Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"76ec483e-f948-482a-802e-984e1272d7ca","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Több mint 700 ezer forinttal tartoznak az egyik ott dolgozónak.","shortLead":"Több mint 700 ezer forinttal tartoznak az egyik ott dolgozónak.","id":"20250501_Elkuldte-de-nem-fizette-ki-a-dolgozokat-a-paksi-atomeromuvet-epito-egyik-orosz-ceg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76ec483e-f948-482a-802e-984e1272d7ca.jpg","index":0,"item":"2333b672-1a8d-40f0-a6ad-9b9fe016591f","keywords":null,"link":"/kkv/20250501_Elkuldte-de-nem-fizette-ki-a-dolgozokat-a-paksi-atomeromuvet-epito-egyik-orosz-ceg","timestamp":"2025. május. 01. 21:14","title":"Elküldte, de nem fizette ki a dolgozókat a paksi atomerőművet építő egyik orosz cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5224a24a-5c8c-4226-b1ab-a5404c0252a8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Június 1-től érvényes az Angol Labdarúgó-szövetség határozata.","shortLead":"Június 1-től érvényes az Angol Labdarúgó-szövetség határozata.","id":"20250501_transznemu-no-foci-bajnoksag-kitiltas-fa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5224a24a-5c8c-4226-b1ab-a5404c0252a8.jpg","index":0,"item":"ce2b2b5f-4d3a-4aef-a584-7b26ddf4937b","keywords":null,"link":"/sport/20250501_transznemu-no-foci-bajnoksag-kitiltas-fa","timestamp":"2025. május. 01. 14:47","title":"Kitiltják a transznemű nőket az angol női focibajnokságból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19bf6fd5-1966-4f8e-ae36-dc0c89d6cc41","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Eszement összegeket költene védekezésre 2026-ban az amerikai elnök.","shortLead":"Eszement összegeket költene védekezésre 2026-ban az amerikai elnök.","id":"20250502_Donald-Trump-hadsereg-fegyverkezes-Vaskupola-kongresszus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19bf6fd5-1966-4f8e-ae36-dc0c89d6cc41.jpg","index":0,"item":"eadc4f31-ccac-4b7b-b552-20926379b54d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250502_Donald-Trump-hadsereg-fegyverkezes-Vaskupola-kongresszus","timestamp":"2025. május. 02. 19:19","title":"Trump akkora fegyverkezési versenybe kezdett, mintha nem lenne holnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b475bf84-1a7c-4304-90d7-dc0a3e74bf4f","c_author":"Matalin Dóra - Hamvay Péter ","category":"360","description":"Hogyan változott az étrendünk az elmúlt évtizedekben, és mit jelent az a sokkoló állítás, hogy gyakorlatilag egész nap desszertet eszünk? Mi történik a szervezetünkkel, ha 12, 16 vagy akár 24 órás szünetet tartunk a táplálkozásban? Lehetnek-e nem kívánt mellékhatásai az időszakos böjtnek? Mi a jó stratégia, ha sóvárgunk az étel után? Piacon vagy boltban vásároljunk? Csak nyersen együnk zöldséget? Többek között ezekről a témákról is beszélgettünk a HVG Címlapsztoriban Bartha Ákos élelmiszerbiológussal és Szabó Adrienn dietetikussal, akik azt is elmondták, ők maguk milyen étrendet követnek, vacsoráznak-e este hat után, és milyen táplálékkiegészítőt szednek.","shortLead":"Hogyan változott az étrendünk az elmúlt évtizedekben, és mit jelent az a sokkoló állítás, hogy gyakorlatilag egész nap...","id":"20250501_napi-otszori-etkezes-vs-idoszakos-bojt-bartha-akos-szabo-adrienn","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b475bf84-1a7c-4304-90d7-dc0a3e74bf4f.jpg","index":0,"item":"fef33a33-e464-4476-a269-ea56b7eb26b3","keywords":null,"link":"/360/20250501_napi-otszori-etkezes-vs-idoszakos-bojt-bartha-akos-szabo-adrienn","timestamp":"2025. május. 