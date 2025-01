Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e457c2da-2be8-47dc-a13e-ecb241a83468","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Valaki a házak felett repked, a helyiek attól tartanak, hogy őket videózzák.","shortLead":"Valaki a házak felett repked, a helyiek attól tartanak, hogy őket videózzák.","id":"20250107_horvatzsidany-rejtelyes-dron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e457c2da-2be8-47dc-a13e-ecb241a83468.jpg","index":0,"item":"19e86d85-a01a-49f4-9e7e-68b4b5ee4635","keywords":null,"link":"/itthon/20250107_horvatzsidany-rejtelyes-dron","timestamp":"2025. január. 07. 20:36","title":"Amerika után Horvátzsidányt is rejtélyes drón tartja rettegésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40dd4adf-1446-45c9-accf-612324828339","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Ez is református címmel indítanak tájékoztató kampányt, azt akarják bemutatni, milyen munkát végeznek.","shortLead":"Ez is református címmel indítanak tájékoztató kampányt, azt akarják bemutatni, milyen munkát végeznek.","id":"20250106_kampany-kegyelmi-botrany-reformatus-egyhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40dd4adf-1446-45c9-accf-612324828339.jpg","index":0,"item":"fe19d28a-4e49-43f9-a705-284573e311cd","keywords":null,"link":"/itthon/20250106_kampany-kegyelmi-botrany-reformatus-egyhaz","timestamp":"2025. január. 06. 14:16","title":"Úgy megtépázta a kegyelmi botrány a református egyházat, hogy egész éves kampányba kezdenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"308b13b1-d77d-42f7-8573-f7c780767ecb","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Öt évre köthetnek szerződést a felek, Elon Musk cége az olasz kormány telekommunikációjának biztonságáért felelne.","shortLead":"Öt évre köthetnek szerződést a felek, Elon Musk cége az olasz kormány telekommunikációjának biztonságáért felelne.","id":"20250106_olaszorszag-spacex-telekommunikacios-szerzodes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/308b13b1-d77d-42f7-8573-f7c780767ecb.jpg","index":0,"item":"5b02ccf0-08e9-4797-85f6-51453ba07e56","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250106_olaszorszag-spacex-telekommunikacios-szerzodes","timestamp":"2025. január. 06. 09:34","title":"Másfél milliárd eurót fizethet Olaszország a SpaceX-nek biztonsági szolgáltatásokért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6820e043-417b-4c11-8bee-eb40f20e1465","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Las Vegasban mutatta be a HMD az OffGrid nevű készüléket, ami műholdas kapcsolaton keresztül hív segítséget, ha bajba kerül a felhasználó.","shortLead":"Las Vegasban mutatta be a HMD az OffGrid nevű készüléket, ami műholdas kapcsolaton keresztül hív segítséget, ha bajba...","id":"20250106_hmd-offgrid-muholdas-kapcsolat-uzenetkuldes-eletmentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6820e043-417b-4c11-8bee-eb40f20e1465.jpg","index":0,"item":"7eff52e2-711d-45ba-8215-e940f54a2e27","keywords":null,"link":"/tudomany/20250106_hmd-offgrid-muholdas-kapcsolat-uzenetkuldes-eletmentes","timestamp":"2025. január. 06. 15:33","title":"Életet menthet a HMD új kütyüje, elég hozzá megnyomni egy gombot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"765298d5-2118-43b7-ab81-a2fc65b4059f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök egy podcastban beszélt a háború lezárásának lehetőségéről, Ukrajna és az USA NATO-tagságáról és arról is, hogy mit vár Trump elnök beiktatásától.","shortLead":"Az ukrán elnök egy podcastban beszélt a háború lezárásának lehetőségéről, Ukrajna és az USA NATO-tagságáról és arról...","id":"20250106_Zelenszkij-Trump-ukrajna-beke-nato-tuzszunet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/765298d5-2118-43b7-ab81-a2fc65b4059f.jpg","index":0,"item":"7062f720-ed1c-4f07-b8ab-944d08618846","keywords":null,"link":"/vilag/20250106_Zelenszkij-Trump-ukrajna-beke-nato-tuzszunet","timestamp":"2025. január. 06. 12:12","title":"Zelenszkij: Csak az USA adhat garanciát a békére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e50ad5c7-06f1-4c3b-8237-0358f3cbb2cc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Olyan sokan használják a méregdrága ChatGPT Prót, hogy még így sem termel nyereséget az OpenAI számára.","shortLead":"Olyan sokan használják a méregdrága ChatGPT Prót, hogy még így sem termel nyereséget az OpenAI számára.","id":"20250106_openai-chatgpt-pro-elofizetes-veszteseg-hasznalat-mesterseges-intelligencia-sam-altman","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e50ad5c7-06f1-4c3b-8237-0358f3cbb2cc.jpg","index":0,"item":"0e2c9cdb-c371-4c66-aaf3-f45db4c6e2cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250106_openai-chatgpt-pro-elofizetes-veszteseg-hasznalat-mesterseges-intelligencia-sam-altman","timestamp":"2025. január. 06. 14:03","title":"Havi 80 000 forint a ChatGPT legdrágább csomagja, de Sam Altman szerint ez túl kevés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52d0a27e-d375-4e52-a79f-25e8f928ecd0","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A nagykövet szerint a miniszter saját gyarapodására használta hivatalát, megfosztva hazája polgárait a pénzügyi forrásoktól.","shortLead":"A nagykövet szerint a miniszter saját gyarapodására használta hivatalát, megfosztva hazája polgárait a pénzügyi...","id":"20250107_david-pressman-rogan-szankcio-bejelentes-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/52d0a27e-d375-4e52-a79f-25e8f928ecd0.jpg","index":0,"item":"d03bd6b8-217e-4e8e-9d61-fd6377aafab2","keywords":null,"link":"/itthon/20250107_david-pressman-rogan-szankcio-bejelentes-video","timestamp":"2025. január. 07. 19:46","title":"Videón is megnézheti David Pressman bejelentését a Rogán Antal elleni szankcióról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50d68473-58f1-45cc-86b8-8470c1bd5b48","c_author":"Serdült Viktória","category":"360","description":"„Az ember csak akkor veszi észre, hogy nem kapott levegőt, amikor felbukkan a víz alól” – mondja Laczó Adrienn volt bíró, aki januártól egy ügyvédi irodában dolgozik tovább. A Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégiumának egykori tanácselnöke szerint a bírák közül egyre többen érzik, hogy olyan nyomás nehezedik rájuk, ami nem megengedhető. Hogyan nyilvánul meg ez a nyomás, és volt-e bármilyen hatása a bírák kiállásának? Miért volt szerinte mélyen sértő az új OBT-elnök nyilatkozata a „zavaró hangokról”? HVG-portré. ","shortLead":"„Az ember csak akkor veszi észre, hogy nem kapott levegőt, amikor felbukkan a víz alól” – mondja Laczó Adrienn volt...","id":"20250107_Laczo-Adrienn-lemondott-biro-portre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50d68473-58f1-45cc-86b8-8470c1bd5b48.jpg","index":0,"item":"0f2a02e7-7952-4849-b7bf-86c805be384a","keywords":null,"link":"/360/20250107_Laczo-Adrienn-lemondott-biro-portre","timestamp":"2025. január. 07. 09:30","title":"Laczó Adrienn, lemondott bíró: Dermesztő hatás nyomja rá a bélyegét az egész bírói szervezetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]