[{"available":true,"c_guid":"e533149b-c094-48a0-9c37-d34a1cfe4a9d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kiberkutató már két éve értesítette a CS:GO-t is kiadó Valve-t egy komoly sérülékenységről, de a cég nem reagált a figyelmeztetésre.","shortLead":"Egy kiberkutató már két éve értesítette a CS:GO-t is kiadó Valve-t egy komoly sérülékenységről, de a cég nem reagált...","id":"20210414_counter_strike_global_offensive_cs_go_hiba_hackerek_valve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e533149b-c094-48a0-9c37-d34a1cfe4a9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"223ea233-2c62-431e-9450-7de523988efe","keywords":null,"link":"/tudomany/20210414_counter_strike_global_offensive_cs_go_hiba_hackerek_valve","timestamp":"2021. április. 14. 09:33","title":"Óriási hiba van a Counter-Strike rendszerében, hackerek juthatnak be vele a számítógépbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd02aa83-3196-4533-82f0-c7a2c264c7df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Albert Bourla úgy véli, ősszel visszakaphatjuk a járvány előtti életünket.","shortLead":"Albert Bourla úgy véli, ősszel visszakaphatjuk a járvány előtti életünket.","id":"20210415_pfizer_vakcina_harmadik_dozis_koronavirus_oltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd02aa83-3196-4533-82f0-c7a2c264c7df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c523e92-f0f2-41c7-9184-a5c97dc16e3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210415_pfizer_vakcina_harmadik_dozis_koronavirus_oltas","timestamp":"2021. április. 15. 20:53","title":"Pfizer-vezérigazgató: Valószínű, hogy egy harmadik oltást is fel kell majd venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19663e21-3a9e-48d3-804e-ac92a93c1427","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"A jövő év végére állhat vissza a koronavírus-járvány előtti kereslet, vélik a Mol vezetői, akik ennek ellenére a tavalyinál jobb eredményt várnak. Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató a közgyűlés után beszélt arról is, mit keres a társaság több egyetem fenntartó alapítványának kuratóriumában.","shortLead":"A jövő év végére állhat vissza a koronavírus-járvány előtti kereslet, vélik a Mol vezetői, akik ennek ellenére...","id":"20210415_mol_hernadi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19663e21-3a9e-48d3-804e-ac92a93c1427&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f5fa6f2-9a95-46a1-afe9-b3d9854ff9c9","keywords":null,"link":"/kkv/20210415_mol_hernadi","timestamp":"2021. április. 15. 17:32","title":"Hernádi Zsolt: A fékek és ellensúlyok kikényszerítésével fog működni a Mol és az állam alapítványa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c4d3b90-2084-4394-86cb-5b34abf7e334","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Apától, nagyapától, dédnagyapától búcsúznak.","shortLead":"Apától, nagyapától, dédnagyapától búcsúznak.","id":"20210415_Korabban_nem_publikalt_fotokkal_emlekeztek_Fulop_hercegre_a_kiralyi_csalad_tagjai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c4d3b90-2084-4394-86cb-5b34abf7e334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1bc1e6c-c5ff-45bb-b1ec-151ad464aa8c","keywords":null,"link":"/elet/20210415_Korabban_nem_publikalt_fotokkal_emlekeztek_Fulop_hercegre_a_kiralyi_csalad_tagjai","timestamp":"2021. április. 15. 10:32","title":"Korábban nem publikált fotókkal emlékeztek Fülöp hercegre a királyi család tagjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6940d0c1-d734-4fe0-a53d-2d7fea456448","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Merkely Béla oltotta be a súlyos betegségen átesett nőt.","shortLead":"Merkely Béla oltotta be a súlyos betegségen átesett nőt.","id":"20210414_oltas_kismama_mutudo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6940d0c1-d734-4fe0-a53d-2d7fea456448&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc9f3623-7813-4267-8eb6-2926e6f2ad23","keywords":null,"link":"/elet/20210414_oltas_kismama_mutudo","timestamp":"2021. április. 14. 13:25","title":"Beoltották azt a kismamát, akit korábban műtüdőre kellett tenni a fertőzés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a74b3a5d-a9f7-4280-9faf-72895aafd029","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem a sütővel van baj, ha löttyedt és sápadt marad a mélyhűtött hasábburgonya – fordultak a háziasszonyokhoz és háziférfiakhoz német szakértők. ","shortLead":"Nem a sütővel van baj, ha löttyedt és sápadt marad a mélyhűtött hasábburgonya – fordultak a háziasszonyokhoz és...","id":"202115_akrilamidkockazat_tulsult_krumpli","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a74b3a5d-a9f7-4280-9faf-72895aafd029&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2372e8ae-2838-407c-8ca7-819b2a3781ac","keywords":null,"link":"/360/202115_akrilamidkockazat_tulsult_krumpli","timestamp":"2021. április. 15. 14:00","title":"Szándékosan rosszul írják a fagyasztott krumpli csomagolásán, meddig kell sütni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"607fdeb6-d703-4666-b756-5d5ba920aa64","c_author":"HVG","category":"360","description":"A nyájimmunitás kialakulása globálisan és nálunk is messze van még, ezért fontos, hogy minél többen legyenek beoltva, a korlátozások pedig a járvány súlyosságához igazodjanak.","shortLead":"A nyájimmunitás kialakulása globálisan és nálunk is messze van még, ezért fontos, hogy minél többen legyenek beoltva...","id":"202115_oltasban_az_elbolyban_halalozasban_dobogon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=607fdeb6-d703-4666-b756-5d5ba920aa64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a808bb24-cdfb-42d6-b175-7eb8eb9a6995","keywords":null,"link":"/360/202115_oltasban_az_elbolyban_halalozasban_dobogon","timestamp":"2021. április. 15. 11:00","title":"Oltásban jól, Covid-halálozásban rosszul állunk a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4789c671-adcc-40e7-8596-a8c1e335bbf9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az eplényi sípályát nagyobb hó fedi, mint az idei tél egyes napjain, de a pálya már nem nyit újra.","shortLead":"Az eplényi sípályát nagyobb hó fedi, mint az idei tél egyes napjain, de a pálya már nem nyit újra.","id":"20210414_Latvanyos_videon_ahogy_egy_nap_alatt_belepi_a_ho_Eplenyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4789c671-adcc-40e7-8596-a8c1e335bbf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc7dda51-9ded-4fef-af38-fc8ec6ee1d07","keywords":null,"link":"/elet/20210414_Latvanyos_videon_ahogy_egy_nap_alatt_belepi_a_ho_Eplenyt","timestamp":"2021. április. 14. 11:48","title":"Látványos videón, ahogy egy nap alatt belepi a hó Eplényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]