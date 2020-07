Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"036f96fd-64b9-44b3-9a9a-ecde3a61f836","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Földtől már több mint 1,5 millió kilométerre jár a Tienven-1 kínai Mars-szonda. A szerkezet nemrég lefotózta, honnan indult.","shortLead":"A Földtől már több mint 1,5 millió kilométerre jár a Tienven-1 kínai Mars-szonda. A szerkezet nemrég lefotózta, honnan...","id":"20200729_kina_mars_szonda_tienven_1_foto_hold","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=036f96fd-64b9-44b3-9a9a-ecde3a61f836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d871883-8247-4021-8510-18ea80ae1714","keywords":null,"link":"/tudomany/20200729_kina_mars_szonda_tienven_1_foto_hold","timestamp":"2020. július. 29. 16:03","title":"Fotót küldött haza a Marsra tartó kínai űrszonda, a Föld és a Hold is rajta van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8c66bab-f4f1-4bbf-9ac1-0ea844a5b543","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Pozitív tesztet produkált Mariano Diaz, a Real Madrid befejezője.","shortLead":"Pozitív tesztet produkált Mariano Diaz, a Real Madrid befejezője.","id":"20200728_Koronavirusos_a_Real_Madrid_csatara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8c66bab-f4f1-4bbf-9ac1-0ea844a5b543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae9f4bea-cfe3-4e12-8280-b4491d474e3c","keywords":null,"link":"/sport/20200728_Koronavirusos_a_Real_Madrid_csatara","timestamp":"2020. július. 28. 14:41","title":"Koronavírusos a Real Madrid csatára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d9314d4-c44e-4e56-9d4d-eab4c5b794ed","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A parányi élőlények agyagmintákba fúródva \"aludtak\" a Csendes-óceán mélyén, amíg óceánkutatók rájuk nem találtak.","shortLead":"A parányi élőlények agyagmintákba fúródva \"aludtak\" a Csendes-óceán mélyén, amíg óceánkutatók rájuk nem találtak.","id":"20200728_mikroba_mikroorganizmus_oceankutatok_uledek_tapanyag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d9314d4-c44e-4e56-9d4d-eab4c5b794ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bdde2b0-a0b5-41c1-b646-de551e866b41","keywords":null,"link":"/tudomany/20200728_mikroba_mikroorganizmus_oceankutatok_uledek_tapanyag","timestamp":"2020. július. 28. 19:03","title":"Százmillió éves mikrobákat hoztak vissza az életbe japán tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c13597d0-c500-4dbe-aad0-bbe9c9fcab60","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az új paksi blokkok építése már most csúszásban van, a meglévő blokkok élettartamát viszont újra meghosszabbítanák, ehhez az erőmű megvalósíthatósági tanulmányt rendelt. Arra számítanak, a hosszabbítást esetleg megúszhatják környezetvédelmi hatásvizsgálat nélkül.","shortLead":"Az új paksi blokkok építése már most csúszásban van, a meglévő blokkok élettartamát viszont újra meghosszabbítanák...","id":"20200729_Meg_akarjak_hosszabbitani_a_paksi_atomeromu_elettartamat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c13597d0-c500-4dbe-aad0-bbe9c9fcab60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61e790cc-5330-4bd6-b8a6-ab41e1b4e7b3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200729_Meg_akarjak_hosszabbitani_a_paksi_atomeromu_elettartamat","timestamp":"2020. július. 29. 11:58","title":"Környezetvédelmi hatásvizsgálat nélkül hosszabbítanák meg a paksi atomerőmű működését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57e8e9fe-df39-4749-82e2-d639d4895abf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Franciaországban bevizsgálták a levegőt: a 75 talált vegyület majdnem fele mérgező, és olyan is volt köztük, amelyet már 20 éve nem használhatnak.","shortLead":"Franciaországban bevizsgálták a levegőt: a 75 talált vegyület majdnem fele mérgező, és olyan is volt köztük, amelyet...","id":"20200728_novenyvedoszer_rovarirto_levego_legszennyezes_eu_mergezo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57e8e9fe-df39-4749-82e2-d639d4895abf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6338481-a5de-4e31-9fea-d3ae77e9cae6","keywords":null,"link":"/zhvg/20200728_novenyvedoszer_rovarirto_levego_legszennyezes_eu_mergezo","timestamp":"2020. július. 28. 09:10","title":"Évtizedek óta betiltották, de még mindig kimutatható a levegőben a növényvédőszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d50a48d-46ea-4cc4-abe7-fb5143f108d7","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Napokra elérhetetlenné vált a Garmin legtöbb szolgáltatása. A navigációs eszközöket gyártó cég egy szűkszavú bocsánatkéréssel kommentált csak, de eközben zsarolásról, dollármilliós váltságdíjakról kerülnek ki állítólagos belső információk, és már az orosz titkosszolgálatot is összekapcsolták a történettel.","shortLead":"Napokra elérhetetlenné vált a Garmin legtöbb szolgáltatása. A navigációs eszközöket gyártó cég egy szűkszavú...","id":"20200727_garmin_zsarolas_fszb_hacker","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d50a48d-46ea-4cc4-abe7-fb5143f108d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93a3a82d-1844-409a-a78a-a6e34a6ce79e","keywords":null,"link":"/kkv/20200727_garmin_zsarolas_fszb_hacker","timestamp":"2020. július. 27. 20:00","title":"A Gonosz Kft.-t sejtik a techvilág egyik legnagyobb zsarolása mögött ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7e035db-155c-4471-999d-9d4e1106c79e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kolodko Mihály szobrászművész Fiumében alkotta meg a Piszkos Fred, a kapitány legendás jelenetét.","shortLead":"Kolodko Mihály szobrászművész Fiumében alkotta meg a Piszkos Fred, a kapitány legendás jelenetét.","id":"20200728_Horvatorszag_Fiume_Rejto_Jeno_kes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7e035db-155c-4471-999d-9d4e1106c79e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3adcbd06-ff9b-4d49-8277-5a4e1f328fc0","keywords":null,"link":"/elet/20200728_Horvatorszag_Fiume_Rejto_Jeno_kes","timestamp":"2020. július. 28. 14:49","title":"Horvátországban szúrták hátba Rejtő Jenő matrózát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e360b5f-14db-4a9f-8148-27046463d1fb","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Írásbeli figyelmeztetést kapott a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház orvosigazgatója, aki Semmelweis-napi dicséretre terjesztette fel azt a kollégájukat, akit korábban vesztegetésért felfüggesztett börtönre ítéltek. A kórház főigazgatója szerint kollégájukat hiányos adatok alapján terjesztették fel dicséretre. Az orvos elismerését etikai okokból elfogadhatatlannak tartja az EMMI, és a Magyar Orvosi Kamara is jelezte: az onkológus-nőgyógyász kitüntetése nem volt megalapozott és időszerű. ","shortLead":"Írásbeli figyelmeztetést kapott a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház orvosigazgatója, aki Semmelweis-napi dicséretre...","id":"20200728_halapenz_veszpremi_korhaz_udvary_doktor_visszavonnak_a_vesztegetesert_elitelt_veszpremi_orvos_dicseretet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e360b5f-14db-4a9f-8148-27046463d1fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e76afdfd-3196-4066-a729-96f19320d234","keywords":null,"link":"/itthon/20200728_halapenz_veszpremi_korhaz_udvary_doktor_visszavonnak_a_vesztegetesert_elitelt_veszpremi_orvos_dicseretet","timestamp":"2020. július. 28. 18:17","title":"Kihátrál a kórház a vesztegetés miatt elítélt orvos kitüntetéséből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]