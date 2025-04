Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"750a5b00-2795-433e-b953-7d4e3469079c","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az EU-nak folyamatosan van valamilyen terve a szegénység csökkentésére, ezek azonban sorra kudarcot vallanak. A jelenleg hivatalban lévő Európai Bizottság is ígéretet tett egy koncepció kidolgozására, céldátumként a következő évet jelölték meg. Most kaptak hozzá némi sorvezetőt – a szegényektől.","shortLead":"Az EU-nak folyamatosan van valamilyen terve a szegénység csökkentésére, ezek azonban sorra kudarcot vallanak...","id":"20250422_szegenyseg_europai_unio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/750a5b00-2795-433e-b953-7d4e3469079c.jpg","index":0,"item":"ab572854-f5ae-4274-989f-67b22a3b8b32","keywords":null,"link":"/eurologus/20250422_szegenyseg_europai_unio","timestamp":"2025. április. 22. 12:46","title":"A szegénységet nem enyhíteni, hanem felszámolni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14e1078e-09d2-4097-8579-5a1869f91fda","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Kirill Martinovot nemkívánatos szervezet tevékenységének megszervezése miatt ítélték el. Az egyik ebből a Novaja Gazeta Európa, aminek a főszerkesztője.","shortLead":"Kirill Martinovot nemkívánatos szervezet tevékenységének megszervezése miatt ítélték el. Az egyik ebből a Novaja Gazeta...","id":"20250422_kirill-martinov-foszerkeszto-novaja-gazeta-itelet-oroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14e1078e-09d2-4097-8579-5a1869f91fda.jpg","index":0,"item":"7ebb4429-7c1d-4e80-ad0a-48facc85c900","keywords":null,"link":"/vilag/20250422_kirill-martinov-foszerkeszto-novaja-gazeta-itelet-oroszorszag","timestamp":"2025. április. 22. 15:27","title":"Hat év börtönre ítélték egy orosz lap főszerkesztőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8a8196b-e5bb-4cbb-8a5c-dabfa192e3d5","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"90-es táblánál lépte túl a sebességet.","shortLead":"90-es táblánál lépte túl a sebességet.","id":"20250423_Majdnem-200-zal-a-90-es-tablanal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8a8196b-e5bb-4cbb-8a5c-dabfa192e3d5.jpg","index":0,"item":"94f59a12-280d-4b0f-8270-05b7805251c0","keywords":null,"link":"/cegauto/20250423_Majdnem-200-zal-a-90-es-tablanal","timestamp":"2025. április. 23. 14:16","title":"Félmilliós bírságot kapott a sofőr, aki majdnem 200-zal száguldott húsvéthétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff41c5ed-37fe-442f-8a66-fe74f1233eb7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Újdelhi védővámot vetett ki az olcsó kínai acél behozatalára.","shortLead":"Újdelhi védővámot vetett ki az olcsó kínai acél behozatalára.","id":"20250422_India-Kina-vamhaboru-acel-import","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff41c5ed-37fe-442f-8a66-fe74f1233eb7.jpg","index":0,"item":"6a3ef9f8-e943-40f9-a2b6-5d8679525aad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250422_India-Kina-vamhaboru-acel-import","timestamp":"2025. április. 22. 08:29","title":"India beszállt a Kína elleni vámháborúba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96548ab1-5ec6-4a58-b7b5-6a17ff5a7cac","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A fesztiválokon és más tömegrendezvényeken is könnyedén visszaválthatók lesznek a palackok, a dobozok és az üvegek egy új, mobil Repont-automatának köszönhetően.","shortLead":"A fesztiválokon és más tömegrendezvényeken is könnyedén visszaválthatók lesznek a palackok, a dobozok és az üvegek...","id":"20250422_mohu-repont-mobil-palackvisszavalto-automata-rendezvenyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96548ab1-5ec6-4a58-b7b5-6a17ff5a7cac.jpg","index":0,"item":"88e35d5b-b09a-43a7-811b-dfddcbf04d13","keywords":null,"link":"/tudomany/20250422_mohu-repont-mobil-palackvisszavalto-automata-rendezvenyek","timestamp":"2025. április. 22. 09:03","title":"Itt az új palackvisszaváltó automata, de ezzel nem a boltokban fog találkozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ba30851-7da3-42b4-8938-f6f6a6cb2cd5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független képviselő átsétálna a hídon, a Gyurcsány-film rendezője pedig minden áthaladót bevonna a „szabad közlekedésért” való kiállásba.","shortLead":"A független képviselő átsétálna a hídon, a Gyurcsány-film rendezője pedig minden áthaladót bevonna a „szabad...","id":"20250422_erzsebet-hid-hadhazy-akos-dezsy-zoltan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ba30851-7da3-42b4-8938-f6f6a6cb2cd5.jpg","index":0,"item":"20501f8b-3965-4471-bc65-5a1d0f5926de","keywords":null,"link":"/itthon/20250422_erzsebet-hid-hadhazy-akos-dezsy-zoltan","timestamp":"2025. április. 22. 09:49","title":"Ez lesz kedden az Erzsébet hídon: Hadházy Ákos és Vészabó Noémi exférje is provokátorokat emleget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5a2b068-d028-4ce5-a1b6-5188c621a56c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók egy izgalmas kísérlet keretében olyan színt tártak fel, amilyent állítólag eddig ember még sohasem látott, miután ez a szín túlmutat a természetes, általunk érzékelhető színskálán.","shortLead":"Amerikai kutatók egy izgalmas kísérlet keretében olyan színt tártak fel, amilyent állítólag eddig ember még sohasem...","id":"20250423_szemmel-nem-lathato-szin-kekeszold-olo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e5a2b068-d028-4ce5-a1b6-5188c621a56c.jpg","index":0,"item":"d2076f1a-9be0-40a6-b3ef-2a9753192410","keywords":null,"link":"/tudomany/20250423_szemmel-nem-lathato-szin-kekeszold-olo","timestamp":"2025. április. 23. 08:03","title":"Kikevertek egy új színt, amilyet eddig egyetlen ember sem látott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e3a4436-5223-4cd2-8135-8f1038ec09fc","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A fővárosi imázscégtől a Közgyűlés Vitézy Dávid kezdeményezésére minden támogatást megvont, így az év elején szinte mindenkit kirúgtak a Budapest Brandtől, amely most formálisan is megszűnik, eddigi közfeladatait szétosztják.","shortLead":"A fővárosi imázscégtől a Közgyűlés Vitézy Dávid kezdeményezésére minden támogatást megvont, így az év elején szinte...","id":"20250423_karacsony-gergely-budapest-brand-zrt-kiss-ambrus-vitezy-david","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e3a4436-5223-4cd2-8135-8f1038ec09fc.jpg","index":0,"item":"88c07d47-0239-4111-b389-8c86d9deed12","keywords":null,"link":"/kkv/20250423_karacsony-gergely-budapest-brand-zrt-kiss-ambrus-vitezy-david","timestamp":"2025. április. 23. 15:51","title":"Karácsony kezdeményezi a Budapest Brand Zrt. megszüntetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]