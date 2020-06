Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d5764257-de00-433c-b67a-b0c4106197c4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nemcsak új gyanúsítottja van a 13 éve eltűnt kislány ügyének, de úgy tűnik, a német rendőrség nyomon volt annak idején, csak a felsőbb hatóságok nem vették komolyan őket.","shortLead":"Nemcsak új gyanúsítottja van a 13 éve eltűnt kislány ügyének, de úgy tűnik, a német rendőrség nyomon volt annak idején...","id":"20200606_A_rendorseg_ismerte_azt_a_ferfit_akinek_koze_lehet_Madeleine_McCann_eltuneshez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5764257-de00-433c-b67a-b0c4106197c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"293b7ae8-617f-4f78-80d6-f20a5b477969","keywords":null,"link":"/vilag/20200606_A_rendorseg_ismerte_azt_a_ferfit_akinek_koze_lehet_Madeleine_McCann_eltuneshez","timestamp":"2020. június. 06. 16:36","title":"A rendőrség ismerte azt a férfit, akinek köze lehet Madeleine McCann eltűnéshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"770591ec-6440-4e4e-9cc1-dd081d5b37c9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Leányvállalatot alapított Budapesten az állategészségügyi termékeket forgalmazó mamutcég, az Elanco.","shortLead":"Leányvállalatot alapított Budapesten az állategészségügyi termékeket forgalmazó mamutcég, az Elanco.","id":"202023_elanco_allati_egeszseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=770591ec-6440-4e4e-9cc1-dd081d5b37c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"353495dd-6eb5-4bc1-a3d8-fdb9cf56e5ad","keywords":null,"link":"/360/202023_elanco_allati_egeszseg","timestamp":"2020. június. 07. 12:15","title":"Legendás múltú multi telepszik meg Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe335d29-9eb4-477f-b7e0-7085d431c608","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A német és francia politikai támogatást maga mögött tudva öntené a pénzt a gazdaságba a koronavírus-járvány okozta sokk kivédésére az Európai Bizottság. Beindult a vita a segélyek és hitelek arányáról, a visszafizetésről és a következő hétéves periódus költségvetéséről is, a kompromisszum eléréséhez minden érdekcsoport kaphat valamit.","shortLead":"A német és francia politikai támogatást maga mögött tudva öntené a pénzt a gazdaságba a koronavírus-járvány okozta sokk...","id":"202023__europai_unio__helyreallitasi_alap__adossagnovelo_bankopres__mindenki_kedvere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe335d29-9eb4-477f-b7e0-7085d431c608&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cd30995-b74d-4600-99d2-9562b12cba4d","keywords":null,"link":"/360/202023__europai_unio__helyreallitasi_alap__adossagnovelo_bankopres__mindenki_kedvere","timestamp":"2020. június. 07. 12:00","title":"Röpködnek az euró-százmilliárdok az EU-ban, nem lesz könnyű mindenki kedvére elosztani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"739a1126-651b-407e-bd3e-18bf1e8e19ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vádirat szerint egy veszekedés után combon szúrta az élettársát a nő, aki ellen most emeltek vádat, majd ahelyett, hogy mentőt hívott volna, megpróbálta eltüntetni a nyomokat.","shortLead":"A vádirat szerint egy veszekedés után combon szúrta az élettársát a nő, aki ellen most emeltek vádat, majd ahelyett...","id":"20200608_kecskemet_halal_vademeles_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=739a1126-651b-407e-bd3e-18bf1e8e19ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8ce05f5-b7c9-4554-a09f-cf9efa645033","keywords":null,"link":"/itthon/20200608_kecskemet_halal_vademeles_rendorseg","timestamp":"2020. június. 08. 10:01","title":"Vádat emeltek az élettársa meggyilkolásával gyanúsított kecskeméti nő ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A besorolás a járvány ideje alatt nem változik.","shortLead":"A besorolás a járvány ideje alatt nem változik.","id":"20200607_megbizhato_adozo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e162b9f-15f3-495d-b0bf-419f29f95867","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200607_megbizhato_adozo","timestamp":"2020. június. 07. 10:23","title":"Megbízható adózó maradhat, aki a veszélyhelyzet idején lesz adósa a NAV-nak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04854f7b-9e12-4df9-8a1d-315a679a56b7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A 23 éves francia szélső 56 millió eurót érhet.","shortLead":"A 23 éves francia szélső 56 millió eurót érhet.","id":"20200607_Eladja_Dembelet_a_Barcelona","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04854f7b-9e12-4df9-8a1d-315a679a56b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23e308c3-e564-4ce9-9203-17b2f1bdd4e8","keywords":null,"link":"/sport/20200607_Eladja_Dembelet_a_Barcelona","timestamp":"2020. június. 07. 13:05","title":"Eladja Dembelét a Barcelona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62c78e7b-57ad-4228-a4f8-5f3ca4145b90","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor márka talán legkevésbé sportos modelljének is hatalmas rajongótábora van.","shortLead":"A bajor márka talán legkevésbé sportos modelljének is hatalmas rajongótábora van.","id":"20200608_Kicsi_Lego_az_BMW_Isetta_otlete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62c78e7b-57ad-4228-a4f8-5f3ca4145b90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8487930-bdf1-4ada-a1d9-36accb10441f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200608_Kicsi_Lego_az_BMW_Isetta_otlete","timestamp":"2020. június. 08. 13:36","title":"851 darabból áll össze a kicsi Lego BMW Isetta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az értelmi sérült, figyelemhiányos hiperaktivitás zavarral küzdő fiatalt csak azért hatszor bírságolták meg, mert nem volt nála személyi igazolvány.","shortLead":"Az értelmi sérült, figyelemhiányos hiperaktivitás zavarral küzdő fiatalt csak azért hatszor bírságolták meg, mert nem...","id":"20200607_borton_szabalysertes_fogyatekkal_elo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c09b59b1-a1fe-40d7-b8ff-59445edb457b","keywords":null,"link":"/itthon/20200607_borton_szabalysertes_fogyatekkal_elo","timestamp":"2020. június. 07. 16:25","title":"Hónapokra lecsuktak egy értelmi sérült fiatalt, pedig szabálysértésért nem kerülhetett volna börtönbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]