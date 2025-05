Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c830aa1d-62a9-432d-b730-bff757473a46","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az ukránok által elfogott magyar kémek olyan információkat gyűjthettek, amelyek Magyarországnak nem túl hasznosak, Oroszországnak viszont annál inkább – véli Rácz András Oroszország-szakértő, aki szerint a magyar kormány szándékosan, a kárpátaljai magyarok érdekeivel is ellentétesen eszkalálja a konfliktust.","shortLead":"Az ukránok által elfogott magyar kémek olyan információkat gyűjthettek, amelyek Magyarországnak nem túl hasznosak...","id":"20250512_racz-andras-ukrajna-magyarorszag-kembotrany-oroszorszag-karpatalja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c830aa1d-62a9-432d-b730-bff757473a46.jpg","index":0,"item":"3d7d0d60-6e88-4a51-abb4-311a31032240","keywords":null,"link":"/itthon/20250512_racz-andras-ukrajna-magyarorszag-kembotrany-oroszorszag-karpatalja","timestamp":"2025. május. 12. 08:11","title":"Rácz András a kémbotrányról: Kárpátalja légvédelméről az oroszoknak kell információ, nem Magyarországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a9e87d3-6a6b-4385-85c6-ffbc69968595","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség válasza szerint egyelőre ismeretlen személlyel szemben zajlik büntetőeljárás.","shortLead":"A rendőrség válasza szerint egyelőre ismeretlen személlyel szemben zajlik büntetőeljárás.","id":"20250513_volt-igazgato-komarom-technikum-szexualis-kapcsolat-diakkal-nyomozas-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a9e87d3-6a6b-4385-85c6-ffbc69968595.jpg","index":0,"item":"d49c9960-2975-4c86-ade7-c71bfeefb41c","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_volt-igazgato-komarom-technikum-szexualis-kapcsolat-diakkal-nyomozas-rendorseg","timestamp":"2025. május. 13. 06:26","title":"Még tart a nyomozás a volt komáromi iskolaigazgató ügyében, akinek a gyanú szerint a diákjával volt szexuális kapcsolata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9674b6b8-4e06-4937-b657-4bf2bd1dc1bc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hamarosan új együttműködési megállapodást köthet a Microsoft és az OpenAI, mindkét cég jól járhat a megegyezéssel. ","shortLead":"Hamarosan új együttműködési megállapodást köthet a Microsoft és az OpenAI, mindkét cég jól járhat a megegyezéssel. ","id":"20250512_openai-chatgpt-microsoft-egyuttmukodes-megallapodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9674b6b8-4e06-4937-b657-4bf2bd1dc1bc.jpg","index":0,"item":"c77170a8-03c1-413e-a777-ae8e28ff04fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250512_openai-chatgpt-microsoft-egyuttmukodes-megallapodas","timestamp":"2025. május. 12. 10:03","title":"Gőzerővel tárgyal az OpenAI és a Microsoft, sok múlhat a megegyezésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28a26336-64a4-4760-a3e7-2cff054a15fa","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Tévhit, hogy az otthon okosítása drága: néhány tízezer forinttal már el lehet indulni, a teljes rendszer aztán később egyedi igények alapján apránként felépíthető. Szakember nem szükséges, csak egy kis tervezés. Teszten a Meross kütyüi.","shortLead":"Tévhit, hogy az otthon okosítása drága: néhány tízezer forinttal már el lehet indulni, a teljes rendszer aztán később...","id":"20250511_olcso-okosotthon-rendszer-meross-hub-jelenletszenzor-ora-homero-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28a26336-64a4-4760-a3e7-2cff054a15fa.jpg","index":0,"item":"3c344fa8-cd6b-4bf1-8fe7-628b5bb274e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250511_olcso-okosotthon-rendszer-meross-hub-jelenletszenzor-ora-homero-teszt-velemeny","timestamp":"2025. május. 11. 20:03","title":"20 ezer forinttal van értelme beszállni a lakásokosításba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b583b459-9d87-48e8-9fb0-44f5916b4524","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Titokban kivették a szabálytalan projekteket az Európai Bizottságnak leadandó számlacsomagból. Közel 10 milliárd forintnyi uniós pénz úszott el, és – akárcsak az Elios-ügyben – itt is az adófizetők állták a cechet.","shortLead":"Titokban kivették a szabálytalan projekteket az Európai Bizottságnak leadandó számlacsomagból. Közel 10 milliárd...","id":"20250513_rogan-antal-unios-tamogatas-szabalytalanasgok-profitrade-90-kft-feltalalo-mobilsign-olaf-elios-magyar-kormany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b583b459-9d87-48e8-9fb0-44f5916b4524.jpg","index":0,"item":"0795247c-f75b-4c52-931b-73373250147f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250513_rogan-antal-unios-tamogatas-szabalytalanasgok-profitrade-90-kft-feltalalo-mobilsign-olaf-elios-magyar-kormany","timestamp":"2025. május. 13. 11:45","title":"A kormány ugyanazt a trükköt dobta be Rogánék cégének EU-s pénzeinél, mint az Elios-ügyben, és a végén mi fizettünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"314582d2-5968-4908-b68b-e400532f8e5a","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Zakatol a kampány.","shortLead":"Zakatol a kampány.","id":"20250512_drogeria-arresstop-tajekoztato-kep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/314582d2-5968-4908-b68b-e400532f8e5a.jpg","index":0,"item":"a532a067-a104-45cb-b46f-042dff99f9c3","keywords":null,"link":"/kkv/20250512_drogeria-arresstop-tajekoztato-kep","timestamp":"2025. május. 12. 11:27","title":"Közzétette a kormány, milyen tájékoztatót kell a drogériáknak kitenniük az árrésstopról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7f16cc1-2444-4934-982f-d2aaee3bbad2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ügyet a holland és az ausztrál kormány vitte a nemzetközi szervezet elé.","shortLead":"Az ügyet a holland és az ausztrál kormány vitte a nemzetközi szervezet elé.","id":"20250513_malaysia-airlines-mh17-jarat-orosz-raketa-ensz-icao","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7f16cc1-2444-4934-982f-d2aaee3bbad2.jpg","index":0,"item":"8fdde018-b371-487f-bb8d-504aac4b9845","keywords":null,"link":"/vilag/20250513_malaysia-airlines-mh17-jarat-orosz-raketa-ensz-icao","timestamp":"2025. május. 13. 10:03","title":"Az ENSZ szerint is Oroszország felelős az MH17-es járat lelövéséért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07d14a3f-a3d8-4655-9bda-16e712a55440","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz elnöki szóvivő azt követően szólalt meg, hogy a németek újabb szankciókat helyeztek kilátásba arra az esetre, ha Moszkva nem fogadná el a nap végéig a nyugati hatalmak által felvetett, azonnali, feltétel nélküli, 30 napra szóló tűzszünet ajánlatát.","shortLead":"Az orosz elnöki szóvivő azt követően szólalt meg, hogy a németek újabb szankciókat helyeztek kilátásba arra az esetre...","id":"20250512_peszkov-ultimatum-oroszorszag-nemetorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07d14a3f-a3d8-4655-9bda-16e712a55440.jpg","index":0,"item":"4759e4ef-4b9f-4e4f-a40b-1879776a1f06","keywords":null,"link":"/vilag/20250512_peszkov-ultimatum-oroszorszag-nemetorszag","timestamp":"2025. május. 12. 18:26","title":"Peszkov a német felszólításra: Oroszországgal nem lehet az ultimátumok nyelvén beszélni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]