01. 17:30","title":"Napi ötszöri étkezés vs. időszakos böjt – ezt eszi egy átlagos napon a dietetikus és az élelmiszerbiológus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2027378-a8c8-4b72-a053-e49cd99677f2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"116 éves és 326 napos volt.","shortLead":"116 éves és 326 napos volt.","id":"20250501_Meghalt-a-vilag-legidosebb-emberenek-tartott-brazil-apaca","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2027378-a8c8-4b72-a053-e49cd99677f2.jpg","index":0,"item":"8f7103d8-0224-446a-92b3-fa2af915036c","keywords":null,"link":"/elet/20250501_Meghalt-a-vilag-legidosebb-emberenek-tartott-brazil-apaca","timestamp":"2025. május. 01. 12:32","title":"Meghalt a világ legidősebb emberének tartott brazil apáca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1a90bae-cd4e-4a7b-b2d3-e914081e155e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A 2001-es évjáratú Forma-1-es versenyautóval az osztrák nagydíjon diadalmaskodott a skót pilóta.","shortLead":"A 2001-es évjáratú Forma-1-es versenyautóval az osztrák nagydíjon diadalmaskodott a skót pilóta.","id":"20250502_most-barki-lecsaphat-coulthard-futamgyoztes-mclaren-f1-autojara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1a90bae-cd4e-4a7b-b2d3-e914081e155e.jpg","index":0,"item":"761c85a0-83a5-41f4-a598-997adfcd81ce","keywords":null,"link":"/cegauto/20250502_most-barki-lecsaphat-coulthard-futamgyoztes-mclaren-f1-autojara","timestamp":"2025. május. 02. 07:21","title":"Most bárki lecsaphat Coulthard futamgyőztes McLaren F1-autójára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2868a49f-eb3a-4fea-997b-c28762018828","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a Kossuth Rádióban futott össze Toroczkai Lászlóval, a kézfogásukról készült képet pedig a Facebook-oldalán is megosztotta. Magyar Péter nem hagyta szó nélkül a nagy találkozást.","shortLead":"A miniszterelnök a Kossuth Rádióban futott össze Toroczkai Lászlóval, a kézfogásukról készült képet pedig...","id":"20250502_Lazar-Janos-utan-Orban-Viktor-is-a-Mi-Hazank-elnokevel-pozolt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2868a49f-eb3a-4fea-997b-c28762018828.jpg","index":0,"item":"a9b186ee-239a-4cc3-bd4c-b07e6caa1995","keywords":null,"link":"/itthon/20250502_Lazar-Janos-utan-Orban-Viktor-is-a-Mi-Hazank-elnokevel-pozolt","timestamp":"2025. május. 02. 14:20","title":"Lázár János után Orbán Viktor is a Mi Hazánk elnökével pózolt – Magyar Péter megfejtette, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c18a99f8-78ba-43c8-b8ed-bee921c8cefc","c_author":"Nyusztay Máté ","category":"tudomany","description":"Vajon létezik a Neptunusznál is nagyobb planéta, amely olyan elképesztő távolságban kering a Nap körül, hogy eddig senki nem vette észre?","shortLead":"Vajon létezik a Neptunusznál is nagyobb planéta, amely olyan elképesztő távolságban kering a Nap körül, hogy eddig...","id":"20250502_Kilencedik-bolygo-urkutatas-naprendszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c18a99f8-78ba-43c8-b8ed-bee921c8cefc.jpg","index":0,"item":"32a88185-53ef-48e3-a0c4-13bf4b9eb963","keywords":null,"link":"/tudomany/20250502_Kilencedik-bolygo-urkutatas-naprendszer","timestamp":"2025. május. 02. 22:37","title":"Új elmélet született a Naprendszer rejtélyes „kilencedik bolygójáról”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]