Bizonyos tévéreklámok hirdetési idősávjának korlátozása hozzájárulhat a kalóriabevitel csökkentéséhez – erősítették meg brit kutatók. Bizonyos tévéreklámok hirdetési idősávjának korlátozása hozzájárulhat a kalóriabevitel csökkentéséhez – erősítették meg brit kutatók.
Kevésbé híznának el a gyerekek, ha nem látnának reklámokat egészségtelen ételekről Az örökmozgó miniszter titkosügynököket és szuperhősöket megszégyenítő eszközöket is bevet, hogy odaérjen minden programjára. De miért láttak nemrég a Dunán egy periszkópot felbukkanni Dunakeszinél?
Duma Aktuál: A nevem Ártó. Szíjjártó
Egy tévés lelkész virális performansszal próbálta meg eltávolítani magától a választási híreket.
Így még nem röhögte ki senki a hírt, hogy Joe Biden lesz az Egyesült Államok következő elnöke
Súlyos mellékhatásra hivatkozva függesztették fel a tesztelést.
Felfüggeszti Brazília az egyik kínai vakcina klinikai tesztelését
Érdemi korlátozó intézkedéseket hoztak az orvosi kamara szerint.
A MOK: "Több mint időszerű" az Orbán által bejelentett korlátozás
Gajda Péternél a gyorsteszt mutatta ki a fertőzöttséget, most a PCR-teszt eredményére vár.
Kispest polgármestere, Gajda Péter is koronavírusos
Telitalálat nem volt, de öt számot negyvenen is eltaláltak. Telitalálat nem volt, de öt számot negyvenen is eltaláltak.
Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait
2020. októberben a fogyasztói árak éves növekedési üteme 3,0 százalékra lassult. Az alacsonyabb áremelkedésben főként az élelmiszerek és a szeszes italok, dohányáruk szeptemberinél mérsékeltebb éves áremelkedése, valamint a járműüzemanyagok árcsökkenése játszotta a legnagyobb szerepet.
2020. októberben a fogyasztói árak éves növekedési üteme 3,0 százalékra lassult. Az alacsonyabb áremelkedésben főként az élelmiszerek és a szeszes italok, dohányáruk szeptemberinél mérsékeltebb éves áremelkedése, valamint a járműüzemanyagok árcsökkenése játszotta a legnagyobb szerepet.
A zöldség és a gyümölcs 16 százalékkal lett drágább