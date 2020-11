Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1da9bbb5-c19a-4303-8952-67143737fcac","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyarország elkötelezett híve a jogállamiságnak a miniszterelnök szerint.","shortLead":"Magyarország elkötelezett híve a jogállamiságnak a miniszterelnök szerint.","id":"20201118_magyar_veto_orban_nyilatkozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1da9bbb5-c19a-4303-8952-67143737fcac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92cdfd4e-a641-405d-8638-c2c1a4358899","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201118_magyar_veto_orban_nyilatkozat","timestamp":"2020. november. 18. 07:57","title":"Orbán migránsozva magyarázza az uniós költségvetés vétóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48a057d4-596c-40f4-8a64-84cfd8cca7c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy friss amerikai kutatás arra volt kíváncsi, az immunrendszer felelős sejtjei milyen arányban voltak jelen a gyógyultak szervezetében. A The New York Times által megkérdezett virológusok szerint valójában az immunsejtek az érdekesek, nem csak az eddig vizsgált antitestek.","shortLead":"Egy friss amerikai kutatás arra volt kíváncsi, az immunrendszer felelős sejtjei milyen arányban voltak jelen...","id":"20201118_koronavirus_fertozes_immunitas_vizsgalata_immunvalasz_antitest_immunsejt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48a057d4-596c-40f4-8a64-84cfd8cca7c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"819a6af2-9465-4b34-86d7-3690c6da27fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20201118_koronavirus_fertozes_immunitas_vizsgalata_immunvalasz_antitest_immunsejt","timestamp":"2020. november. 18. 12:15","title":"Évekkel a koronavírus-fertőzés után is lenyomhatja az újabb betegséget az immunrendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea3fd533-2d67-4a33-86c1-c2da8539b635","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az év eleje óta teszteli a Twitter a Fleets nevű funkcióját, ami lehetővé teszi, hogy egy megosztott bejegyzés 24 óra után automatikusan törlődjön. Most mindenki számára elérhetővé tették az újdonságot.","shortLead":"Az év eleje óta teszteli a Twitter a Fleets nevű funkcióját, ami lehetővé teszi, hogy egy megosztott bejegyzés 24 óra...","id":"20201117_twitter_fleets_twitter_bejegyzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea3fd533-2d67-4a33-86c1-c2da8539b635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fbeb9b3-528b-4baa-9afb-cbcf54b72d3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201117_twitter_fleets_twitter_bejegyzes","timestamp":"2020. november. 17. 20:03","title":"A Twitter is lemásolta a Snapchat funkcióját, jönnek az önmegsemmisítő bejegyzések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b14ec8f-5979-4f59-ab6c-0682449a5347","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Feljelentést egy állatvédő tett, miután látta a külföldiek által készített rejtett kamerás felvételeket.","shortLead":"Feljelentést egy állatvédő tett, miután látta a külföldiek által készített rejtett kamerás felvételeket.","id":"20201118_34_kutya_allatkinzas_vademeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b14ec8f-5979-4f59-ab6c-0682449a5347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f45f8a65-52d8-4cd1-8572-d157eb1ea3d1","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_34_kutya_allatkinzas_vademeles","timestamp":"2020. november. 18. 12:16","title":"A fagyos sárban tartotta 34 kutyáját, külföldiek buktatták le az állatkínzó nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f9bc6e3-3fe1-4519-a45c-db120d040fb5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megpróbálják eloszlatni a szivárványcsaláddal kapcsolatos félreértéseket. ","shortLead":"Megpróbálják eloszlatni a szivárványcsaláddal kapcsolatos félreértéseket. ","id":"20201118_Szivarvanycsaladok_Hatter_Tarsasag_videok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f9bc6e3-3fe1-4519-a45c-db120d040fb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23a6def9-ce14-46a1-bc96-7c698b0d2adf","keywords":null,"link":"/elet/20201118_Szivarvanycsaladok_Hatter_Tarsasag_videok","timestamp":"2020. november. 18. 10:08","title":"„Nálatok ki a csaj és ki a fiú?” – meleg szülők válaszolnak a leggyakoribb internetes kommentekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csaknem 12 évet kapott L. Tibor. Négy éven keresztül zaklatott kiskorú lányokat.","shortLead":"Csaknem 12 évet kapott L. Tibor. Négy éven keresztül zaklatott kiskorú lányokat.","id":"20201119_kertesz_obuda_szexualis_zaklatas_birosag_itelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5860e5c-effa-4d0c-a819-cc586b35c46e","keywords":null,"link":"/itthon/20201119_kertesz_obuda_szexualis_zaklatas_birosag_itelet","timestamp":"2020. november. 19. 15:20","title":"Elítélték az óbudai iskoláslányokat molesztáló portást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03840ba7-c8e5-451d-8433-d140eaef156b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Christopher Krebs korábban azt nyilatkozta, hogy a 2020-as választás az USA történelmének legbiztonságosabb voksolása volt. ","shortLead":"Christopher Krebs korábban azt nyilatkozta, hogy a 2020-as választás az USA történelmének legbiztonságosabb voksolása...","id":"20201118_Donald_Trump_valasztasok_Christopher_Krebs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03840ba7-c8e5-451d-8433-d140eaef156b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f3db4d6-1cea-4214-97b1-7e17b0d83168","keywords":null,"link":"/vilag/20201118_Donald_Trump_valasztasok_Christopher_Krebs","timestamp":"2020. november. 18. 09:37","title":"Trump most a választások biztonságáért felelős ügynökség vezetőjét rúgta ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"015c13f0-2b3a-4083-95b9-f230bd48706d","c_author":"Lukácsi Katalin","category":"360","description":"II. János Pál bűnös, ahogy az egyház is. Kár volt makulátlannak látszani ilyen áron. Vélemény. ","shortLead":"II. János Pál bűnös, ahogy az egyház is. Kár volt makulátlannak látszani ilyen áron. Vélemény. ","id":"20201118_Lukacsi_Katalin_Ures","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=015c13f0-2b3a-4083-95b9-f230bd48706d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c73790d-8c72-4cda-8aca-8dacaba95f80","keywords":null,"link":"/360/20201118_Lukacsi_Katalin_Ures","timestamp":"2020. november. 18. 14:00","title":"Lukácsi Katalin: Üres","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]