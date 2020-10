A világ egyik legsürgetőbb problémája a környezet védelme, a klímaválság, a fenntarthatóság. Ezekre nekünk különös figyelmet kell fordítanunk, ezért kiemelt helyen is kell kezelnünk. Innen új alrovatunk címe is: Zhvg.

Hargitai István, a pazarlásmentesen működő győri Morgen szendvicsező alapítója az ötletgazdája az idén első alkalommal átadott Egyetlen Levél vendégdíjnak. A díjat az a helyi vendéglátóegység nyeri el, amelyik tudatosan és gazdaságilag is fenntartható módon építi be a napi működésébe a környezet védelmét és ezzel is irányt is mutat a többi vállalkozásnak, valamint a helyi közösséget is szolgálja.

Az 50 induló, győri vendéglátóegység közül végül öt között dőlt el a verseny október elején a szakmai zsűri szempontjai és közönségszavazás alapján, ezek:

a The Donut Box,

Minden nap Vasárnap

Westy Zöld Futár

Jam Juice & More

és a győztes Lima Pub & Hostel.

Mind az öt vendéglátóegységnek megvan a saját története a közleményük szerint, hogy miért építették be a zöld gondolkodást a működésükbe. A zsűri konkrét szempontokat is nézett:

ilyen volt a csikkmentesség vállalása 1 éven keresztül,

az ügyfelek számára kihelyezett színkódolt szelektív szemétgyűjtő,

minimum 80 százalékban lebomló segéd és/vagy csomagolóanyagok használata,

és plusz két alternatív környezettudatos cselekvés beépítése a vállalkozás mindennapjaiba.

Nyitókép: Dr. Dézsi Csaba András/Facebook