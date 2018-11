Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a3e9f7fc-91ed-4ab0-aa9c-14b21b241ca7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Nyezaviszimaja Gazeta azt írja, a magyar kormány hamarosan javasolhatja Kijevnek, hogy Kárpátalja hasonló státuszt kapjon, mint a moldovai autonóm terület.","shortLead":"A Nyezaviszimaja Gazeta azt írja, a magyar kormány hamarosan javasolhatja Kijevnek, hogy Kárpátalja hasonló státuszt...","id":"20181114_Orosz_lap_A_magyar_kulugy_azt_szeretne_hogy_Karpatalja_olyan_legyen_mint_Gagauzia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3e9f7fc-91ed-4ab0-aa9c-14b21b241ca7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2f51adf-328e-4478-aac8-78e0c92a5d74","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Orosz_lap_A_magyar_kulugy_azt_szeretne_hogy_Karpatalja_olyan_legyen_mint_Gagauzia","timestamp":"2018. november. 14. 16:28","title":"Orosz lap: A magyar külügy azt szeretné, hogy Kárpátalja olyan legyen, mint Gagauzia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"902a3bd5-b02c-45fe-a96f-ecccdafd0061","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lockdown, vagyis a Lezárás funkció már elérhető a 9-es verziószámú Androidban, sokan azonban talán nem is használják, pedig érdemes volna. Mutatjuk, miről van szó.","shortLead":"A Lockdown, vagyis a Lezárás funkció már elérhető a 9-es verziószámú Androidban, sokan azonban talán nem is használják...","id":"20181115_android_9_pie_lockdown_lezaras_funkcio_telefon_lezarasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=902a3bd5-b02c-45fe-a96f-ecccdafd0061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68c3797d-ac43-49c2-97c3-9213d7c77ca9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181115_android_9_pie_lockdown_lezaras_funkcio_telefon_lezarasa","timestamp":"2018. november. 15. 12:33","title":"Van az új Androidban egy funkció, amellyel még nagyobb biztonságban tudhatja adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec692d4-d02e-4ba2-bf18-7244ca71e919","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem ipari kémek repkednek egy német vállalat központja felett, hanem a saját kis drónjai. ","shortLead":"Nem ipari kémek repkednek egy német vállalat központja felett, hanem a saját kis drónjai. ","id":"20181114_dron_autogyar_zf","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ec692d4-d02e-4ba2-bf18-7244ca71e919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"672c0b8c-5c95-4a49-8e83-954b892822c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20181114_dron_autogyar_zf","timestamp":"2018. november. 15. 04:08","title":"Ebben az autóalkatrész-gyárban már drónok repkednek az alkatrészekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0d869a0-f1a3-499e-afa2-b879ab8af79d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tüzet már eloltották, senki nem sérült meg, de óriási a torlódás.","shortLead":"A tüzet már eloltották, senki nem sérült meg, de óriási a torlódás.","id":"20181115_Egy_kigyulladt_busz_miatt_lepesben_halad_a_forgalom_a_Szell_Kalman_ternel__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0d869a0-f1a3-499e-afa2-b879ab8af79d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"073115af-5d08-4db8-8946-4a271d6ac080","keywords":null,"link":"/cegauto/20181115_Egy_kigyulladt_busz_miatt_lepesben_halad_a_forgalom_a_Szell_Kalman_ternel__video","timestamp":"2018. november. 15. 08:27","title":"Egy kigyulladt busz miatt nagyon belassult a forgalom a Széll Kálmán térnél – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0831818-9c3c-4188-879a-ee1fa7130f89","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A pénzérme az öltözőben maradt, David McNamarának ekkor ugrott be az ötlet: kő-papír-ollóval döntsenek a csapatkapitányok. Az angol szövetség nem díjazta a dolgot.","shortLead":"A pénzérme az öltözőben maradt, David McNamarának ekkor ugrott be az ötlet: kő-papír-ollóval döntsenek...","id":"20181114_Eltiltottak_egy_jatekvezetot_mert_erme_helyett_kopapirolloval_dontotte_el_melyik_fel_kezdjen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0831818-9c3c-4188-879a-ee1fa7130f89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04007bc8-73cb-4f7c-b880-ec1b9ee31e67","keywords":null,"link":"/sport/20181114_Eltiltottak_egy_jatekvezetot_mert_erme_helyett_kopapirolloval_dontotte_el_melyik_fel_kezdjen","timestamp":"2018. november. 14. 10:32","title":"Eltiltottak egy játékvezetőt, mert érme helyett kő-papír-ollóval döntötte el, melyik fél kezdjen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d2d2f1f-1ff8-405f-b471-ae4235ade46c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az AFP tudósítója a nemrég megnyitott szír–jordániai határállomáson járt, Nassibban, és megdöbbent azon, amit látott.","shortLead":"Az AFP tudósítója a nemrég megnyitott szír–jordániai határállomáson járt, Nassibban, és megdöbbent azon, amit látott.","id":"20181114_Zsoldosbol_sutemenyarus_nehol_mar_viragzik_az_uzlet_a_sziriai_romokon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d2d2f1f-1ff8-405f-b471-ae4235ade46c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b12d20e4-1765-4051-a083-c066ce95dced","keywords":null,"link":"/kkv/20181114_Zsoldosbol_sutemenyarus_nehol_mar_viragzik_az_uzlet_a_sziriai_romokon","timestamp":"2018. november. 14. 10:56","title":"Zsoldosból süteményárus, néhol már virágzik az üzlet a szíriai romokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0260768-e2c5-4869-87cf-8a16c37ff44f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az agyonvert kiskutyákat fel is gyújtotta. ","shortLead":"Az agyonvert kiskutyákat fel is gyújtotta. ","id":"20181114_Het_kolyokkutyat_vert_agyon_baltaval_egy_no_Zala_megyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0260768-e2c5-4869-87cf-8a16c37ff44f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ac8d564-8a33-4a67-bbef-0e1be77adb2f","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Het_kolyokkutyat_vert_agyon_baltaval_egy_no_Zala_megyeben","timestamp":"2018. november. 14. 11:18","title":"Hét kölyökkutyát vert agyon baltával egy nő Zala megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aa8ea50-91d7-4662-b7a6-08f289a1cc03","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Élettársát hozzáadta feleségül az egyik sértetthez, hogy megszerezze annak lakását.","shortLead":"Élettársát hozzáadta feleségül az egyik sértetthez, hogy megszerezze annak lakását.","id":"20181115_Emberkereskedelemmel_is_meggyanusitottak_az_idoseket_atvero_bunbanda_egyik_tagjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2aa8ea50-91d7-4662-b7a6-08f289a1cc03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2f37cb9-dab6-420e-a7eb-c7f284f65b03","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Emberkereskedelemmel_is_meggyanusitottak_az_idoseket_atvero_bunbanda_egyik_tagjat","timestamp":"2018. november. 15. 15:24","title":"Emberkereskedelemmel is meggyanúsították az időseket átverő bűnbanda egyik tagját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]