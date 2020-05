Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ac6d8602-54c7-400b-8866-ad3ee7e5d53b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az esernyő most nem kell.","shortLead":"Az esernyő most nem kell.","id":"20200518_Nyarias_idovel_indit_a_het","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac6d8602-54c7-400b-8866-ad3ee7e5d53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b66672b-3520-4594-9714-70fb67be11b1","keywords":null,"link":"/elet/20200518_Nyarias_idovel_indit_a_het","timestamp":"2020. május. 18. 05:45","title":"Nyárias idővel indít a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aláírók Semjén Zsoltnak is üzennek az általa beterjesztett törvényjavaslat miatt.","shortLead":"Az aláírók Semjén Zsoltnak is üzennek az általa beterjesztett törvényjavaslat miatt.","id":"20200519_karacsony_gergely_fovarosi_onkormanyzat_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69f27339-5d7a-43a4-95e0-c1ddc1d6cb5d","keywords":null,"link":"/itthon/20200519_karacsony_gergely_fovarosi_onkormanyzat_jarvany","timestamp":"2020. május. 19. 12:58","title":"Nyolc pontban írták le Karácsonyék, mit várnak Orbántól és a kormánytól a járvány után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7942226c-1280-4efa-b445-eb4127a62264","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fővárosi vállalkozások legjobb esetben is még további 4 hónapig tartó válságidőszakkal számolnak – derült ki a BKIK által készített kutatásból.","shortLead":"A fővárosi vállalkozások legjobb esetben is még további 4 hónapig tartó válságidőszakkal számolnak – derült ki a BKIK...","id":"20200518_budapest_ceg_valsag_tartalek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7942226c-1280-4efa-b445-eb4127a62264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5037fe23-daa2-494d-a157-8098a9a466a7","keywords":null,"link":"/kkv/20200518_budapest_ceg_valsag_tartalek","timestamp":"2020. május. 18. 11:56","title":"Öt budapesti cégből négynél kellett megszorításokat bevezetni a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"082db785-8848-478e-bb81-40792748a858","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Természetes élőhelyek pusztítása, emberi tevékenység ide vagy oda, Ausztráliában az emlősök pusztulásának döntő százalékáért a házimacskák felelősek. ","shortLead":"Természetes élőhelyek pusztítása, emberi tevékenység ide vagy oda, Ausztráliában az emlősök pusztulásának döntő...","id":"20200518_hazimacska_oshonos_allat_Ausztralia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=082db785-8848-478e-bb81-40792748a858&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65fae127-556a-4908-a956-a98d6ac85e09","keywords":null,"link":"/zhvg/20200518_hazimacska_oshonos_allat_Ausztralia","timestamp":"2020. május. 18. 11:07","title":"A házimacskák ölik meg a legtöbb őshonos állatot Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c34016f7-60f3-4b1a-9ade-2a416b1c8eb7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Film+, a Viasat6 és a TV2 Comedy csatornák műsorairól is levették a kódolást – közölte a MinDig TV szolgáltatásával ingyenes földfelszíni műsorszórást biztosító Antenna Hungária.","shortLead":"A Film+, a Viasat6 és a TV2 Comedy csatornák műsorairól is levették a kódolást – közölte a MinDig TV szolgáltatásával...","id":"20200518_mindig_tv_kodolatlan_csatornak_filmplusz_viasat6_tv2_comedy_dekoder","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c34016f7-60f3-4b1a-9ade-2a416b1c8eb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1040feb2-de0b-44e6-8926-c65c2b6748dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200518_mindig_tv_kodolatlan_csatornak_filmplusz_viasat6_tv2_comedy_dekoder","timestamp":"2020. május. 18. 20:03","title":"Ingyen nézheti: 3 tévécsatornáról is levették a kódolást május végéig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a2594be-192f-4f81-ab8e-73d7c1c31965","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Teljesen át kellene alakítanunk a társadalmi és gazdasági rendszereket ahhoz, hogy megelőzzük a katasztrófát. Az előrejelzések alapján ha nem változtatunk gyorsan és radikálisan, akkor 2050-ig ugyanígy pusztul majd a Föld.","shortLead":"Teljesen át kellene alakítanunk a társadalmi és gazdasági rendszereket ahhoz, hogy megelőzzük a katasztrófát...","id":"20200518_greenpeace_okoszisztema_biodiverzitas_klimavaltozas_ipbes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a2594be-192f-4f81-ab8e-73d7c1c31965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2b959c2-996b-49db-accb-4c46b043d700","keywords":null,"link":"/zhvg/20200518_greenpeace_okoszisztema_biodiverzitas_klimavaltozas_ipbes","timestamp":"2020. május. 18. 15:26","title":"Gyorsabban pusztul az ökoszisztéma, mint gondolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d2958a5-f2eb-4290-8af5-dfa6d4aecba9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Terápiás állatként szolgál az Országos Mentőszolgálat legnagyobb garázsában. ","shortLead":"Terápiás állatként szolgál az Országos Mentőszolgálat legnagyobb garázsában. ","id":"20200518_macska_mentosok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d2958a5-f2eb-4290-8af5-dfa6d4aecba9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8d25d38-1940-41b8-a634-24df83d71d03","keywords":null,"link":"/elet/20200518_macska_mentosok","timestamp":"2020. május. 18. 12:53","title":"Szerencsét hoztak a mentősök a fekete macskának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef9ffda0-4bc0-4fa2-ab90-9fd6c59de787","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus azt állítja, telefonon közölték vele a döntést, de komoly indoklást nem kapott.","shortLead":"A politikus azt állítja, telefonon közölték vele a döntést, de komoly indoklást nem kapott.","id":"20200518_jobbik_sneider_tamas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef9ffda0-4bc0-4fa2-ab90-9fd6c59de787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ad15498-e4ee-4fd3-969f-c1fdd00b7b84","keywords":null,"link":"/itthon/20200518_jobbik_sneider_tamas","timestamp":"2020. május. 18. 19:27","title":"Leváltja a Jobbik Sneider Tamást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]