselő, Bocskor Andrea ügyében a pártja szolidaritást és kiállást vár...","id":"20201213_europai_parlament_bocskor_andrea_ukrajna_david_sassoli","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcabcddf-cc0d-4dd2-90aa-06389eba665d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c67ab389-db6a-43fc-82a0-fb43e441f109","keywords":null,"link":"/itthon/20201213_europai_parlament_bocskor_andrea_ukrajna_david_sassoli","timestamp":"2020. december. 13. 20:45","title":"Az EP elnökéhez fordult a Fidesz-KDNP az Ukrajna ellenségének bélyegzett képviselője miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"256e8a9b-7123-4c2b-a8c2-72b74e756feb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vagy megállás nélkül dolgozott, és nem volt ideje sem magára, sem a szeretteire, vagy egyik napról a másikra ez megszűnt, és temérdek ideje lett – foglalja össze az idei évet Mészáros Béla. És bár a színész ebben az időszakban sokat tudott magával foglalkozni, egy idő után rájött, hogy talán nem is kellene. Mert sokkal jobb, ha inkább másokkal foglalkozik, sokan vannak ugyanis, akiknek segítségre van szükségük. Vagy legalább egy szendvicsre. ","shortLead":"Vagy megállás nélkül dolgozott, és nem volt ideje sem magára, sem a szeretteire, vagy egyik napról a másikra...","id":"20201215_Meszaros_Bela_2020_a_vegletek_eve_volt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=256e8a9b-7123-4c2b-a8c2-72b74e756feb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61a62d2b-c3e1-498c-a545-04ecf890c3ea","keywords":null,"link":"/elet/20201215_Meszaros_Bela_2020_a_vegletek_eve_volt","timestamp":"2020. december. 15. 12:00","title":"Mészáros Béla: 2020 a végletek éve volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb31a596-98b8-4ad7-beda-5efd12487186","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az exportált fehérborok ára 10, a vörösboroké 12 százalékkal csökkent. Ezzel szemben a magyar piacon drágulás tapasztalható.","shortLead":"Az exportált fehérborok ára 10, a vörösboroké 12 százalékkal csökkent. Ezzel szemben a magyar piacon drágulás...","id":"20201215_magyar_borok_ara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb31a596-98b8-4ad7-beda-5efd12487186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96637d7a-a05f-45fb-ae84-f9430a76a1aa","keywords":null,"link":"/kkv/20201215_magyar_borok_ara","timestamp":"2020. december. 15. 08:10","title":"Többet kell fizetni itthon a magyar borért, mint külföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4782a21c-307c-4e86-9e59-c7f0df13f355","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Minden valószínűség szerint az Allroad szabadidő-autó kiviteltől is búcsút kell vennünk.","shortLead":"Minden valószínűség szerint az Allroad szabadidő-autó kiviteltől is búcsút kell vennünk.","id":"20201214_jon_az_uj_audi_a4_v6os_dizel_nelkul_automatikus_parkolocetli_fizetessel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4782a21c-307c-4e86-9e59-c7f0df13f355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"762345cf-c1c5-4b0f-8ddf-1a8ed0f42d83","keywords":null,"link":"/cegauto/20201214_jon_az_uj_audi_a4_v6os_dizel_nelkul_automatikus_parkolocetli_fizetessel","timestamp":"2020. december. 14. 06:41","title":"Jön az új Audi A4: V6-os dízel nélkül, automatikus parkolócetli fizetéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b8970ef-a85a-4a8c-baf9-5626dcac077f","c_author":"HVG","category":"360","description":"A város volt fideszes alpolgármestere kapott kulcsszerepet a döntésekben.","shortLead":"A város volt fideszes alpolgármestere kapott kulcsszerepet a döntésekben.","id":"202050_kozepduna_menti_fejlesztesi_ugynokseg_fideszes_iranyitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b8970ef-a85a-4a8c-baf9-5626dcac077f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0afb6d81-bb9a-467a-bcde-e210474a7eec","keywords":null,"link":"/360/202050_kozepduna_menti_fejlesztesi_ugynokseg_fideszes_iranyitas","timestamp":"2020. december. 14. 12:30","title":"Pécs ellenzéki vezetőit kihagyták a térségi fejlesztési szervezetből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8f80ac2-dd07-4009-b45b-5c0bb377531c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A biztosítótársaságok jellemzően kifizetik a koronavírus-fertőzésben elhunytak életbiztosítását, sőt több biztosító a járványhelyzet idején az ügyfelek szempontjából kedvezően változtatott a szerződéses feltételeken.","shortLead":"A biztosítótársaságok jellemzően kifizetik a koronavírus-fertőzésben elhunytak életbiztosítását, sőt több biztosító...","id":"20201214_A_biztositoszovetseg_szerint_a_biztositok_rendesek_a_koronavirusban_meghalt_ugyfelekkel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8f80ac2-dd07-4009-b45b-5c0bb377531c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aee212dd-c57d-47b6-8347-3ed83d595511","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201214_A_biztositoszovetseg_szerint_a_biztositok_rendesek_a_koronavirusban_meghalt_ugyfelekkel","timestamp":"2020. december. 14. 11:52","title":"A biztosítószövetség szerint a biztosítók méltányosan járnak el a koronavírusban elhunytak ügyeiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]